Гороскоп на 8 сентября

Овен

Решение вопросов, связанных с работой и учебой, может оказаться более сложным делом, чем вы ожидали. Станет труднее найти общий язык с окружающими, вероятны разногласия и споры. Люди, с которыми вы прежде неплохо ладили, поведут себя странно, нарушат какие-то давние договоренности. В важных делах лучше рассчитывать только на себя.

Старайтесь не переутомляться. Во второй половине дня вам наверняка захочется отдохнуть, сменить обстановку. Это поможет вам быстро восстановить силы, настроиться на позитивный лад.

Телец

Первая половина дня будет полной забот и волнений. Многим Тельцам в это время будет сложно собраться с мыслями, сосредоточиться на делах. Это может привести к ошибкам, особенно у тех, кто планировал сегодня решить какие-то новые задачи. Учеба может даваться труднее, чем обычно.

Со временем влияние позитивных тенденций усилится. Станет заметно легче ладить с окружающими. Вы быстро найдете общий язык с новыми знакомыми, а близких будете понимать с полуслова. Вероятны небольшие денежные поступления из неожиданных источников.

Близнецы

Сегодня вам будет особенно легко найти общий язык с людьми, приехавшими издалека, и неважно, будут ли это деловые партнеры или просто знакомые. Ваш неподдельный интерес к окружающим многим придется по душе, и кто-то наверняка захочет с вами подружиться. Не исключено и начало романтических отношений, которые будут развиваться стремительно.

Стоит быть особенно внимательными Близнецам, которые занимаются сложными математическими расчетами, планированием, решением финансовых вопросов. Тут легко будет ошибиться, что-то упустить из виду. Не поленитесь еще раз все проверить.

Рак

Беритесь за новые дела. Сегодня вам не потребуется много времени, чтобы понять, как добиться в них успеха. Наверняка найдутся желающие помочь: у некоторых Раков появятся надежные союзники, которые со временем станут настоящими друзьями. Середина дня обещает денежные поступления и удачные сделки.

Во второй половине дня едва ли удастся избежать волнений. Но причины для них не будут серьезными: вероятны мелкие недоразумения, трудности, которые быстро удастся преодолеть. Так что сохраняйте оптимизм и действуйте. Все получится.

Лев

Не стоит планировать на начало дня особенно важные и ответственные дела. Скорее всего, в это время вам будет непросто сосредоточиться. Отвлекать от работы могут споры с окружающими, непросто будет найти общий язык даже с теми, с кем вы прежде отлично ладили. Но влияние позитивных тенденций вскоре усилится, вы почувствуете поддержку звезд.

Вторая половина дня пройдет очень плодотворно. Она откроет новые возможности перед Львами, которые стремятся к профессиональным успехам. Вы сможете укрепить свои позиции на работе, найти новых союзников, произвести хорошее впечатление на людей, от которых многое зависит.

Дева

Беспокойный день, но интересный и плодотворный. Старайтесь не зацикливаться на мелочах, стараться увидеть ситуацию в целом. Именно так вы сможете принять верные решения, вовремя скорректировать свои планы. Вероятны интересные предложения, касающиеся работы. Не спешите отвечать на них согласием: сначала изучите все, как следует.

Не торопитесь. Вам предстоит заниматься делами, которые едва ли удастся завершить быстро. Сегодняшние успехи станут только первым этапом большого пути. Но если вы не бросите начатое, то справитесь со всеми испытаниями и добьетесь своей цели.

Весы

День будет удачным с деловой точки зрения, если вы проявите инициативу, не побоитесь взять на себя ответственность. Можно многое успеть, но важно действовать быстро, не тратит время на пустые разговоры. Трудно будет переубедить тех, кто скептически отнесется к вашим идеям. Но эти люди сами изменят мнение, когда увидят, что вы близки к успеху.

Первая половина дня будет плодотворной и насыщенной, вторая даст возможность отдохнуть и восстановить силы. Она хорошо подойдет для общения с близкими, а также встреч с людьми, которые разделяют ваши интересы.

Скорпион

Сегодня вам придется потрудиться, но напрасными усилия не будут. Вы добьетесь того, к чему давно стремились, и даже большего. Быстро справиться с рабочими задачами позволит опыт, полученный раньше. Он же поможет не попасться в ловушки, расставленные недоброжелателями, правильно повести себя в неоднозначной ситуации.

Не исключено, что кому-то из близких потребуется ваша поддержка. Конечно, вы не откажете, тем более что в ваших силах будет сделать многое. Благодаря вашему активному участию решатся семейные проблемы, в последнее время беспокоившие всех.

Стрелец

Начало дня будет особенно насыщенным и интересным. Наверняка будет возможность взяться за какое-то интересное и многообещающее новое дело. Найдется применение всему, чему вы научились за последнее время. Вероятны денежные поступления, они могут оказаться больше, чем вы ожидали.

Вторая половина дня тоже порадует. Это время будет благоприятным для общения с близкими, обсуждения семейных дел и каких-то вопросов, важных и для вас, и для них. Хорошо пройдет романтическое свидание, любимый человек найдет способ вас порадовать.

Козерог

Старайтесь не переживать из-за мелочей в начале дня, не спорить с окружающими из-за любого пустяка. Гораздо разумнее будет сохранить самообладание, сгладить острые углы и подождать перемен к лучшему. Влияние позитивных тенденций будет усиливаться быстро, совсем скоро у вас появятся поводы для радости.

Вторая половина дня принесет хорошие новости и интересные предложения. У самых деятельных Козерогов будет шанс подняться по карьерной лестнице. Дел окажется больше, чем вы ожидали, но и время для общения с близкими у вас останется.

Водолей

Вы многого добьетесь, если не станете тратить время напрасно. Удача сегодня будет сопутствовать многим вашим начинаниям, в том числе самым смелым. Неожиданное событие натолкнет на интересные мысли, поможет в новом свете увидеть то, чего вы прежде не замечали. Не исключено, что вы поймете: пора корректировать планы, ставить перед собой новые цели.

Друзья и другие близкие люди охотно поддержат вас, развеют ваши сомнения, постараются поднять вам настроение. Вечер обещает романтические сюрпризы, неожиданные приятные известия от человека, который вам особенно дорог.

Рыбы

Что бы вы ни планировали на этот день, будьте готовы проявить настойчивость. Не все сразу получится так, как хотелось бы, могут возникнуть трудности там, где вы их меньше всего ожидаете. Но непреодолимых преград на пути не появится, так что верьте в свои силы и продолжайте действовать.

Вторая половина дня будет особенно интересной и вдохновляющей. Вы встретитесь с людьми, у которых сможете многому научиться. Не исключено начало долгого сотрудничества или настоящей дружбы. Благоприятным будет это время и с точки зрения романтических отношений.

По материалам horo.mail.ru.