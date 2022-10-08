Гороскоп на 8 октября

Овен

Сегодня все будут слушать вас особенно внимательно. Воспользуйтесь этим, чтобы рассказать о том, что для вас важно, поделиться своими переживаниями и идеями. Новые знакомые быстро проникнутся к вам симпатией, а люди, с которыми вы давно общаетесь, охотно откликнутся на любые предложения.

Вероятны перемены к лучшему в сфере финансов. Одни Овны поймут, как увеличить доходы, другие заключат выгодные сделки. Не захочется тратить деньги на пустяки, покупать то, без чего легко обойтись. Возможны неожиданные полезные подарки.

Телец

Лучше не торопиться, особенно если на этот день у вас было запланировано что-то важное. Прежде, чем начинать действовать, убедитесь, что наступил подходящий момент для этого, а рядом есть люди, готовые встать на вашу сторону. Едва ли эксперименты будут удачными, лучше отдать предпочтение надежным, проверенным методам.

Первая половина дня будет благоприятной для общения, а вот во второй вам, скорее всего, захочется побыть наедине с собой. Возможны успехи в учебе. Сосредоточившись, вы разберетесь в том, что прежде казалось сложным.

Близнецы

Сегодня вам будут казаться важными многие вещи, на которые вы в другое время не обратили бы внимания. Из-за этого сохранять спокойствие будет непросто: вы можете переживать из-за пустяков, сердиться, если хоть что-то складывается не так, как вы ожидали. Возможны даже ссоры из-за мелочей.

Но в целом день будет неплохим. Постарайтесь увидеть новые возможности: их будет немало. Не исключено, что появится шанс осуществить то, что вы задумали давным-давно. Если вы вовремя проявите инициативу, то личные отношения заметно изменятся к лучшему.

Рак

День подойдет для новых дел, необычных занятий. Можно взяться за то, что раньше казалось сложным: будет шанс быстро добиться нужного результата. Вероятны интересные предложения, от которых не захочется отказываться. Даже если сегодня не случится ничего особенно важного, наверняка будут события, которые запомнятся надолго, натолкнут на интересные мысли.

Могут удачно решиться финансовые вопросы. Вероятны денежные поступления из неожиданных источников. Некоторые Раки поймут, как лучше распорядиться семейным имуществом.

Лев

Подходящий день для того, чтобы обдумать недавние события, сделать выводы и разобраться, в чем вы были правы, а где ошибались. Вы заметите то, на что прежде не обращали внимания, и поймете, как стоит действовать дальше. Можно обсудить планы с людьми, которым вы доверяете. Они наверняка дадут толковые советы и предложат помощь.

Будет возможность повидаться с давними знакомыми, пообщаться с людьми, по которым вы скучали. Некоторые Львы помирятся с теми, с кем были в ссоре. Другие восстановят старые связи, напомнив о себе тем, с кем давно не виделись.

Дева

День будет благоприятным для общения. Вам будет легко ладить и с новыми знакомыми, и с близкими; многих вы будете понимать с полуслова. Вероятны встречи с теми, кто совсем на вас не похож. От таких людей вы узнаете много интересного, а их опыт будет вам очень полезен.

Дома будет больше забот, чем обычно. Не исключены неожиданные визиты. Нужно будет изменить планы, чтобы уделить внимание гостям. Во второй половине дня вероятны незапланированные расходы. Спонтанные покупки будут удачными. Вы обзаведетесь именно теми вещами, которые давно хотели иметь.

Весы

День будет легким и интересным. Многое будет получаться хорошо. Стоит воспользоваться поддержкой звезд и взяться за то, что вы долго откладывали. Самых заметных успехов вы добьетесь там, где требуются фантазия и творческий подход. Вы наверняка увидите те возможности, на которые другие не обратили внимания, и это поможет быстро получить нужный результат.

Полезно будет вернуться к каким-то старым планам. В их осуществлении вам охотно помогут давние друзья и другие близкие люди. Какие-то мелкие трудности могут возникнуть, но они не испортят вам настроения.

Скорпион

Вряд ли удастся совершенно избежать разногласий с окружающими. Наоборот, возможны споры из-за пустяков, да и в целом без напряженных моментов день не обойдется. Но вы поведете себя правильно, со всеми сохраните хорошие отношения, поддержите тех, кто в этом нуждается.

Дел будет больше, чем вы ожидали: могут возникнуть проблемы, требующие немедленного решения. Вы сразу поймете, на чем нужно сосредоточиться сейчас, а что лучше отложить. Вторая половина дня подойдет для поездок и прогулок. Друзья составят вам компанию, всем будет весело.

Стрелец

Вы сможете найти общий язык даже с теми, с кем прежде не ладили. День подойдет для обсуждения непростых вопросов. Не возникнет разногласий, которые вы не смогли бы преодолеть. Вероятны хорошие новости. Скорее всего, ими поделится кто-то из старых знакомых.

Первая половина недели пройдет относительно спокойно. Позже эмоциональный фон станет более напряженным. Вы можете беспокоиться из-за пустяков, нервничать, сами не понимая, почему. Отвлечься помогут какие-то интересные занятия, новые дела, учеба.

Козерог

День хорошо подойдет для того, чтобы взяться за новое дело, воплотить в жизнь недавно появившуюся идею. Вы не станете тратить время напрасно, поэтому успеете очень многое. Окружающим не всегда будет понятно, почему вы поступаете так, а не иначе, но отговаривать вас от задуманного едва ли кто-то станет.

Вероятны приятные встречи, интересные знакомства. Вы отлично поладите даже с теми, кто совсем не похож на вас, найдете новых друзей. Возможно и начало романтической истории, однако новые отношения будут развиваться не так быстро, как вам хотелось бы.

Водолей

День будет беспокойным и плодотворным. Вам удастся сделать много полезного не только для себя, но и для окружающих. Вы и чужие проблемы решите легко, и с собственными отлично справитесь. Станет заметно проще ладить с теми, с кем вы прежде не находили общего языка.

Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников, полезные подарки. Во второй половине дня могут потребовать внимания домашние дела. Не исключено, что потребуется сделать какие-то покупки. Они окажутся удачными, вы не потратите деньги напрасно.

Рыбы

Старайтесь особенно внимательно прислушиваться к интуиции. Сегодня ее подсказки будут точными и полезными. День подойдет для того, чтобы строить планы: вы правильно оцените свои силы, сможете предугадать, как будут развиваться события. Полезно будет обдумать важные дела, решить, за что вы возьметесь в ближайшее время, а что отложите.

День будет благоприятным для общения. Порадуют встречи с давними знакомыми, найдется масса интересных тем для разговора. Вечер подойдет для романтического свидания: оно оставит самое приятное впечатление.

По материалам horo.mail.ru.