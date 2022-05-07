Гороскоп на 7 мая

Овен

Не придавайте большого значения мелким разногласиям, которые могут возникнуть в первой половине дня. В это время не исключены довольно неприятные разговоры с близкими, но они вскоре забудутся и никак не повлияют на ваши отношения. Важно не переходить на личности и вести себя доброжелательно. В ваших силах сгладить все острые углы.

Вероятны хорошие новости. Они могут касаться вашей работы, бизнеса или учебы. День подойдет для обсуждения деловых планов. Вечером возможны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников.

Телец

Возьмитесь за сложные дела, вспомните о том, что долго откладывали. Сегодня у вас многое получится хорошо. Благодаря поддержке звезд вы добьетесь успеха там, где другие потерпели неудачу. День подойдет для того, чтобы наводить порядок, избавляться от ненужного, чинить то, что сломалось. Вероятны удачные покупки. Вы будете несколько легкомысленно подходить к решению финансовых вопросов, но все же не потратите слишком много.

Вечер будет благоприятным для встречи с друзьями, общения с другими близкими людьми. Общий язык с ними вы найдете без труда. Если к вам придут гости, все отлично проведут время.

Близнецы

Не стоит обсуждать важные вопросы, особенно если из-за них у вас и раньше возникало немало разногласий с окружающими. Гораздо приятнее будет говорить о милых пустяках, по крайней мере в первой половине дня. Не исключены хорошие новости, касающиеся кого-то из ваших родственников. После их получения настроение сразу улучшится.

Стоит быть осторожнее с деньгами. Подумайте дважды, прежде чем делать какие-то незапланированные покупки, тратить значительные суммы. День будет благоприятным для учебы и творческих занятий. Тут вы наверняка добьетесь успеха.

Рак

Не торопитесь. Начало дня едва ли подойдет для того, чтобы принимать какие-то серьезные решения или заниматься важными делами. Даже серьезные разговоры лучше отложить: утром трудно будет найти решение, которое понравилось бы всем. Со временем влияние позитивных тенденций усилится.

Вторая половина дня будет насыщенной и интересной. Она отлично подойдет для того, чтобы взяться за что-то новое: вы быстро разберетесь, как добиться успеха. Вероятны встречи с давними друзьями, хорошими знакомыми, по которым вы в последнее время скучали.

Лев

Хочется многое изменить, и это вполне в ваших силах. День подходит для решительных действий, у вас может хорошо получиться то, что прежде не удавалось. Вам будет легко ладить с окружающими, и, если вы захотите кому-то понравиться, для этого не придется прикладывать усилий. Возможны знакомства, которые получат романтическое продолжение.

Порадуют встречи с давними друзьями: вы отлично проведете время вместе, найдутся и темы для разговоров, и интересные общие дела. Вторая половина дня принесет отличные идеи, на реализации которых вы сосредоточитесь в ближайшее время.

Дева

Придумывайте новое, изобретайте, творите: все это у вас сегодня получается просто отлично. Смелые идеи, которые появятся сегодня, вы наверняка реализуете в ближайшее время. В этом охотно помогут и давние друзья, и люди, с которыми вы познакомились совсем недавно.

Хорошо сложатся поездки. Они будут особенно приятными, если компанию вам составит кто-то из близких. Можно устроить маленькое романтическое путешествие: оно запомнится и вам, и вашему любимому человеку. Не исключены неожиданные подарки, сюрпризы, которые запомнятся надолго.

Весы

Не нервничайте из-за пустяков с утра. Важно настроиться на позитивный лад: если вам это удастся, то весь день сложится вполне удачно. Он хорошо подойдет для того, чтобы заниматься делами, до которых долго не доходили руки. Можно будет завершить то, что было начато давным-давно, и это не потребует серьезных усилий.

Вторая половина дня будет благоприятной для семейных дел и общения с близкими. Вы легко поладите с окружающими, даже если в последнее время отношения складывались непросто. Вечер подойдет для учебы и творческих занятий.

Скорпион

Не пытайтесь успеть все и не тревожьтесь, если какие-то дела придется отложить. День пройдет вполне приятно, если вы сохраните спокойствие. Мелкие трудности и недоразумения не исключены, но они не будут иметь серьезных последствий и вскоре просто забудутся. В самые напряженные моменты рядом будут люди, на которых можно положиться. Благодаря их поддержке вы со всем быстро справитесь.

День подойдет для решения финансовых вопросов. Тут стоит положиться на интуицию: она подскажет, как лучше действовать. Вероятны удачные покупки и сделки.

Стрелец

Отдохните: для этого день подходит больше всего. Можно отвлечься от дел и восстановить силы, найти себе какое-то интересное и неутомительное занятие. Полезно будет вспомнить о давнем хобби, оно вновь подарит массу позитивных эмоций. Вероятны неожиданные визиты друзей и давних знакомых. Вместе вы отлично проведете время.

Лучше не торопиться с покупками. Не тратьте деньги на то, без чего легко обойтись, подумайте дважды, прежде чем заключать сделки, которые не планировались ранее. Вечер подойдет для того, чтобы обдумать планы.

Козерог

Не ведите долгих разговоров с теми, кто никогда с вами не соглашается, не слушайте плохих советов и не поддавайтесь на провокации. Важные решения стоит принимать самостоятельно, это позволит избежать многих неприятных моментов. Лучше не спешить там, где дело касается денег. Вам потребуется некоторое время, чтобы разобраться в ситуации.

Начало дня пройдет плодотворно, вторая же его половина лучше подойдет для отдыха. Отложите утомительные занятия, посвятите время тому, что поднимает вам настроение.

Водолей

День довольно утомительный, но в целом неплохой. Нужно будет успеть многое, так что постарайтесь не тратить время на пустяки. Начинать стоит с чего-то серьезного и важного. Если вам потребуется помощь, за ней можно обратиться к кому-то из близких. Они будут на вашей стороне и не подведут.

Вторая половина дня подойдет для поездок. Они подарят много ярких впечатлений и наверняка запомнятся надолго. Не исключено, что вдали от дома вы получите информацию, которая поможет определиться с планами на ближайшее будущее.

Рыбы

Торопиться не надо. Начало дня едва ли подойдет для важных дел и серьезных разговоров. Интуиция подскажет, что их стоит отложить, и не ошибется. Можно неторопливо строить планы, обсуждать их с близкими. Полезно будет прислушаться к советам: они помогут вам избежать опрометчивых поступков.

Вторая половина дня пройдет значительно спокойнее и плодотворнее. Если вы вернетесь к делам, начатым раньше, то сможете быстро завершить их, добьетесь отличного результата. Но и те, кто возьмется за что-то новое, останутся довольны.

По материалам horo.mail.ru.