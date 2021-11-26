Госавтоинспекция проводит массированные отработки

С 26 по 29 ноября сотрудники ГАИ в темное время суток и в «часы пик» проведут массированные отработки автомобильных дорог и населенных пунктов. Особое внимание будет уделено выявлению грубых нарушений ПДД, являющихся основными причинами ДТП с участием пешеходов: непредоставление преимущества в движении пешеходов, нарушения со стороны уязвимых участников дорожного движения и других.

Водители, помните, что при подъезде к пешеходному переходу нужно заранее снижать скорость и уступать дорогу пешеходам.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам переходить дорогу только в установленных местах и в темное время суток в обязательном порядке обозначать себя световозвращающими элементами.