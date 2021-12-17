Госавтоинспекция усилит контроль за дорожным движением в эти выходные
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С 17 по 20 декабря сотрудники ГАИ проведут рейдовые мероприятия по отработке местных автодорог и сельских населенных пунктов.
Особое внимание будет уделено выявлению грубых нарушений ПДД, являющихся основными причинами ДТП с тяжкими последствиями: управление транспортом нетрезвыми или бесправными водителями, нарушения правил обгона и перевозки пассажиров и других.
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