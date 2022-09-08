Горят леса. На площади 2,7 га произошел пожар в Осиповичском лесничестве

В Осиповичском лесничестве гослесохрана завершает тушение лесного пожара, сообщили в Минлесхозе. На ликвидации пожара были задействованы 40 человек, 5 единиц техники. Общая площадь очага возгорания составила 2,7 га.

- Принимаются меры по недопущению торфяного пожара. Причина возгорания устанавливается, - приводит комментарий Минлесхоза БелТА. - В лесном фонде Минлесхоза за 7 сентября зафиксировано девять возгораний. Несмотря на похолодание, пожароопасная обстановка в большинстве областей остается напряженной.

На утро 8 сентября запрет на посещения лесов во всех районах Могилевской области по-прежнему дейтсвует.