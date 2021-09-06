Горячую линию для бизнеса по выявлению барьеров создают в ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия создает горячую линию для бизнеса по оперативному выявлению барьеров на внутреннем рынке Евразийского экономического союза. Об этом сообщил сегодня во время онлайн-брифинга член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян.

По словам Гегама Варданяна, создаваемый сервис позволит бизнесу не только передавать обращения в онлайн-режиме, но и отслеживать ход его рассмотрения. "Необходимый инструмент у нас уже существует, мы пытаемся его усовершенствовать", - уточнил министр ЕЭК.

Он отметил, что в ЕАЭС работе по устранению барьеров уделяется пристальное внимание. В этом отношении рекордным оказался 2020 год: было ликвидировано 12 барьеров, еще три ограничения с признаками барьера страны - участницы ЕАЭС устранили по собственной инициативе, не дожидаясь начала необходимых процедур на союзном уровне. Всего же, сообщил Гегам Варданян, за время существования ЕАЭС было ликвидировано более 80% выявленных на внутреннем рынке барьеров.