Гороскоп на 6 декабря

Овен

Будьте внимательны в начале дня. Это время потребует осторожности в делах и разборчивости в контактах. Не стоит доверять всему, что говорят окружающие, полагаться на чужие знания там, где есть возможность самостоятельно получить точную информацию. Лучше отложить крупные сделки и покупки.

Вторая половина дня принесет перемены к лучшему. Вероятны хорошие новости, предложения, от которых вы не захотите отказываться. Будет возможность повидаться с давними друзьями. Встреча подарит массу ярких впечатлений.

Телец

День будет очень благоприятным для общения. Сегодня вы многих будете понимать с полуслова. Не исключены интересные знакомства, встречи, с которых может начаться долгая дружба или романтическая история. Вероятны подарки, приятные сюрпризы, знаки внимания. Это время подойдет для встречи с особенно важным для вас человеком.

Будет возможность решить проблемы, возникшие давным-давно и приносившие немало беспокойства и вам, и вашим близким. Вторая половина дня подходит для покупок и сделок. Некоторые Тельцы найдут новый источник доходов.

Близнецы

Удачный день для делового общения, разговоров и работе, решения профессиональных задач. Известия, полученные от давних знакомых и проверенных деловых партнеров, помогут вам определиться с планами на будущее. Некоторые Близнецы найдут новых союзников, смогут заручиться поддержкой влиятельных людей.

Вероятны перемены к лучшему в личных отношениях. Ладить с теми, кто вам дорог, сегодня будет особенно легко. Самых близких вы будете понимать с полуслова. Вечер подойдет для встречи с любимым человеком, небольшой поездки вдвоем.

Рак

Даже привычные дела сегодня могут даваться вам труднее, чем обычно, вероятны неожиданные задержки. Не исключены и разногласия с людьми, которых вы привыкли считать своими союзниками. Важно не принимать близко к сердцу мелкие недоразумения, искать поводы для радости и обращать внимание на новые возможности. Все это позволит сохранить хорошее настроение.

Не переутомляйтесь во второй половине дня. Это время подойдет для каких-то интересных занятий, прогулок и поездок. Лучше отложить сложные дела, избегать стрессовых ситуаций.

Лев

Сегодня окружающие будут чаще, чем обычно испытывать ваше терпение, порой как будто специально провоцируя. Не поддавайтесь: сохраняйте самообладание и дружелюбный настрой, это позволит избежать многих неприятных моментов и сохранить хорошие отношения с людьми, которые вам дороги.

Вторая половина дня в целом пройдет спокойнее, чем первая. Именно на нее стоит планировать сложные дела, ответственные встречи. Вероятны успехи в учебе: вы разберетесь в том, что прежде казалось сложным и запутанным.

Дева

Не торопитесь. Даже привычные дела сегодня могут требовать больше внимания, чем обычно. Вероятны задержки, не исключено нарушение давних договоренностей. Однако вы справитесь со всеми трудностями. Появятся хорошие идеи, будет возможность немедленно их реализовать. Рядом окажутся люди, готовые поддержать вас во всем.

Чем бы вы ни занимались, старайтесь не переутомляться. Лишних переживаний тоже лучше избегать: из-за них ваше самочувствие может ухудшиться. Вечер обещает хорошие новости, известия от людей, о которых вы беспокоились.

Весы

Сегодня вам очень пригодится умение ладить с людьми, находить к ним подход. Небольшие разногласия возможны и на работе, и дома. Важно избежать долгих горячих споров и постараться не переходить на личности. Спокойное конструктивное обсуждение поможет найти решение, которое понравится всем.

День обещает приятные сюрпризы и удачные совпадения. Особенно хорошо он сложится для Весов, которые захотят провести время с любимым человеком, постараются чем-то приятно удивить его. Хорошие новости ждут семейных представителей знака.

Скорпион

День подойдет для деловых переговоров, обсуждения важных вопросов. Вам будет легко найти общий язык с очень разными людьми. Не исключено, что недавние соперники захотят встать на вашу сторону, а отношения, прежде складывавшиеся напряженно, станут более ровными и гармоничными.

Нежелательно делать крупные покупки, если они не были запланированы раньше. В финансовых вопросах вы можете проявить некоторое легкомыслие, о котором позже пожалеете. Прежде чем тратить значительные суммы, посоветуйтесь с теми, кому доверяете.

Стрелец

День будет очень плодотворным. Вы разберетесь с делами, накопившимися за последнее время, а потом с энтузиазмом возьметесь за что-то совершенно новое. Могут удачно решиться вопросы, из-за которых в последнее время будет много разногласий и споров. Люди, которые прежде были с вами в чем-то не согласны, признают вашу правоту.

Единственная сфера, которая требует осторожностей, – финансы. Тут возможны неприятные сюрпризы, неудачные решения. Не спешите с покупками, постарайтесь не тратить деньги на то, без чего легко обойтись.

Козерог

Подходящий день для работы и разговоров о ней, обсуждения профессиональных вопросов, встреч с людьми, с которыми вы хотели бы сотрудничать. Будет возможность укрепить старые связи и найти новых союзников. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников, подарки.

Удачным будет день и с точки зрения личных отношений. Вы легко найдете общий язык с близкими, быстро договоритесь с ними обо всем. Не исключены приятные встречи, новые знакомства, которые могут положить начало долгой дружбе.

Водолей

День будет насыщенным и беспокойным. Заниматься придется несколькими делами сразу, и не все будет получаться хорошо. Запаситесь терпением, постарайтесь не раздражаться и не нервничать, если что-то пойдет не так.

Влияние позитивных тенденций будет постепенно усиливаться, вторая половина дня сложится удачнее первой. В это время возможны приятные встречи, в том числе совершенно неожиданные. У некоторых Водолеев будет шанс пообщаться с людьми, о которых они прежде много слышали. Вечер обещает хорошие новости, важные и для вас, и для тех, кто вам особенно дорог.

Рыбы

Не так-то просто будет ладить с окружающими. Сегодня они могут чаще, чем обычно, выводить вас из равновесия, нарушать старые договоренности, совершать поступки, которые могут иметь неприятные последствия. Старайтесь реагировать спокойно, это позволит избежать конфликта.

День подойдет для самостоятельной работы. В ней вы сможете добиться заметных успехов, даже если возникнут какие-то трудности, придется решать серьезные задачи. Пригодятся и опыт, полученный раньше, и фантазия, помогающая быстро найти кратчайший путь к цели.

По материалам horo.mail.ru.