Госавтоинспекция напоминает могилевчанам о необходимости сезонной смены зимних шин

Но некоторые водители, чтобы сэкономить, игнорируют замену шин на зимние, подвергая себя и других участников дорожного движения опасности. Ведь рисунок летнего протектора не приспособлен для передвижения по гололеду или снегу. То есть машина становится практически неуправляемой: плохо держит траекторию, слабо реагирует на поворот руля, значительно увеличивается тормозной путь. Поэтому для обеспечения уверенной устойчивости на дороге, следует своевременно устанавливать шины по сезону.

Согласно требованию Правил дорожного движения зимняя резина должна быть установлена на автомобиль не позднее 1 декабря и находиться на нем до 1 марта , причем на всех колесах, а не только на ведущих.

С наступлением зимы первым делом нужно обратить внимание на асфальт – его внешний вид зачастую обманчив. Кажется, что он просто мокрый или другого цвета, а на самом деле – он может быть покрыт тонким слоем льда. И лишь ощутив биение педали тормоза, говорящее о том, что сработала АБС, водитель понимает, что под колесами скользко. В такой ситуации водителю следует обратить на свой стиль вождения: прежде всего, быть сдержанным за рулем, избегать высоких скоростей, резких перестроений и обгонов. Резкие маневры на дороге могут сыграть с водителем злую шутку – и в лучшем случае, отправить его покореженное в ДТП авто в ближайший автосервис, а в худшем – сам водитель и его пассажиры могут отправиться в больницу.

За неиспользование на транспортном средстве зимних шин предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 0,5 базовых величин (ч.5 ст.18.22 КоАП).

Однако в случае с заменой шин важен не сам размер штрафа, а цена жизни и здоровья, которую может заплатить отчаянный водитель.

Берегите жизнь! Делайте все своевременно и поступайте благоразумно во всех ситуациях!

Отделение по агитации и пропаганде ГАИ

УВД Могилевского облисполкома