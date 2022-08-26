В связи с началом учебного года и окончанием летних каникул, с целью предупреждения ДТП с участием детей с 25 августа по 5 сентября Госавтоинспекция проводит специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!».

В этот период водителям транспортных средств необходимо двигаться в светлое время суток с включенным ближним светом фар.

За невыполнение данного требования правил предусмотрен штраф в размере до 3-х базовых величин.

Госавтоинспекция напоминает, что безопасность ребенка зависит от постоянного внимания каждого из нас.

Во время летних каникул не оставляйте детей без присмотра, при необходимости воспользуйтесь услугами школьных или летних оздоровительных лагерей. Контролируйте досуг детей-подростков, не допускайте управления ими мотоциклами и другими транспортными средствами.

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома