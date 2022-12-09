Гороскоп на 9 декабря

Овен

Не беспокойтесь по пустякам в начале дня. Что-то в это время может действительно пойти не по плану, но вовсе не обязательно это приведет к проблемам. Вы быстро поймете, как справиться с возникшими трудностями, и сразу увидите новые возможности. Особенно благосклонными звезды в это время будут к Овнам, занятыми решением профессиональных вопросов, стремящимися к профессиональному росту.

Вторая половина дня пройдет спокойнее. Вы завершите дела, начатые раньше, решите вопросы, прежде не дававшие покоя вам и вашим близким.

Телец

Трудно будет сохранять спокойствие в начале дня. На это время лучше не планировать деловых переговоров и важных встреч: есть опасность, что вам не удастся найти нужные слова, произвести хорошее впечатление. Стоит быть осторожнее и с деньгами. Лучше не спешить с покупками и сделками.

Вторая половина дня будет насыщенной событиями и очень удачной. Она подойдет для того, чтобы взяться за новое дело или начать учиться тому, что прежде казалось сложным. Заметным будет влияние позитивных тенденций и в личных отношениях. Вы легко найдете общий язык с близкими.

Близнецы

День будет благоприятным для общения. Особенно успешно пройдут деловые переговоры: вы останетесь довольны их результатом, найдете новых союзников, заручитесь поддержкой влиятельных людей. Могут открыться новые профессиональные перспективы перед Близнецами, чья работа связана с поездками и требует частой смены обстановки.

Не забудьте о делах, начатых раньше. Сегодня у вас будет возможность завершить их, и это не потребует серьезных усилий. Вторая половина дня обещает денежные поступления, в том числе из неожиданных источников.

Рак

Ладить с окружающими сегодня будет сложнее, чем обычно. Порой вы сами можете провоцировать споры. Старайтесь не горячиться: обо всем можно договориться спокойно. Появятся новые задачи, справиться с решением которых удастся не сразу. Но вы проявите настойчивость и обязательно добьетесь нужного результата.

Вторая половина дня принесет хорошие новости. Многим Ракам она к тому же обещает подарки и романтические сюрпризы. Поездки, в которые вы отправитесь в это время, будут особенно приятными, если вам составят компанию друзья и другие близкие люди.

Лев

Сегодня вы чаще, чем обычно, будете оказываться в центре внимания. Вас заметят даже люди, которые прежде никем, кроме себя, не интересовались. Возможны интересные предложения, касающиеся работы. Ваши доходы могут заметно вырасти. Однако деньги не будут падать с неба: придется потрудиться, чтобы получить их.

Стоит быть осторожнее в решении любых вопросов, связанных с финансами. Это не лучший день для крупных покупок, которые не были запланированы раньше, или заключения сделок с новыми партнерами. Во второй половине дня возможны хорошие новости издалека.

Дева

Сохранять спокойствие будет непросто. Возможны мелкие недоразумения, какие-то досадные поддержки, из-за которых вы будете всерьез переживать. Непросто будет найти союзников. Люди, которые прежде разделяли ваши идеи и планы, сегодня будут заняты собственными делами и не смогут прийти на помощь.

Первая половина дня будет благоприятной для самостоятельных действий. Вторая подойдет для деловых переговоров. Вероятны интересные знакомства. Некоторые Девы смогут повидаться с людьми, о которых слышали много хорошего, и даже подружиться с ними.

Весы

Сегодня вы не станете торопиться. Это позволит избежать ошибок. День подойдет для того, чтобы завершить дела, начатые раньше, навести порядок, избавиться от ненужных вещей. Многим Весам пригодится опыт, полученный раньше. Благодаря ему представители знака добьются цели даже быстрее, чем ожидали.

Не всегда легко будет ладить с окружающими, но вы будете вести себя спокойно и дипломатично, не поддадитесь на провокации. С вашей помощью найдут общий язык те, кому прежде никак не удавалось поладить. Вечером возможны знакомства, которые получат романтическое продолжение.

Скорпион

Вам предстоит многое сделать. Едва ли удастся действовать по плану: куда вероятнее, что нужно будет импровизировать, быстро решать неожиданно возникшие задачи. Интуиция поможет справиться с этим. Благодаря ее подсказкам вы добьетесь даже лучших результатов, чем могли ожидать.

День обещает приятные знакомства. Будет возможность пообщаться с людьми, которые разделяют ваши увлечения и интересы. Вы быстро подружитесь с ними. Не исключено, что сразу появятся общие планы, осуществление которых вас очень сблизит.

Стрелец

День едва ли обойдется без переживаний и волнений. Но еще он принесет интересные задачи и новые планы, на реализации которых удастся сосредоточиться немедленно. Так что времени на неприятные размышления у вас не останется. Чем раньше вы отбросите сомнения и возьметесь за дела, тем быстрее ситуация изменится к лучшему.

Вторая половина дня будет благоприятной для общения с близкими. Удастся обсудить многие важные вопросы, избежав при этом разногласий и споров. Некоторых Стрельцов ждут хорошие новости, приятные события в семье.

Козерог

Будет возможность наладить деловые отношения с людьми, успехи которых в последнее время производили на вас сильное впечатление. Возможны предложения о сотрудничестве, у некоторых Козерогов будет возможность присоединиться к работе над каким-то очень перспективным проектом.

Удастся решить какие-то старые проблемы, найти ответы на вопросы, из-за которых было много споров. В первой воловине дня может быть непросто ладить с близкими, однако позже вы обязательно найдете общий язык. Вечер будет благоприятным для учебы.

Водолей

Будьте внимательны. Это не самый подходящий день для решения серьезных вопросов. Он может принести новые задачи, с которыми будет непросто справиться. Будьте готовы действовать самостоятельно, брать на себя ответственность. Так вы быстрее добьетесь успеха.

Лучше отложить сложные и утомительные дела, не планировать на этот день далеких поездок. Скорее всего, вам захочется отдохнуть, отвлечься от забот. Не будет лишней и разборчивость в общении. Старайтесь держаться подальше от людей, которые раньше не раз портили вам настроение.

Рыбы

Отличный благоприятный день, в течение которого многим вашим начинаниям будет сопутствовать удача. Откроется масса возможностей в деловой сфере, будет шанс добиться успеха в работе, решить задачи, с которыми прежде никому не удавалось справиться. Вы обезоружите недоброжелателей, оставите соперников далеко позади.

Заметным будет влияние позитивных тенденций и в личных отношениях. Близких вы будете понимать с полуслова, да и с новыми знакомыми легко найдете общий язык. Хорошо пройдут романтические свидания.

По материалам horo.mail.ru.