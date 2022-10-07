Гороскоп на 7 октября

Овен

День подойдет для переговоров, общения с коллегами и руководством, обсуждения рабочих вопросов. Многие прислушаются к вашему мнению, откликнутся на ваши предложения. Отношения, прежде носившие исключительно деловой характер, станут менее формальными, вы можете даже подружиться с теми, с кем прежде не ладили.

Поладить с близкими будет сложнее. Вы можете эмоционально реагировать на любую мелочь, сердиться из-за пустяков. Следите за своим настроением, ищите интересные занятия. В ваших силах сделать этот день гораздо лучше.

Телец

День принесет приятные волнения, а также неожиданные события, которым вы будете очень рады. Появится возможность сосредоточиться именно на том, что вам особенно интересно. Вероятны успехи в работе, знакомства, которые откроют перед вами новые профессиональные перспективы. Пригодится умение ладить с теми, кто совсем на вас не похож.

Можно делать покупки. Вы не станете тратить деньги на пустяки, выберете действительно полезные вещи. Удачным день будет и для того, чтобы выбирать подарки для близких.

Близнецы

День хорошо подойдет для работы. Неважно, будете ли вы заниматься чем-то новым или сосредоточитесь на завершении начатых дел. В любом случае звезды будут на вашей стороне и благодаря их поддержке вы добьетесь отличных результатов. Будет возможность укрепить старые деловые связи и обзавестись новыми.

Вероятны денежные поступления. Они окажутся очень кстати: позволят сделать какие-то приятные незапланированные покупки, порадовать близких. Вечер порадует удачным совпадением, преподнесет приятные сюрпризы.

Рак

Будет возможность исправить какие-то старые ошибки, решить проблемы, возникшие раньше. Вы не станете тратить время на пустяки, начнете с самого важного, и это будет верным решением. Давние знакомые наверняка предложат помощь, поддержат многие ваши начинания. Подойдет день и для поиска новых союзников. Вы не только договоритесь с ними о совместных действиях, но и подружитесь.

Стоит быть внимательнее Ракам, которые сегодня отправляются в поездки. Продумайте маршрут, убедитесь, что взяли все необходимое – это позволит избежать неприятных моментов.

Лев

День подойдет для того, чтобы подумать о важных вещах. Вы не станете строить иллюзий, сможете объективно оценить и сложившуюся ситуацию, и свои силы. Возможно, вы поймете, что нужно скорректировать планы, отказаться от одних целей ради других, появившихся совсем недавно. Рядом будут люди, готовые поддержать вас, помочь в осуществлении задуманного.

Вероятны какие-то приятные события в семье, перемены к лучшему в отношениях с близкими. Не возникнет поводов для разногласий с теми, кто вам дорог. Легко будет договориться о каких-то совместных действиях.

Дева

День будет довольно беспокойным. Многие вещи, на которые вы в другое время не обратили бы внимания, сегодня покажутся важными. Сложно будет принять взвешенные решения. Сосредоточьтесь на сложных делах, это поможет справиться с эмоциями, взять себя в руки.

Порадует общение с близкими. Появятся идеи, которые захочется реализовать вместе, новые вдохновляющие планы. Прежде, чем приступать к осуществлению задуманного, продумайте все как следует. Это позволит избежать и разочарований, и просто напряженных моментов.

Весы

День будет очень плодотворным. Особенно хорошо он подойдет для занятий, требующих творческого подхода, находчивости, умения принимать нестандартные решения. Ваши идеи и поступки произведут впечатление на окружающих, многие проникнутся к вам симпатией. Отношения, прежде носившие исключительно деловой характер, станут более теплыми и непринужденными.

Ладить с самыми близкими сегодня будет особенно легко. Не появится поводов для разногласий, не потребуется много времени, чтобы договориться о важных вещах. Вам дадут советы, к которым стоит прислушаться.

Скорпион

День подойдет для дел, требующих сосредоточенности, высокой концентрации внимания. Вы не станете ни отвлекаться на мелочи, ни искать какой-то особенно короткий и легкий путь к цели. Удастся правильно оценить свои силы; вы не станете браться за то, с чем пока не можете справиться.

Хорошо сложатся деловые поездки. Не исключено, что в них завяжутся приятные знакомства. Вы можете найти не только союзников и единомышленников, но и настоящих друзей. Вероятны небольшие денежные поступления. Вечер – отличное время для покупок.

Стрелец

Утром даже мелкие проблемы могут показаться вам серьезными, а из-за мелких недоразумений вы рискуете потерять уверенность в себе. Однако рядом будут люди, которые не раз вас поддерживали. Не стесняйтесь снова обратиться к ним; вы сразу почувствуете себя гораздо лучше.

Влияние позитивных тенденций будет усиливаться со временем. Поэтому вторая половина дня пройдет гораздо приятнее первой, подарит больше поводов для радости. Многих Стрельцов ждут приятные встречи и интересные знакомства. Не исключено начало романтической истории.

Козерог

Начало дня подойдет для мелких дел, решения организационных вопросов. Ваши лидерские качества будут проявляться особенно ярко. У многих Козерогов в это время особенно хорошо получится руководить другими, и окружающие ничего не будут иметь против. Не исключено, что с этого начнется новый этап вашей карьеры.

Вторая половина дня подойдет для того, чтобы отдохнуть и отвлечься от забот. Будет возможность повидаться со старыми друзьями, провести время с людьми, которые знают, как поднять вам настроение. Возможны неожиданные подарки, приятные сюрпризы.

Водолей

Начало дня подойдет для важных разговоров, обсуждения серьезных вопросов. Вы легко найдете общий язык с самыми разными людьми, будете с полуслова понимать даже тех, с кем прежде не ладили. Интуиция поможет избежать проблем на работе, подскажет, как лучше действовать, чтобы достичь цели.

На вторую половину дня лучше не планировать ничего особенно сложного и утомительного. Скорее всего, в это время вам захочется отдохнуть, отвлечься от забот. Вероятны небольшие поездки. Они сложатся особенно удачно, если друзья составят вам компанию.

Рыбы

День начнется исключительно удачно. Утро будет щедрым на новые возможности, у вас появится шанс осуществить то, что было задумано давным-давно. Стоит проявить инициативу в делах. Вы найдете союзников, на которых можно будет положиться во всем. Некоторые Рыбы договорятся о совместных действиях даже с теми, с кем прежде не ладили.

Вторая половина дня – отличное время для общения с теми, кто вам особенно дорог. Отношения, которые в последнее время складывались непросто, изменятся к лучшему, а разногласия и споры останутся в прошлом.

По материалам horo.mail.ru.