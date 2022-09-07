Гороскоп на 7 сентября

Овен

В начале дня сложно будет сохранять самообладание, настроение может меняться из-за любого пустяка. Придется сделать над собой усилие, чтобы сосредоточиться на важных делах, не допустить в них ошибок. Стоит прислушаться к советам, которые дают давние знакомые. Такие люди могут обратить внимание на детали, прежде остававшиеся незамеченными.

Позже наступит очень благоприятное время для общения. Вам станет гораздо проще ладить с людьми, которых вы прежде совсем не понимали. Несложно будет помириться с теми, с кем вы были в ссоре.

Телец

День принесет много новых дел, и не сразу станет понятно, на чем нужно сосредоточиться в первую очередь. Возможны недоразумения на работе, споры из-за пустяков. Вам удастся сохранить хладнокровие, не поддаться на провокации и спокойно все уладить. Однако это окажется довольно утомительными, и во второй половине дня наверняка захочется отдохнуть.

Чем ближе вечер, тем проще будет ладить с окружающими, тем меньше будет поводов для разногласий. Самые близкие люди охотно поддержат многие ваши начинания, помогут в реализации задуманного.

Близнецы

Не стесняйтесь обращаться за помощью, если возникнут трудности. Сегодня вас охотно поддержат многие, будет шанс найти новых союзников, заручиться поддержкой влиятельных людей. День обещает прогресс в делах, быстрый успех в том, за что вы возьметесь с неподдельным энтузиазмом. Можно менять работу: вы быстро освоитесь на новом месте.

Вероятны какие-то незапланированные приятные встречи, интересные знакомства. Некоторые Близнецы сегодня смогут пообщаться с людьми, о которых прежде много слышали. Вероятны романтические сюрпризы, подарки.

Рак

Подходящий день для важных разговоров и обсуждения планов. Не исключено, что к вам обратиться за помощью кто-то из близких, и нужно будет отложить собственные дела, чтобы прийти на выручку. Вероятны неожиданные поездки, а также встречи, которые произведут на вас сильное впечатление.

Во второй половине дня появятся необычные идеи. Захочется воплотить их в жизнь немедленно. Однако торопиться не надо. Важно не строить иллюзий, стараться объективно оценить ситуацию. Это поможет вам избежать ошибок, избавит от разочарований в будущем.

Лев

Удачный день для покупок и заключения сделок. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Вы добьетесь успеха в делах, если с самого утра настроитесь на серьезный лад и проявите настойчивость. Едва ли что-то будет даваться легко, но непреодолимых преград на пути не возникнет.

Вторая половина дня будет особенно благоприятной для общения. Она хорошо подойдет и для деловых переговоров, и для встреч с друзьями, и для романтических свиданий. Многих Львов в это время будут ждать приятные сюрпризы.

Дева

В начале дня будет сложно сосредоточиться на работе. Окружающие могут чаще, чем обычно, вмешиваться в ваши дела, к тому же многим будет требоваться ваша помощь. Это время будет довольно напряженным, однако ситуация вскоре изменится к лучшему. В середине дня вас ждут какие-то приятные известия и вдохновляющие предложения.

Вечер подойдет для решения финансовых вопросов, заключения сделок. Вы не станете рисковать там, где этого можно избежать, и позже не раз похвалите себя за то, что были осторожны.

Весы

В начале дня стоит действовать решительно и быстро. Это благоприятное время, которое дает шанс добиться успеха в самых разных делах: от простых до самых сложных. Многие будут рады помочь вам. Давние знакомые дадут отличные советы, проверенные партнеры охотно возьмут на себя часть ваших забот.

Позже влияние позитивных тенденций несколько снизится. Настроение может испортиться – к счастью, ненадолго. Вечер обещает приятные события в семье, а также хорошие новости, важные для ваших близких. Он подойдет для поездок, как деловых, так и развлекательных.

Скорпион

День будет очень плодотворным. Можно браться за новые дела: вы быстро поймете, как добиться в них успеха. Вероятны неожиданные встречи, необычные происшествия, которые натолкнут вас на интересные мысли, подскажут, как лучше действовать. Успешно пройдут переговоры. Сегодня вы многих сможете заинтересовать своими идеями.

Нетрудно будет найти общий язык с близкими. Они постараются порадовать вас, предложить что-то интересное. Вечер подойдет для семейных мероприятий. Можно навестить родственников или пригласить их к себе.

Стрелец

Старайтесь не относиться легкомысленно к тому, чем будете заниматься сегодня. Это касается даже самых простых дел: они тоже потребуют серьезного подхода. Лучше не спешить с решением финансовых вопросов, заключением сделок. Спонтанные покупки едва ли будут удачными.

Вероятны заметные перемены к лучшему в личных отношениях. Ладить с окружающими станет гораздо проще. И близких людей, и новых знакомых вы будете понимать с полуслова. Вторая половина дня подойдет для романтического свидания, встречи с человеком, которому вы хотели бы понравиться.

Козерог

Постарайтесь не сердиться на тех, кто не сразу оценит и поддержит ваши отличные идеи. Понадобится некоторое время, чтобы окружающие поняли, что именно вы задумали. А пока не тратьте время на разговоры и объяснения, начинайте действовать самостоятельно. Первых успехов вы добьетесь очень скоро.

Первая половина дня будет посвящена полезным делам, во второй вы сможете отдохнуть, отвлечься от забот и приятно провести время. Друзья с удовольствием составят вам компанию. Хорошо пройдет романтическое свидание.

Водолей

Прислушивайтесь к интуиции: сегодня ее подсказки будут особенно точными и полезными. Благодаря им вы добьетесь заметного прогресса в работе, а также сможете договориться с коллегами о каких-то совместных действиях. Середина дня подойдет для решения финансовых вопросов, будет шанс заключить выгодные сделки.

Вечер – подходящее время для поездок, а также для учебы и каких-то творческих занятий. Возможно, вы обнаружите у себя таланты, о которых прежде даже не догадывались. А еще этот период обещает приятные сюрпризы влюбленным Водолеям.

Рыбы

Благоприятный день для общения. Сегодня вам будет особенно легко ладить с разными людьми, многих вы будете понимать с полуслова. Утром возможны удачные совпадения и неожиданные встречи. Они подскажут вам, как решить проблему, прежде не дававшую покоя.

Вторая половина дня подойдет для сложной работы: вы отлично с ней справитесь. Помощь едва ли потребуется, но если кто-то из новых знакомых предложит ее, не отказывайтесь. Общие дела вас очень сблизят, помогут подружиться. Вечер стоит провести с близкими, они найдут способ поднять вам настроение.

По материалам horo.mail.ru.