Горячая фестивальная пора в Беларуси

Половина лета позади. Уже прошли громкие даты памяти и празднеств. Позади и один из главных славянских праздников – Купалье. Его широко отмечали не только в Александрии, но и в каждом городе, каждой деревеньке, каждом агрогородке. Так, в бобруйском парке плели купальский венок, пели, наряжались. Завершить праздник помешала погода. В Беларуси еще много мест, где можно получить незабываемые впечатления, отдохнуть культурно, весело и с размахом. Если вы еще планируете отпуск или выходные, вот на заметку план ярких событий.

В омуте веков

Для любителей средневековой реконструкции наступает горячая пора – выезжать на фесты придется каждую неделю.

Фестиваль военно-исторической реконструкции, посвященный сразу четырем историческим периодам прошлого Беларуси «Легенды эпохи», пройдет 15-17 июля в Зельве (Гродненская область). Сотни реконструкторов из Беларуси воссоздадут пять исторических эпох: путь «из варяг в греки», или эпоху викингов, средневековое рыцарство, период расцвета белорусской шляхты (XVI-XVII вв.), эпоху Наполеона и бои Второй мировой войны. На главной площадке фестиваля (поле у старой мельницы) развернутся массовые сражения и одиночные по­единки, конные турниры и тактические маневры.

Фестиваль «Наш Грюнвальд-2022» в 13-й раз пройдет на территории музейного комплекса «Дудутки» 23-24 июля. Традиционно события посвящены военной и светской культуре, традициям и обычаям наших предков. Главным событием старейшего фестиваля военно-­исторической реконструкции в Беларуси стало воссоздание масштабной битвы средневековой Европы, состоявшейся 15 июля 1410 года между войсками Тевтонского ордена и союзников: Великого Княжества Литовского и Королевства Польского. Фестиваль всегда собирает множество любителей реконструкции и косплея. Если первые стремятся к историческому сходству, то косплейщики копируют образ киношных героев. После реконструкции наступит долгожданный «пир после битвы». В «меню» заявлены такие артисты, как «Земля легенд», «Эпидемия», Yann Zhanchak, PAWA. Турнир лучников, на копьях, битва дворов, конный турнир – пожалуй, это один из самых «боевых» фестивалей респуб­лики.

В 1,5 км от д. Станьково Дзержинского района Минской области (дорога Самохваловичи – Негорелое) 16 июля в Центре экотуризма пройдет 2-я выставка ретроавтомобилей и мотоциклов «Золотая миля-2022». Гости смогут окунуться в другую эпоху: одежда, мотоциклы, авто – все из прошлого наших бабушек и дедушек. Не такое далекое средневековье, но все же…

«Рыцарский фест» в Мстиславле запланирован на 6 августа. Прибудут «благородные господа» из столицы, Могилевской области, а также из Санкт-Петербурга. Храбрые сердцем из Молодечно продемонстрируют шотландскую пехоту, ожидаются турнир лучников, файер-шоу и яркий концерт, хэдлайнером которого выступает российская фолк-группа «Троль гнет ель». Кроме средневековой дискотеки, обещают просмотр фильма под открытым небом.

Фестиваль исторической реконструкции, культуры и музыки «Несвижская фортеция» посвящен историческим событиям XVII-XVIII вв. Пройдет он на «английском поле» в Несвиже 13 ав­густа. В программе военно-исторические реконструкции (маневры, турниры, показательные выступления), работа традиционных ремесленных мастерских и рынков, выступления коллективов, исполняющих музыку XVI-XVIII вв.

Музыка, удочка, отличная компания

Для тех, кому звон доспехов, сломанные копья и турниры не по душе, хорошая новость: XI музыкальный фестиваль «Большая бард-рыбалка» возвращается на берега Чигиринского водохранилища после двухлетнего перерыва. Захватите удочки и гитару, а хорошее настроение вам обеспечено.

Популярный фестиваль в этом году пройдет с 29 по 31 июля по традиции в Быховском районе на Чигиринском водохранилище. Свои двери для гостей и участников праздника распахнет база отдыха «Чечевичи» Могилевского металлургического завода.

Как отметили организаторы, форум продолжит свой мультикультурный формат. Гостей и участников ждут различные творческие, оздоровительные, туристические, спортивные мероприятия, конкурсы и проекты, а также многочасовая вечерняя музыкальная программа. В этом году на концертных площадках фестиваля будут проходить сольные концерты и творческие проекты с участием звезд авторской песни, известных музыкантов. Одними из ярких моментов праздника станут тематическая программа, посвященная Году исторической памяти, «Надежды маленький оркестрик…», концерт популярного российского авторского дуэта Вадима и Валерия Мищуков, музыкальный проект делегации Новосибирской области «Станция Сибирь», сольный концерт Вячеслава Малежика.

Знакомство с оригинальными технологиями и рецептурами приготовления ухи и рыбных блюд на открытом огне ждет зрителей на празднике «Кiрмаш смаку».

Представят также насыщенную программу с презентациями различных методик и техник оздоровления, многих видов массажа, технологии строительства и обустройства бани с мастер-классами по банному парению... На площадке будут организованы работа мобильных бань и парение от ведущих пармейстеров.

На большой фестивальной поляне развернутся интерактивные площадки «Ярмарка здоровья», «Город мастеров», «Мир книги и музыки», «Веселые аттракционы» и другие, будут работать многочисленные фуд-корты с продуктами питания и напитками. Гостей музыкального праздника порадуют и ставшие традиционными мероприятия: конкурс авторской песни и поэзии «Свой круг», рыболовные соревнования, открытый турнир по пляжному волейболу и самый красивый фестивальный проект – «Королева бард-рыбалки» со звездой белорусского фитнеса Натальей Новожиловой.

Гостям и участникам предложат разместиться в палаточных лагерях на территории лесного массива в шаговой доступности от главной площадки. Будет также возможность отдыха на соседних туристических базах и в близлежащих агроусадьбах.

Стоимость входного билета организаторы сохранили на прежнем уровне – Br20 за три дня посещения фестиваля.

Организаторами «Большой бард-­рыбалки» выступают Могилевский обл­исполком и Быховский райисполком, творческое объединение «Свой круг» и Дворец культуры Могилевской области.

Музыкальный фестиваль стартовал в 2010 году и за короткое время стал одной из главных визиток музыкально-­фестивальной жизни Могилевской области. Он возрождает традиции семейного туристического отдыха, объединяет дружеские и корпоративные компании. За 10 лет музыкальный форум посетили более 15 тыс. зрителей, музыкантов и артистов из 16 стран.