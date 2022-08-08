Гороскоп на 8 августа

Овен

Ваша деловая интуиция сегодня будет особенно острой. Прислушайтесь к ее подсказкам там, где речь идет о финансах, и вы не допустите ошибок. У вас будет шанс заключить выгодные сделки, увеличить свои доходы. Можно добиться заметных успехов в работе, справиться с задачами, которые многих поставят в тупик.

День хорошо проходит для того, чтобы проявлять инициативу – и в деловой сфере, и в области личных отношений. Идеи, которые появятся у вас, многим придутся по вкусу. Если вам потребуется помощь в их осуществлении, вы наверняка ее получите.

Телец

Не стройте иллюзий и не увлекайтесь пустыми мечтами в начале дня. В это время особенно важно реально смотреть на вещи, здраво оценивать свои силы и возможности. Не спешите давать обещания, связывать себя какими-то обязательствами. Многое из того, что сейчас представляется простым и не требующим усилий, на деле окажется сложным.

Вторая половина дня пройдет легче и приятнее. Она обещает удачные совпадения, хорошие новости издалека. Порадуют встречи с давними знакомыми: найдется масса интересных тем для разговора, а вот повода для разногласий не появится.

Близнецы

Хотя день и принесет некоторые трудности, назвать его особенно сложным никак нельзя. Он наверняка порадует тех, кто возьмется за что-то совершенно новое. Легко будет добиться первых успехов, вы быстро убедитесь, что выбрали верный путь к цели. Вероятны важные открытия, хорошие новости и интересные предложения.

Не исключены разногласия с близкими, домашние споры. Вы постараетесь не допустить конфликта, вовремя разделить обстановку – и это вам удастся. Если сегодня вы собираетесь в поездку, будьте готовы к задержкам в пути, каким-то досадным происшествиям, недоразумениям.

Рак

Подходящий день для того, чтобы делиться идеями, рассказывать о новых планах. Ваш энтузиазм будет заразительным, и многие захотят помочь вам в осуществлении задуманного. С общих дел может начаться долгая дружба и даже романтическая история.

Удачно сложатся поездки, смена обстановки будет полезной многим Ракам. Благоприятным этот день будет и для составления официальных документов, обращения в государственные организации. Вечер порадует тех, кто в последнее время был занят решением каких-то бытовых проблем. Они останутся в прошлом, и вы почувствуете себя гораздо свободнее.

Лев

Будьте осторожнее. Сегодня легко допустить досадные ошибки, поддаться на провокацию, сказать или сделать то, о чем позже придется пожалеть. Стоит быть разборчивее в деловых и личных отношениях. Не спешите доверять всем, кто старается завоевать вашу симпатию.

Вас охотно поддержат близкие люди – к ним можно обратиться и за советом, и за помощью в делах. Давние друзья поднимут вам настроение, порадуют приятными сюрпризами. Вечер – отличное время для того, чтобы вспомнить о давнем хобби. Оно подарит массу ярких эмоций.

Дева

День отлично подойдет для учебы, исследовательской работы, а также для размышления о непростых и очень важных вещах. Вы обратите внимание на то, чего не заметили другие, и сделаете правильные выводы. Некоторые Девы поймут, что нужно предпринять, чтобы достичь целей, поставленных давным-давно.

Ладить с людьми вам будет особенно легко, и это поможет в работе. Не исключены знакомства, с которых начнутся важные для вас отношения – деловые или дружеские. Вечер подойдет для семейного мероприятия, общения с самыми близкими.

Весы

Серьезные разговоры лучше отложить. Первая половина дня для них едва ли подойдет, да и вам не помешает еще раз все обдумать, подобрать убедительные аргументы. Любую информацию, полученную до полудня, нужно проверять особенно тщательно, поскольку есть риск, что кто-то попытается ввести вас в заблуждение.

Вторая половина дня будет благоприятной для завершения старых дел, решения вопросов, о которых в последнее время было много разговоров. Чем ближе вечер, тем проще будет разобраться в том, что прежде казалось сложным.

Скорпион

Действуйте решительно, у вас есть шанс достичь успехов. Удача будет сопутствовать смелым начинаниям в профессиональной сфере. Возможно, вы поймете, как увеличить свои доходы или заключите выгодные сделки. Заметно изменятся отношения с коллегами и руководством. Вы станете гораздо лучше понимать тех, с кем работаете.

Сегодня вам предстоит заниматься не только своими, но и чужими делами, решать проблемы, возникшие по вине других людей. Вы со всем справитесь, но это потребует усилий, поэтому вечером наверняка захочется отдохнуть.

Стрелец

День будет насыщенным и принесет немало волнений. Трудно будет сосредоточиться. Многим Стрельцам сегодня придется заниматься несколькими делами сразу, и не так-то просто будет ничего не упустить, не забыть и не перепутать. Наверняка окажется полезным то, что вы узнали раньше. Именно эта информация поможет быстро сориентироваться в непростой ситуации.

Ладить с окружающими вы будете отлично, быстро найдете общий язык с новыми знакомыми. Хорошо пройдут и деловые, и личные встречи. Вечер сложится особенно удачно для влюбленных Стрельцов.

Козерог

День подойдет для того, чтобы взяться за что-то новое. Спешить не нужно: у вас будет достаточно времени на то, чтобы обдумать сложившуюся ситуацию, составить план действий. Вероятны интересные предложения. Если их сделают давние знакомые или люди, о которых вам многое известно, можно соглашаться без долгих раздумий. В остальных случаях стоит собрать побольше информации.

Первая половина дня будет благоприятной для общения, во второй же ладить с окружающими станет несколько сложнее. Едва ли в это время удастся избежать разногласий, но до ссор дело не дойдет.

Водолей

День будет необычным и ярким. Появится много хороших идей, и вы сможете сразу приступить к их реализации. Рядом будут люди, готовые помочь. Новые союзники вскоре станут вашими настоящими друзьями, общение с ними будет вас радовать.

Вероятны неожиданные поездки, а также удивительные встречи, которые произведут на вас сильное впечатление. Вторая половина дня будет благоприятной для учебы. Вы быстро запомните все, что узнаете, и сделаете правильные выводы из полученной информации. Вечер обещает хорошие новости, касающиеся кого-то из ваших близких.

Рыбы

Споры и разногласия сегодня будут возникать чаще, чем обычно. Поводом для них может стать любой пустяк. Не всегда даже самые убедительные аргументы помогут вам убедить окружающих в своей правоте. Однако переживать не стоит: пройдет немного времени, и те, кто не соглашался с вами, изменят мнение.

Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Они едва ли будут значительными, но позволят сделать какие-то незапланированные покупки, порадовать любимого человека приятным сюрпризом или устроить праздник для членов семьи.

По материалам horo.mail.ru.