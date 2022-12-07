Гороскоп на 7 декабря

Овен

Начало дня будет довольно напряженным. В это время едва ли удастся избежать споров, причем часто они будут возникать из-за пустяков. На незначительные события вы будете реагировать куда острее, чем обычно. Стоит сделать небольшую паузу, отдохнуть. Это поможет вам настроиться на позитивный лад, увидеть новые возможности.

Вторая половина дня пройдет гораздо приятнее. Она хорошо подойдет для общения: удачно пройдут и деловые, и личные встречи. Ладить с окружающими будет легко. Близкие вас во многом поддержат.

Телец

Этот день будет спокойным и благоприятным. Он хорошо подойдет и для завершения старых дел, и для того чтобы взяться за что-то совершенно новое. Вы поймете, как справиться с решением сложных задач, достичь давно поставленных целей. Многим Тельцам пригодятся опыт и знания, полученные раньше. Благодаря им представители знака не допустят ошибок.

Хорошо сложатся поездки. Они будут особенно приятными, если компанию вам составят друзья или другие близкие люди. Смена обстановки вдохновит многих представителей знака, поможет им почувствовать себя гораздо бодрее и энергичнее.

Близнецы

День начнется удачно. Нельзя сказать, что первая его половина откроет головокружительные возможности или позволит быстро одержать важные победы. Но звезды будут на вашей стороне – благодаря их поддержке вы справитесь с тем, что прежде не получалось. Не исключены интересные предложения о работе.

Неплохой будет и вторая половина дня. В это время полезно будет сосредоточиться на домашних делах, уделить внимание близким. Не исключены какие-то приятные события в семье, хорошие новости, важные для вас и ваших родственников.

Рак

Постарайтесь не горячиться в начале дня. Это определенно не то время, когда стоит давать волю негативным эмоциям, говорить и делать все, что приходит в голову. Гораздо полезнее будут осторожность и предусмотрительность. Благодаря им вы хорошо справитесь с делами, добьетесь давно поставленных целей.

Вторая половина дня будет очень удачной и плодотворной. У многих Раков в это время будет возможность исправить ошибки, допущенные раньше, завершить начатые дела. Вероятны приятные знакомства, встречи, которые получат романтическое продолжение.

Лев

Начало дня едва ли принесет какие-то важные события, зато порадует удачными совпадениями. Возможны приятные сюрпризы, неожиданные подарки. У некоторых Львов появятся идеи, которые они вскоре смогут воплотить в жизнь. Неожиданно приятным окажется общение с людьми, с которыми вы прежде не ладили.

Вторая половина дня будет довольно утомительной. Сделать нужно будет больше, чем вы ожидали, и не сразу станет ясно, с чего стоит начать. Но рядом окажутся люди, готовые помочь и делом, и советом. Вы справитесь даже с очень сложными делами.

Дева

Начало дня едва ли будет легким и беззаботным. В это время вам предстоит многое сделать, а на пути могут неожиданно возникнуть трудности. Но вы проявите настойчивость и наверняка добьетесь цели. Обаяние и неподдельный интерес к окружающим помогут избежать конфликтов, найти общий язык с теми, кого вы прежде не понимали.

Во второй половине дня близкие наверняка порадуют вас хорошими новостями и интересными предложениями. Не исключено, что сбудутся какие-то ваши давние желания. Некоторые Девы осуществят то, что давно задумали.

Весы

День подойдет для того, чтобы навести порядок, избавиться от ненужного, решить какие-то вопросы, которые давно требовали внимания. Вы почувствуете себя гораздо увереннее, завершив старые дела. Некоторые Весы получат интересные предложения, на которые без долгих раздумий ответят согласием.

Вероятны приятные знакомства. Сегодня вам будет особенно легко ладить с окружающими, находить к ним подход. Достаточно будет нескольких минут общения, чтобы произвести хорошее впечатление на людей, которым прежде никто не нравился.

Скорпион

День будет очень благоприятным для работы. Вы справитесь и с уже знакомыми задачами, и с совершенно новыми. Не придется прикладывать серьезных усилий, чтобы завершить начатое раньше: обстоятельства сложатся удачно, вам охотно помогут и давние союзники, и новые знакомые. Отношения, которые сегодня начнутся как деловые, могут со временем принять дружеский или романтический характер.

Можно заниматься домашними делами, покупать мебель и бытовую технику, а также то, что нужно для мелкого ремонта или украшения интерьера.

Стрелец

День сложится очень удачно, если вы начнете его с самых важных дел. Вы ничего не упустите из виду, не забудете и не перепутаете, отлично справитесь с решением задач, которые прежде многих ставили в тупик. У Стрельцов, работающих в сфере услуг, будет возможность неплохо заработать.

Во второй половине дня сложно будет избежать разногласий и споров. Это время окажется сложным для тех представителей знака, чья работа требует общения, контактов с разными людьми. Гораздо проще будет тем, кто может действовать самостоятельно, никому не объясняя мотивы своих поступков.

Козерог

Отличный день для начала новых дел. Смело беритесь за то, что другим кажется сложным: звезды обещают, что у вас все получится. Возможны удачные совпадения, благодаря которым вы сможете избежать серьезных проблем, найти кратчайший путь к важной цели.

Первая половина дня пройдет спокойно, вторая же наверняка принесет поводы для переживаний и волнений. Многим Козерогам в это время сложно будет принять взвешенные решения – слишком много будет эмоций и противоречивых желаний. Просто подождите. Вскоре станет совершенно ясно, как лучше действовать.

Водолей

День будет благоприятным для делового общения. Хорошо пройдут важные переговоры, вы поймете, вы найдете новых союзников и помощников. Если прежде было сложно ладить с коллегами и руководством, сегодня у вас будет шанс договориться. Возможны необычные предложения о сотрудничестве. Лучше не спешить с ответом, взвесить все «за» и «против».

Вторая половина дня будет особенно благоприятной для Водолеев, которые сосредоточатся на учебе. Вы мгновенно запомните все, что нужно. Удачным будет это время и для тех, кто занимается исследованиями, собирает и анализирует информацию.

Рыбы

Проявите инициативу в делах. Появились новые идеи? Сразу делитесь ими с союзниками: вы получите и хорошие советы, и поддержку. Возможно удачное решение задач, которые прежде ставили в тупик не только вас, но и многих ваших знакомых. Удачным день будет для Рыб, которые занимаются предпринимательской деятельностью.

Старайтесь не переживать из-за мелочей. В начале дня это будет довольно сложно, однако со временем настроение улучшится, вы почувствуете себя гораздо увереннее и спокойнее. Вечер подойдет для общения с людьми, которые вам особенно дороги.

По материалам horo.mail.ru.