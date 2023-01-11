Горящие вакансии предлагает Бобруйский филиал ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай»
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Бобруйскому филиалу ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» на постоянную работу срочно требуются:
- водитель автомобиля (категория В,С);
- приёмщик-сдатчик пищевой продукции;
- укладчик хлебобулочных изделий;
-ведущий инженер по охране труда
Обращаться в отдел кадров по ул. Гоголя, 164
Тел. 74-96-96
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