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Профилактика

Госавтоинспекция города Бобруйска провела профилактическое мероприятие «Фильтр»

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Госавтоинспекция города Бобруйска провела профилактическое мероприятие «Фильтр»

Мероприятие направлено, в первую очередь, на укрепление дисциплинированности участников дорожного движения, предупреждения дорожно- транспортных происшествий, выявления водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, а также не имеющих права управления.

В результате контроля сотрудники дорожной милиции за время проведения мероприятия выявили одного  водителя, управлявшего транспортным средством, находясь в состоянии опьянения, 2  не имеющего права управления транспортным средством, у семи машин отсутствовал допуск к участию в дорожном движении, а также другие нарушения.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД и рекомендует помнить о мерах безопасности на дорогах.

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома

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