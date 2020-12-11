Госавтоинспекция Бобруйска предупреждает

В связи с ухудшением погодных условий, с целью исключения дорожно-транспортных происшествий по причине зимней скользкости, Госавтоинспекция Бобруйска напоминает водителям о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.

В условиях гололеда не совершайте ненужных маневров, снизьте скорость, соблюдайте дистанцию и сигналы светофоров.

ГАИ просит водителей в непростых погодных условиях, быть предельно внимательными на дорогах, особенно на мoстах, путепрoводах, при подъезде к пешеходным переходам и перекресткам.

Пешеходам также напоминаем об осторожности: не стоит подходить слишком близко к проезжей части в ожидании перехода и при пересечении дороги убедиться в полной остановке транспортного средства, пропускающего вас, а также напоминаем о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток.

Будьте внимательны и взаимно вежливы на дорогах!