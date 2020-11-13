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COVID-19

«Горячая линия» по вопросам COVID-19 продолжает работать в Могилевской области

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«Горячая линия» по вопросам COVID-19 продолжает работать в Могилевской области

В Могилевской области организована и продолжает работу «горячая линия» по вопросам профилактики коронавирусной инфекции.

Телефоны в Могилеве:
(8-0222) 63-53-60 (круглосуточно),
(8-0222) 33-18-68 (понедельник-пятница с 8:00 до 13:00 и с 13:20 до 18:00).

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