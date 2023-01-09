Гороскоп на 9 января

Овен

Благоприятный день для общения. Сегодня многие будут понимать вас с полуслова, а найти союзников окажется гораздо проще, чем вы ожидали. Стоит проявить инициативу в работе. Если вы поделитесь с кем-то своими идеями, вас наверняка поддержат. Возможны предложения о сотрудничестве, от которых не захочется отказываться.

Старайтесь не проявлять легкомыслия в личных отношениях. Этот день категорически не подходит для того, чтобы следовать мимолетным порывам, говорить и делать все, что приходит в голову. Старайтесь беречь чувства тех, кто вам дорог.

Телец

День принесет отличные идеи. Возможно, вы поймете, как быстрее решить сложные рабочие вопросы или увеличить свои доходы. Будет возможность договориться о сотрудничестве с людьми, способными на многое. Не исключено, что отношения, которые начнутся как деловые, со временем примут романтический характер.

Благоприятным будет день и для того, чтобы проявить инициативу в личных отношениях. Легко будет ладить с близкими, не возникнет серьезных разногласий и с теми, с кем вы познакомились совсем недавно. Вечер обещает хорошие новости.

Близнецы

Сегодня вам будет труднее, чем обычно, сохранять душевное равновесие. Вы можете сердиться из-за пустяков, принимать близко к сердцу то, на что в другое время не обратили бы внимания. Не всегда окружающим будет понятна истинная причина ваших переживаний; из-за этого возможны неприятные моменты.

Непросто будет поладить с новыми знакомыми; придется потрудиться, чтобы произвести хорошее впечатление. Если на этот день запланированы важные встречи, подготовьтесь к ним как следует. Скорее всего, вам непросто будет убедить всех в своей правоте.

Рак

Постарайтесь избегать споров. Выйти из них победителем вам сегодня будет трудно, а сил для того, чтобы доказать свою правоту, потребуется немало. Обсуждение важных вопросов и вовсе лучше отложить; лучшее их решение сегодня едва ли найдется.

День подойдет для дел, требующих сосредоточенности, высокой концентрации внимания. Вы не сделаете ошибок, ничего не упустите из виду. Несколько сложнее будет там, где требуются изобретательность, находчивость и творческий подход. Но и тут вы не останетесь с проблемами наедине: рядом окажутся люди, готовые вам помочь.

Лев

Трудно будет сохранять спокойствие, особенно в начале дня. Эмоциональный фон в это время будет особенно напряженным, вы можете переживать и волноваться из-за пустяков. Но влияние позитивных тенденций все же будет заметным. Благодаря поддержке звезд вы добьетесь успехов в работе, справитесь с тем, что раньше не получалось.

День будет благоприятным для учебы, сегодня вы многое будете схватывать на лету. Будет шанс хорошо сдать экзамены. Нетрудно будет договориться и о решении каких-то организационных вопросов.

Дева

В начале дня вы можете быть более раздражительными и нетерпеливыми, чем обычно; окружающим непросто будет найти к вам подход. Возможны какие-то необычные происшествия, неожиданные события, которые нарушат ваши планы. Старайтесь не переживать из-за них: серьезных проблем все же не возникнет, а с мелкими трудностями вы быстро справитесь.

Вторая половина дня будет более спокойной и благоприятной. Массу ярких впечатлений получат Девы, которые проведут ее вместе с близкими. Вероятны какие-то приятные события в семье, хорошие новости, важные для всех.

Весы

В начале дня вы будете не так дружелюбны и доброжелательны, как обычно. Это наверняка неприятно удивит окружающих, привыкших видеть вас в хорошем расположении духа. Конфликтов все же не возникнет, однако какие-то напряженные моменты в общении возможны. Постарайтесь не огорчать и не обижать тех, кто вам дорог.

А вот вторая половина дня порадует. Она будет необыкновенно щедрой на приятные сюрпризы, настроение быстро улучшится. Возможны встречи, которые запомнятся вам надолго. Не разочарует и романтическое свидание.

Скорпион

День будет благоприятным для деловых переговоров, обсуждения вопросов, касающихся работы и бизнеса. Он порадует новыми возможностями Скорпионов, которые в последнее время много размышляли о развитии своей карьеры. Таких представителей знака наверняка порадуют предложения, полученные от давних знакомых.

Не будет поводов для споров с близкими, вы получите массу удовольствия от общения. Вечер подойдет для какого-то важного разговора, обсуждения планов на будущее. Не исключено, что в это время удачно для вас решатся какие-то сложные финансовые вопросы.

Стрелец

День подойдет для встреч с людьми, поддержкой которых вы хотели бы заручиться. О своих идеях и планах вы расскажете так, что никто не останется к ним равнодушным. Не исключены полезные знакомства. Некоторые Стрельцы сегодня найдут союзников, при поддержке которых одержат верх над давними противниками.

Не требуйте от себя невозможного. Сил и энергии у вас достаточно, но далеко не все, что вы запланировали, в принципе можно осуществить сегодня. Что-то можно отложить на потом, а освободившееся время провести с человеком, который вам особенно дорог.

Козерог

Отличный день для серьезных дел, решения важных вопросов. Вы не растеряетесь, если нужно будет действовать быстро, прислушаетесь к подсказкам интуиции и поступите правильно. Не возникнет даже мелких недоразумений, вам не придется на пути к цели преодолевать преграды. Многое будет получаться хорошо без всяких ваших усилий.

Уверенность в своих силах поможет вам добиться успехов там, где никто их не ожидал. Она же привлечет внимание людей, от которых многое зависит; они захотят познакомиться с вами поближе.

Водолей

День едва ли будет особенно плодотворным. Не все будет складываться так, как хотелось бы, и придется приложить усилия, чтобы добиться нужного результата. Но и серьезных проблем не возникнет, а с мелкими трудностями вы справитесь. Старайтесь полагаться на проверенных союзников; они в любых обстоятельствах будут на вашей стороне.

Стоит обратить внимание на идеи, которые появятся во второй половине дня: они наверняка будут удачными. А еще это время обещает чрезвычайно интересные предложения. Вы не пожалеете, если ответите на них согласием.

Рыбы

Не самый лучший день для общения: ладить с окружающими вам сегодня будет сложнее, чем обычно, к тому же обсуждать придется какие-то неприятные вопросы. Постарайтесь не допустить ссор и конфликтов; они могут надолго испортить отношения. Если удастся сгладить острые углы, вскоре гармония восстановится.

День будет благоприятным для учебы, сбора и анализа информации. Вы мгновенно запомните все, что узнаете сегодня, и обязательно найдете применение всему, чему научились. А еще можно заниматься оформлением документов, обращаться в государственные организации.

По материалам horo.mail.ru.