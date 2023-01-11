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Горящие вакансии предлагает Бобруйский филиал ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай»

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Горящие вакансии предлагает Бобруйский филиал ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай»

Бобруйскому филиалу ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» на постоянную работу срочно требуются:

- водитель автомобиля (категория В,С);

- приёмщик-сдатчик пищевой продукции;

- укладчик хлебобулочных изделий;

-ведущий инженер по охране труда

Обращаться в отдел кадров  по ул. Гоголя, 164

Тел. 74-96-96

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