Гороскоп на 7 января

Овен

Ладить с окружающими сегодня будет легко. Порой вы будете с полуслова понимать даже тех, с кем прежде вовсе не находили общего языка. Некоторые Овны восстановят старые связи, помирятся с теми, с кем были в ссоре. Не исключены и новые знакомства, с которых могут начаться дружеские или романтические отношения.

День подойдет для того, чтобы навести порядок в делах, решить какие-то бытовые вопросы, давно требовавшие внимания. Удастся быстро починить то, что сломалось, или купить новые вещи на смену вышедшим из строя.

Телец

День будет плодотворным и интересным. Он подойдет для того, чтобы разобраться с какими-то непростыми делами. Интуиция подскажет, как лучше поступить, и вы не допустите ошибок. День будет благоприятным для учебы, сбора и анализа информации. Все, что вы узнаете сейчас, вскоре наверняка пригодится.

Вероятны хорошие новости издалека. Не исключено, что напомнит о себе кто-то из давних знакомых. Порадует общение с близкими: они будут понимать вас с полуслова и наверняка поддержат во всем. Вечер обещает приятные сюрпризы, подарки.

Близнецы

Вряд ли удастся совершенно избежать волнений и переживаний, но в целом день сложится неплохо. Много приятных моментов он подарит Близнецам, которые запланируют что-то необычное, отправятся в поездки по незнакомым маршрутам, попробуют что-то новое. Вероятны интересные знакомства.

Возможны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников, а также подарки. День подойдет для обсуждения финансовых вопросов. Возможно, вы поймете, какие сделки можно заключить в ближайшее время, во что стоит вложить деньги.

Рак

День принесет отличные идеи. Сегодня вы на многое будете смотреть не так, как другие, поэтому наверняка заметите какие-то интересные возможности. Не исключено, что именно благодаря вашей находчивости будут решены вопросы, в последнее время тревожившие и вас, и ваших близких.

Не всегда легко будет ладить с окружающими. Даже чувства близких людей порой будут вам непонятны, из-за этого могут возникать недоразумения, напряженные моменты в общении. Но со временем влияние позитивных тенденций усилится, и вечером вы вновь сможете найти общий язык.

Лев

Лучше отложить обсуждение важных вопросов. Этот день гораздо лучше подойдет для легких приятных бесед, беззаботного флирта, шуток и смеха. Будет возможность отлично отдохнуть, весело провести время с людьми, которые вам дороги. Не исключены сюрпризы, в том числе романтические, которые запомнятся надолго.

День будет благоприятным для учебы, сбора информации и подготовки к экзаменам. Вам легко будет разобраться в вопросах, прежде казавшихся сложными. Вы многое запомните сразу, без долгих повторений. Вечер подойдет для встреч с родственниками.

Дева

День будет благоприятным для общения. Сегодня вы быстро договоритесь о чем угодно с новыми знакомыми, а близких и вовсе будете понимать с полуслова. Можно напомнить о себе давним знакомым, восстановить связи, которыми вы прежде дорожили. Люди, прежде чем-то обидевшие вас, постараются наладить отношения.

Вероятны удачные совпадения, какие-то приятные события. Перед некоторыми Девами откроются возможности, которых представители знака давно ждали. Тут важно не растеряться, начать действовать быстро. У вас все получится, даже не сомневайтесь.

Весы

Сегодня вам будет особенно легко ладить с людьми. Вы произведете хорошее впечатление на новых знакомых, сможете подружиться с теми, кто прежде никого к себе не подпускал. Вероятны необычные, но очень заманчивые предложения. Интуиция подскажет, что на них можно соглашаться без долгих раздумий.

Старайтесь не переутомляться. Эмоциональный фон сегодня будет нестабильным, а из-за усталости вы можете стать особенно чувствительными и ранимыми. Позаботьтесь о себе, найдите время для отдыха – вскоре вы почувствуете себя гораздо лучше.

Скорпион

Вас ждет приятный день. Появится возможность заняться чем-то интересным и новым, познакомиться с людьми, которые помогут вам увидеть привычные вещи в ином свете. Не исключено начало дружеских отношений или романтическое увлечение.

День подойдет для полезных дел. Вы справитесь с тем, что раньше казалось очень сложным, добьетесь даже лучшего результата, чем могли ожидать. Будет возможность помочь близким, поддержать тех, кто оказался в сложной ситуации. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников.

Стрелец

Вы будете действовать очень энергично и успеете сделать много полезного. День подойдет для того, чтобы вернуться к каким-то давним планам, – у вас будет возможность осуществить их. Помогут и давние знакомые, и те, с кем вы впервые встретились совсем недавно.

Хотя влияние позитивных тенденций будет достаточно сильным, что-то все же может пойти не по плану. Тут важно не растеряться – и с этим вы отлично справитесь. Осторожнее стоит быть во всем, что касается денег. Сегодня вы будете склонны к некоторой расточительности, можете потратить значительную сумму на ерунду.

Козерог

Прислушивайтесь к интуиции: именно благодаря ее подсказкам вы сегодня справитесь с любыми трудностями, добьетесь своих целей. Не исключено, что у вас будет возможность исправить какие-то старые ошибки, решить проблемы, возникнувшие раньше. Действовать вы будете быстро, и это поможет добиться успеха.

Вероятны небольшие разногласия с близкими, но не будет ни горячих споров, ни ссор. Удастся сгладить острые углы и найти решение, которое понравится всем. Отношения обязательно наладятся. Вечер будет благоприятным для общения с любимым человеком.

Водолей

У вас многое будет получаться хорошо. Не исключено, что нужно будет заниматься несколькими делами сразу, но это не приведет к ошибкам. Вы ничего не забудете, не перепутаете и не упустите из виду. Охотно помогут новые знакомые, вскоре вы с ними подружитесь.

День подойдет для общения с близкими: они поймут вас с полуслова и во многом поддержат, поделятся интересной информацией, дадут толковые советы. Не разочарует и романтическое свидание, оно будет необычным и запоминающимся. Старайтесь не переутомляться во второй половине дня, отдых вам не помешает.

Рыбы

День едва ли принесет какие-то кардинальные перемены и важные победы, однако пройдет очень приятно. Вы можете провести его с теми, кто вам особенно дорог: ладить с такими людьми сегодня будет особенно легко. Возможны необычные предложения, приглашения на какие-то интересные мероприятия.

Будет шанс познакомиться с людьми, о которых вы прежде слышали много хорошего. Поладить с ними окажется несложно, может вспыхнуть взаимная симпатия. Не исключено начало романтической истории. Новые отношения будут развиваться стремительно.

По материалам horo.mail.ru.