Госавтоинспекция напоминает о непростых погодных условиях для вождения

Самое аварийное время года приходится на осенне-зимнее межсезонье. Коварные первые заморозки чреваты резкими похолоданиями, в результате чего на отдельных участках дорог возможно образование ледяной корки. В таких погодных условиях водителям стоит обезопасить себя и автомобиль.

Сейчас самое время переобуть свой автомобиль. Не следует испытывать судьбу и тянуть до последнего со сменой резины.

Необходимо менять стиль и манеры вождения. Главное правила на скользкой дороге – движение с безопасной скоростью. Тише едешь – дальше будешь. Снижайте скорость. Увеличивайте дистанцию и боковой интервал по отношению к другим транспортным средствам. Выполняйте все действия плавно, не делайте никаких резких движений. При необходимости резкого снижения скорости следует применять прерывистое торможение. Откажитесь от рискованных маневров.

Будьте всегда осмотрительны и осторожны на проезжей части вблизи остановок общественного транспорта. Заблаговременно снижайте скорость при приближении к пешеходным переходам.

Уделяйте максимальное внимание всем дорожным знакам, перестроениям других автомобилей. При любых погодных условиях водители должны помнить о благоразумии и неукоснительном соблюдении ПДД.

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