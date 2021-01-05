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Общество

“Горячую линию” по вопросу несвоевременной выплаты зарплаты проведет КГК 6 января

mogilevnews.by 88 0

“Горячую линию” по вопросу несвоевременной выплаты зарплаты проведет КГК 6 января

Комитет государственного контроля  проведет "горячую телефонную линию" по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы 6 января (среда).

Работники организаций всех форм собственности могут сообщить представителям контрольного ведомства информацию о подобных случаях. Каждое обращение будет проанализировано и приняты меры в соответствии с законодательством.

Обратиться на "горячую линию" можно с 10 до 12 часов по телефон в Минске 8 (017) 328-69-40.

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