Госавтоинспекция проводит массированные отработки
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С 26 по 29 ноября сотрудники ГАИ в темное время суток и в «часы пик» проведут массированные отработки автомобильных дорог и населенных пунктов. Особое внимание будет уделено выявлению грубых нарушений ПДД, являющихся основными причинами ДТП с участием пешеходов: непредоставление преимущества в движении пешеходов, нарушения со стороны уязвимых участников дорожного движения и других.
Водители, помните, что при подъезде к пешеходному переходу нужно заранее снижать скорость и уступать дорогу пешеходам.
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам переходить дорогу только в установленных местах и в темное время суток в обязательном порядке обозначать себя световозвращающими элементами.
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