Гороскоп на 6 января

Овен

Первая половина дня едва ли обойдется без мелких неприятностей, досадных недоразумений. Но все же влияние позитивных тенденций будет достаточно сильным. Поэтому никаких серьезных проблем не возникнет, а со всем остальным вы быстро разберетесь. Близкие люди будут на вашей стороне и охотно помогут, если это потребуется.

Приятнее пройдет вторая половина дня; многих Овнов она порадует сюрпризами. Хорошо пройдут встречи и с давними, и с новыми знакомыми. Вы со всеми найдете общий язык, легко договоритесь о чем угодно.

Телец

Начало дня будет ярким и вдохновляющим. Многих Тельцов это время порадует какими-то приятными сюрпризами. Вероятны удачные совпадения, важные открытия и хорошие новости. Интересными и легкими будут поездки, как запланированные заранее, так и те, решение о которых вы приняли в последнюю минуту.

Вторая половина дня подойдет для дел, требующих сосредоточенности и внимания к мелким деталям. В это время лучше не рисковать и не спешить. Можно заняться тем, что вы долго откладывали: сейчас вы сможете добиться нужного результата.

Близнецы

Сложно будет сосредоточиться. Этот день будет отличаться напряженным эмоциональным фоном, поэтому вы можете часто переживать из-за мелочей, отвлекаться на разговоры и бессмысленный споры. Поэтому ничего важного лучше не планировать.

А вот отдохнуть у вас получится просто отлично. Будет возможность посетить какие-то необычные мероприятия, повидаться с людьми, по которым вы скучали. Хорошо пройдут и встречи с друзьями, и романтические свидания. Вторая половина дня обещает неожиданные подарки и денежные поступления.

Рак

Начало дня будет довольно беспокойным, но это не помешает вам справиться с запланированными делами. Возможны необычные встречи, удивительные совпадения, благодаря которым вы сможете познакомиться с людьми, о которых раньше много слышали.

Вторая половина дня едва ли чем-то удивит. Она хорошо подойдет для того, чтобы завершить начатое раньше. Друзья и просто знакомые охотно помогут вам, поддержат, если что-то пойдет не так. Вечер подойдет для активного отдыха, прогулок и поездок. Вы отлично проведете время.

Лев

День будет очень насыщенным и интересным. Вы не только отлично справитесь с собственными делами, но и поможете тем, кто столкнулся с серьезными трудностями. Будет возможность решить какие-то вопросы, беспокоившие не только вас, но и ваших близких. Вы быстро разберетесь в сложных и неоднозначных ситуациях, поймете, как нужно действовать.

Стоит быть осторожнее с деньгами: сегодня вы рискуете потратить значительную сумму на пустяки. Спонтанные покупки едва ли будут удачными. Вечер обещает хорошие новости, касающиеся какого-то важного для вас дела.

Дева

Начало дня порадует. Это время многим Девам принесет хорошие новости, а также предложения, от которых наверняка не захочется отказываться. А еще этот период будет исключительно благоприятным для общения, вы быстро договоритесь даже с теми, с кем прежде не ладили.

Во второй половине дня влияние позитивных тенденций несколько снизится, но и это время будет неплохим. Оно подойдет для домашних дел, решения каких-то мелких бытовых вопросов. Хорошо пройдут семейные мероприятия. Если вы пригласите гостей, все отлично проведут время.

Весы

Стоит быть осторожнее с деньгами в начале дня. Это время не подойдет для крупных покупок, решения финансовых вопросов. Вы рискуете упустить из виду какие-то мелкие детали, забыть то, что позже окажется важным.

В остальном же день будет благоприятным. Многих Весов порадует общение с близкими людьми. Встреча с друзьями подарит массу ярких впечатлений, да и романтическое свидание не разочарует. Хорошо сложатся поездки, приятным будет активный отдых. Вечер подойдет для важного разговора с близким человеком.

Скорпион

Начало дня наверняка порадует. Это время обещает удачные совпадения, какие-то особенно приятные встречи, а также новости, которым вы будете очень рады. Могут открыться новые возможности в деловой сфере. Вы не растеряетесь, сразу сосредоточитесь на самом важном и быстро добьетесь успеха.

Вторая половина дня пройдет спокойнее. Она будет благоприятной для общения, встреч с людьми, которые вам особенно дороги. Некоторые Скорпионы смогут помириться с теми, с кем прежде были в ссоре, восстановить старые связи.

Стрелец

День будет утомительным, но очень плодотворным. Вы хорошо справитесь с тем, что прежде не получалось, разберетесь в делах, казавшихся очень сложными. Многим Стрельцам пригодится опыт, который они получили давным-давно. Именно благодаря ему представители знака не допустят даже мелких ошибок.

Не всегда легко будет ладить с окружающими: утром вероятны мелкие разногласия и споры. Но со временем влияние позитивных тенденций усилится, отношения наладятся. Вечер будет особенно приятным, если вы проведете его с друзьями.

Козерог

Если на этот день у вас большие планы, будьте готовы к тому, что осуществить удастся не все. Обстоятельства могут складываться не так, как вы ожидали. Не исключено, что будут нарушены какие-то договоренности, а люди, прежде во всем вас поддерживавшие, не помогут в важный момент.

Однако звезды все же будут к вам благосклонны, и в самых важных делах вы обязательно добьетесь успеха. Вероятно удачное для вас решение юридических или финансовых вопросов, из-за которых в последнее время было много споров.

Водолей

День принесет массу отличных идей, которые вы вскоре сможете воплотить в жизнь. Он подойдет и для того, чтобы взяться за что-то новое, и для завершения дел, начатых раньше. Вы не станете торопиться, поэтому не допустите ошибок, ничего не упустите из виду.

Возможны небольшие домашние разногласия, споры с людьми, с которыми вы прежде отлично ладили. Однако конфликтов не возникнет, а решение, устраивающее всех, обязательно найдется. К вечеру отношения наладятся, и вы отлично проведете время с самыми близкими.

Рыбы

Отличный день для общения, встреч с людьми, которым вы хотели бы понравиться. Несложно будет произвести хорошее впечатление: просто ведите себя естественно и непринужденно. Не исключено, что вам предложат что-то интересное, причем речь может идти и о развлечениях, и о сотрудничестве.

День будет удачным и с точки зрения финансов: возможны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Некоторые Рыбы заключат очень выгодные сделки. Кроме того, у вас будет шанс сделать очень удачные покупки.

По материалам horo.mail.ru.