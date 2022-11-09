Гороскоп на 9 ноября

Овен

День будет благоприятным для общения. Хорошо пройдут и деловые, и личные встречи, вам будет легко поладить с очень разными людьми. Вероятны интересные знакомства. Некоторые Овны увидятся с давними друзьями, по которым очень скучали в последнее время. Можно планировать поездки, они сложатся удачно.

Старайтесь придерживаться своего обычного графика, не откладывайте надолго дела, требующие внимания. Если вы будете серьезно относиться ко всему, за что беретесь, то сможете преодолеть любые трудности. Будет шанс добиться каких-то важных профессиональных целей.

Телец

Ладить с окружающими сегодня будет сложнее, чем обычно. Могут обостриться давние разногласия, не исключены конфликты из-за пустяков, споры. Стоит проявить разборчивость в деловых контактах. Не стоит доверять тем, кто обещает слишком многое или пытается вовлечь вас в какие-то сомнительные затеи. К сожалению, таких людей сегодня будет много.

Полезно будет сосредоточиться на учебе, работе и других полезных делах. Вам будет легко добиться успеха там, где требуются фантазия, творческий подход и нестандартный взгляд на вещи.

Близнецы

День будет благоприятным для общения. Вы легко поладите с самыми разными людьми, быстро найдете общий язык с новыми знакомыми. Вероятны интересные предложения, касающиеся работы. Вам пригодятся знания и опыт, полученные раньше. Благодаря им вы добьетесь заметного прогресса в делах.

Осторожность потребуется лишь при решении финансовых вопросов. Тут любое проявление легкомыслия может обернуться трудностями и привести к ошибкам. Лучше не спешить с решениями, касающимися покупок и инвестиций. Нежелательно брать деньги в долг.

Рак

Нелегко будет сохранять спокойствие. Эмоциональный фон дня может оказаться довольно напряженным, и настроение самых чувствительных Раков будет часто меняться. Старайтесь не переживать из-за того, на что сейчас не в силах повлиять. Лучше сосредоточиться на решении практических задач, конкретных делах, благополучное завершение которых важно для вас.

Вторая половина дня подойдет для обсуждения важных вопросов, серьезных разговоров. Не исключено, что в это время вы найдете способ решить какие-то семейные проблемы, помочь близкому человеку, оказавшемуся в сложной ситуации.

Лев

День потребует настойчивости. Не все сразу сложится так, как вам, возможно, хотелось бы. Но если вы не бросите начатое, то наверняка добьетесь успеха во многих делах, в том числе самых сложных. Утром стоит быть осторожнее в решении финансовых вопросов, зато потом наступит подходящее время для сделок и покупок.

Окружающие будут чаще, чем обычно, вмешиваться в ваши дела, порой не на шутку раздражая. Старайтесь все же вести себя доброжелательно, не давать воли негативным эмоциям. Это позволит избежать многих серьезных проблем.

Дева

Сегодня вам очень пригодится привычка проверять любую поступающую информацию. Есть риск, что кто-то невольно введет вас в заблуждение или попытается обмануть. Однако вы не станете принимать решения, пока не разберетесь во всем самостоятельно, поэтому и ошибок не допустите.

Отлично проведут день Девы, которые решат сосредоточиться на семейных делах, уделить внимание близким. Таких представителей знака ждут очень приятные сюрпризы. Не исключены подарки и небольшие денежные поступления из неожиданных источников.

Весы

День подойдет для решения любых важных вопросов. Вы будете внимательны к деталям, не станете торопиться с выводами, поэтому никто не сможет сбить вас с толку или запутать. Можно строить долгосрочные планы, обсуждать с друзьями и давними знакомыми разные способы реализовать задуманное. Вы наверняка получите отличные советы.

Хорошо пройдут романтические свидания. Если вы захотите произвести на кого-то хорошее впечатление, то сделаете это без труда. Самые впечатлительные Весы рискуют потерять голову, мгновенно влюбиться в нового знакомого.

Скорпион

Непросто будет настроиться на серьезный лад. Скорее всего, вам захочется отложить дела на потом и просто отдохнуть немного. Но обстоятельства для этого сложатся не самые благоприятные, так что не ленитесь и начинайте действовать как можно раньше. Не исключено, что придется вернуться к каким-то старым задачам, чтобы исправить ошибки, допущенные при их решении.

Очень благоприятным день будет с точки зрения личных отношений. Он хорошо подойдет и для встречи с друзьями, и для какого-то семейного мероприятия, и для романтического свидания.

Стрелец

Постарайтесь избежать споров с людьми, с которыми вас связывают деловые отношения, какие-то важные договоренности. Несколько необдуманных слов могут стать причиной серьезного конфликта, способного помешать дальнейшей совместной работе. Лучше сгладить острые углы, отложить обсуждение серьезных вопросов.

Сосредоточьтесь на делах, с которыми можете справиться самостоятельно: тут вы наверняка добьетесь отличных результатов. День будет благоприятным с точки зрения личных отношений. Вероятны приятные знакомства, одно из них может получить романтическое продолжение.

Козерог

Вы справитесь даже с теми делами, которые прежде давались трудно. Удачно решатся вопросы, долгое время не дававшие покоя и вам, и вашим союзникам. Хорошо пройдут деловые встречи на самом высоком уровне. Вы произведете благоприятное впечатление на людей, которые обычно очень требовательны и замечают даже самые незначительные чужие недостатки.

Вероятны хорошие новости издалека, интересные предложения, от которых вы не захотите отказываться. Будет возможность повидаться с давними друзьями, они наверняка предложат что-то интересное.

Водолей

День принесет немало переживаний и волнений. Многим Водолеям он покажется особенно утомительным, потому что представителям знака придется решать несколько вопросов сразу, заниматься и своими, и чужими делами. Но старания не будут напрасными, и вы наверняка останетесь довольны результатами, которых сможете достичь.

Вероятны какие-то неожиданные события, удивительные совпадения, встречи, которые произведут на вас сильное впечатление. Могут напомнить о себе давние знакомые. Будет шанс восстановить старые связи, помириться с теми, с кем вы были в ссоре.

Рыбы

Непросто будет реально оценить и сложившуюся ситуацию, и свои силы. Иллюзии и фантазии могут оказаться очень привлекательными и столь же опасными. Однако если вы поймете, какие задачи на самом деле можете решить сегодня, и сосредоточитесь именно на них, то день пройдет очень плодотворно.

Непросто будет избежать разногласий и споров, особенно в начале дня. Но природная деликатность поможет вам сгладить все острые углы, найти подход даже к тем, кто настроен не слишком дружелюбно. Вечер порадует хорошими новостями издалека.

По материалам horo.mail.ru.