Гороскоп на 8 декабря

Овен

Окружающие будут гораздо чаще, чем обычно, вмешиваться в ваши дела, и вам это едва ли понравится. Трудно будет избежать разногласий и споров в первой половине дня. Потребуется немало терпения, чтобы спокойно объяснить окружающим, почему вы поступаете так, а не иначе.

Поскольку влияние позитивных тенденций будет усиливаться со временем, вторая половина дня пройдет гораздо приятнее первой. Она подойдет и для полезных занятий, и для важных встреч, и для отдыха. Вечер будет особенно благоприятным для общения с людьми, которые важны для вас.

Телец

Стоит поспешить: именно первая половина дня сложится особенно удачно, подойдет для сложных и важных дел, решения непростых вопросов. Вы успешно завершите то, чему раньше отдали немало сил, и останетесь довольны результатом. Благоприятным этот период будет и для общения. Вы найдете новых друзей и союзников, завяжите полезные знакомства.

Во второй половине дня наверняка захочется отдохнуть, отвлечься от забот. Если какие-то запланированные дела можно отложить на потом, именно так и стоит поступить. Хорошо сложатся поездки, вы хорошо проведете время с любимым человеком.

Близнецы

День будет насыщенным и ярким. Он наверняка принесет много полезной информации и вдохновляющих новостей. Некоторые Близнецы поймут, что нужно пересмотреть планы, отложить одни дела и сосредоточиться на других. Прислушивайтесь к интуиции: она подскажет вам, как стоит действовать.

Вряд ли удастся совершенно избежать разногласий и споров; они могут возникать и на работе, и дома. Однако серьезных конфликтов вы не допустите, найдете поход к окружающим, поможете им настроиться на позитивный лад.

Рак

Хотя совершенно избежать трудностей сегодня едва ли удастся, преобладать будет влияние позитивных тенденций. На пути могут возникнуть преграды, но вы наверняка найдете способ преодолеть их. Помогут знания, полученные раньше. Именно благодаря им вы не допустите ошибок, не попадете в ловушки, расставленные недоброжелателями.

Обратите внимание на идеи, которые появятся у вас сегодня. Реализовать их сразу, возможно, не удастся, но к задуманному вы обязательно вернетесь. Вторая половина дня обещает приятные сюрпризы, хорошие новости, касающиеся кого-то из близких.

Лев

Сохранять спокойствие сегодня будет труднее, чем обычно: эмоциональный фон будет нестабильным, окружающие могут вести себя странно, не исключено нарушение старых договоренностей. Будьте готовы изменить планы. Чем быстрее вы это сделаете, тем лучших результатов сможете добиться.

День подойдет для дел, требующих творческого подхода, настойчивости. Там, где нужно придумать что-то новое, вам не будет равных. Ваши идеи понравятся и близким людям, и давним друзьям, и проверенным союзникам. Все они охотно помогут вам в осуществлении задуманного.

Дева

Начало дня подойдет для деловых встреч, разговоров о работе, общения с людьми, которых вы хотели бы видеть своими союзниками. Нетрудно будет произвести хорошее впечатление, ваши идеи многим понравятся. Люди, которые прежде никому не помогали, предложат вам поддержку и сделают все, что будет нужно.

Вторая половина дня тоже будет неплохой. Самое важное в это время – стараться не переживать из-за пустяков, стараться замечать новые возможности и поводы для радости. Вечер подойдет для семейных мероприятий, общения с самыми близкими.

Весы

Не стройте иллюзий. Сегодня вам поможет умение реально смотреть на вещи, не ожидать слишком многого ни от себя, ни от окружающих. Прежде, чем приступать к реализации новых идей, подумайте, стоит ли делать это именно сейчас. Стоит прислушаться к советам, которые дают давние знакомые.

Ладить с другими людьми вам сегодня будет нетрудно. Интуиция поможет найти к ним подход, выбрать верный тон в общении. Вероятно приятное знакомство. С него может начаться долгая дружба или романтические отношения, которые вскоре станут важными для вас.

Скорпион

День приятного общения. Ладить с окружающими сегодня будет на удивление легко; вы найдете подход даже к тем, кто прежде крайне неохотно шел на контакт. Вероятны предложения, касающиеся новой работы или сотрудничества. С ответом на них лучше не спешить. У вас будет достаточно времени, чтобы все как следует обдумать.

Легко будет справиться с домашними делами, решить бытовые проблемы, из-за которых прежде было немало забот. Во второй половине дня могут неожиданно прийти гости. Вы будете им очень рады. Не исключены подарки, приятные сюрпризы.

Стрелец

День будет ярким и насыщенным, вам это понравится. Наступил подходящий момент для того, чтобы приступить к делам, за которые вы долго не решались взяться. Многим смелым начинаниям будет сопутствовать удача. Некоторые Стрельцы заключат выгодные сделки или найдут способ значительно увеличить доходы.

Важно не переоценивать свои возможности. Вам действительно многое по силам, но в решении некоторых задач все же потребуется помощь. Обращаться за ней лучше к проверенным союзникам. Чем раньше вы это сделаете, тем быстрее добьетесь нужного результата.

Козерог

Не спешите. Сегодня вам очень пригодится способность сохранять спокойствие, даже когда вокруг царят суета и неразбериха. Если вы не станете торопиться, не поддадитесь мимолетным эмоциям, то вскоре поймете, как можно добиться давно поставленных целей.

Начинать день лучше со знакомых дел; тут не возникнет неприятных сюрпризов, вы быстро добьетесь нужного результата. После этого можно перейти к чему-то новому. Очень кстати рядом окажутся люди, готовые помочь вам, поддержать даже самые смелые идеи. Вероятны небольшие денежные поступления.

Водолей

Начало дня потребует разборчивости в общении. Не стоит вести долгих разговоров с теми, кто обычно выводит вас из равновесия критическими замечаниями, заставляет переживать и нервничать. Если рядом будут люди, которые вас понимают и поддерживают, вы сразу почувствуете себя гораздо лучше.

Вторая половина дня подойдет для важных дел, какой-то серьезной работы, а также для учебы. Вы многое будете схватывать на лету, ничего не упустите из виду. Некоторых Водолеев ждут отличные новости, а также необычные встречи.

Рыбы

Вы добьетесь успеха во многих делах благодаря умению ладить с разными людьми, находить подход даже к тем, кто совсем на вас не похож. Отношения, которые сегодня начнутся как деловые, со временем могут принять дружеский или романтический характер, если вы этого захотите.

Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. День подойдет для решения финансовых вопросов, заключения сделок. Он будет благоприятным и с точки зрения личных отношений. Если прежде между вами и близкими людьми возникали какие-то разногласия, сегодня может будет во всем спокойно разобраться.

По материалам horo.mail.ru.