“Горячую линию” по вопросу несвоевременной выплаты зарплаты проведет КГК 6 января

Комитет государственного контроля проведет "горячую телефонную линию" по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы 6 января (среда).

Работники организаций всех форм собственности могут сообщить представителям контрольного ведомства информацию о подобных случаях. Каждое обращение будет проанализировано и приняты меры в соответствии с законодательством.

Обратиться на "горячую линию" можно с 10 до 12 часов по телефон в Минске 8 (017) 328-69-40.