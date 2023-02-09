Гороскоп на 9 февраля

Овен

Постарайтесь избежать пустых разговоров и напрасных споров: сегодня они не только отнимут у вас время, но и настроение могут испортить. Важна разборчивость в общении. Есть опасность, что ваше доверие постараются завоевать люди, от которых стоит держаться подальше. Лучше не доверять первому впечатлению.

Если вы сосредоточитесь на работе или других полезных делах, то быстро с ними справитесь, успеете даже больше, чем запланировали. Вероятно, пригодятся ваши знания и опыт, полученные давным-давно. А еще почти наверняка найдется применение тем вашим талантам, о которых прежде мало кто знал.

Телец

День сложится удачно, если вы не станете строить иллюзий, постарайтесь объективно оценивать и ситуацию, и свои возможности. Не стоит доверять всему, что говорят другие. К сожалению, даже давние союзники сегодня могут подвести вас. Но если вы будете рассчитывать только на себя, то наверняка добьетесь многого.

Полезно будет сосредоточиться на делах, требующих творческого подхода, изобретательности, фантазии: с ними вы справитесь отлично. А еще день наверняка порадует приятными событиями в семье, переменами к лучшему в отношениях с близкими.

Близнецы

Не нужно торопиться. Сегодня особенно важно избегать необдуманных поступков, не связывать себя серьезными обязательствами, не менять что-то в жизни кардинально, если у вас есть хотя бы малейшие сомнения в том, что это действительно нужно.

Полезно будет вернуться к давним планам – и профессиональным, и личным. Наверняка выяснится, что ситуация складывается благоприятно для реализации задуманного раньше, и рядом есть те, кто готов вам помочь. Вечер будет особенно благоприятным для общения с любимым человеком.

Рак

Сохранять спокойствие сегодня будет непросто, да и сосредоточиться на делах тоже. Вы больше, чем обычно, будете подвержены чужому влиянию. Старайтесь больше времени проводить с теми, кому доверяете, в чьей поддержке уверены. Контакты с теми, кто часто критикует вас, провоцирует и выводит из равновесия, будут даваться особенно трудно.

День подойдет для того, чтобы наводить порядок, избавляться от ненужного. Многие Раки сегодня поймут, на что потратили слишком много времени, и пересмотрят приоритеты. Вечер подойдет для общения с самыми близкими людьми, оно вас наверняка порадует.

Лев

День обещает полезные знакомства и плодотворные переговоры. Вам удастся заручиться поддержкой людей, от которых многое зависит, найти надежных союзников. Откроются новые возможности в деловой сфере, и вы их не упустите. Возможен и карьерный рост, и предложения, обещающие скорую прибыль.

Не всегда ровно будут складываться отношения с близкими. Не исключены недопонимание, обиды. Однако вы сохраните дружелюбие и доброжелательный настрой, не станете сердиться на тех, кто в чем-то с вами не согласен или не готов поддержать. К вечеру напряженные моменты останутся в прошлом, гармония восстановится.

Дева

Прислушайтесь к интуиции и старайтесь следовать ее подсказкам. Сегодня у вас будет возможность добиться заметного успеха в делах, решить сложные задачи. Но проверенные методы окажутся малоэффективными, нужно будет придумать что-то новое. И это у вас обязательно получится.

Отношения с окружающими порой будут складываться напряженно, но вы найдете способ избежать конфликтов, сгладить все острые углы. Будьте внимательны к тем, кто вам дорог: сегодня для них это будет особенно важно. Любимый человек может нуждаться в вашей заботе и поддержке гораздо больше, чем обычно.

Весы

Не спешите и не требуйте от себя невозможного в начале дня. Справиться со всем, что вы запланировали, едва ли удастся быстро и без труда. Возможны неожиданные задержки в делах, не исключено и нарушение каких-то важных для вас договоренностей. Однако влияние позитивных тенденций будет усиливаться с каждым часом, вскоре вы почувствуете, что жизнь налаживается.

Вторая половина дня сложится очень удачно. Она подойдет и для новых начинаний, и для решения уже знакомых задач. Будет особенно приятно, что даже самые смелые ваши планы понравятся близким.

Скорпион

День отлично подойдет для того, чтобы обдумать какие-то важные вопросы. Вы быстро поймете, на чем нужно сосредоточиться немедленно, а что может подождать. Не возникнет проблем с оформлением документов, обращение в государственные организации будет успешным.

Общение с близкими подарит массу приятных моментов, благодаря ему настроение заметно улучшится. Не исключены приятные сюрпризы, неожиданные подарки, которые запомнятся вам надолго. Вечер подойдет для романтического свидания, общения с тем, кто вам очень нравится.

Стрелец

Наверняка захочется что-то изменить в жизни, нарушить привычный ход событий. Не спешите. Сегодня вам трудно будет отличить свои истинные желания от мимолетных капризов, правильно оценить свои цели и расставить приоритеты.

Прежде, чем браться за что-то совершенно новое, разберитесь с повседневными делами, убедитесь, что успешно завершили начатое раньше. Иначе неизбежно возникнет путаница, которая выбьет из колеи и приведет к ошибкам. Во всем, что касается личных отношений, стоит полагаться на интуицию.

Козерог

Терпение и самообладание вам сегодня очень пригодятся. Именно благодаря этим качествам вы не поддадитесь на провокации, не пойдете на поводу ни у своих, ни у чужих эмоций. Удастся избежать ошибок в делах, сохранить хорошие отношения с коллегами и руководством. Лучше не спешить с решениями, касающимися денег. Подумайте дважды, прежде чем заключать серьезные сделки.

Дома вряд ли удастся совершенно избежать разногласий, но решения, которые понравятся всем, найдутся быстро. Вторая половина дня обещает чудесные новости издалека. У некоторых Козерогов появится повод для домашнего праздника.

Водолей

Сегодня вам едва ли удастся сосредоточиться на чем-то одном. Куда вероятнее, что заниматься нужно будет несколькими делами сразу, и далеко не сразу станет ясно, какое из них важнее. Другие в таких обстоятельствах начали бы нервничать, а вы сохраните спокойствие, поэтому и ошибок не совершите.

Будет возможность поддержать близких, помочь им, и вы ее не упустите. Многие семейные разногласия, в последнее время огорчавшие вас, останутся в прошлом. Отношения, долго складывавшиеся напряженно, изменятся к лучшему.

Рыбы

День подойдет для решительных действий. Если вы долго откладывали какие-то дела, сейчас самое время приступить к ним: звезды будут на вашей стороне, многое получится хорошо. Вам удастся правильно оценить и сложившуюся ситуацию, и собственные силы. Вы не станете строить иллюзий и питать напрасные надежды.

Вероятны небольшие денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Они окажутся очень кстати, позволят порадовать близких или сделать какие-то приятные незапланированные покупки.

По материалам horo.mail.ru.