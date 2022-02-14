Госавтоинспекция города Бобруйска провела профилактическое мероприятие «Фильтр»

Мероприятие направлено, в первую очередь, на укрепление дисциплинированности участников дорожного движения, предупреждения дорожно- транспортных происшествий, выявления водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, а также не имеющих права управления.

В результате контроля сотрудники дорожной милиции за время проведения мероприятия выявили одного водителя, управлявшего транспортным средством, находясь в состоянии опьянения, 2 не имеющего права управления транспортным средством, у семи машин отсутствовал допуск к участию в дорожном движении, а также другие нарушения.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД и рекомендует помнить о мерах безопасности на дорогах.

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома