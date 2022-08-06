Гороскоп на 6 августа

Овен

День будет не самым спокойным, но вам наверняка понравится. Он подойдет для того, чтобы взяться за совершенно новое дело, заняться тем, к чему вы раньше не решались приступить. Удачные совпадения, неожиданные события натолкнут вас на интересные мысли. Возможно, вы поймете, что пора изменить планы, и будете этому очень рады.

Можно обсудить в неформальной обстановке какие-то вопросы, связанные с работой. Решить их окажется проще, чем вы думаете. Некоторые Овны получат советы, последовав которым, смогут значительно увеличить доходы.

Телец

Если на этот день у вас большие планы, приступайте к их реализации с самого утра. Именно в это время поддержка звезд будет особенно сильной и у вас многое получится хорошо. Вероятны неожиданные известия, которым вы будете очень рады. Не исключены и предложения, на которые захочется немедленно ответить согласием.

Во второй половине дня полезно будет сосредоточиться на домашних делах, заняться решением каких-то бытовых проблем. Тут могут потребоваться небольшие расходы, но напрасными они не будут. Вечер подойдет для семейных дел, общения с близкими.

Близнецы

День отлично подойдет для того, чтобы проявить инициативу и в делах, и в личных отношениях. Чем смелее и необычнее ваши идеи, тем выше вероятность, что они понравятся окружающим. Вы легко найдете общий язык с новыми знакомыми, с полуслова поймете тех, с кем прежде не удавалось поладить.

Могут появиться новые планы, связанные с работой и бизнесом. Деловая интуиция сегодня будет особенно острой. Возможно, вы поймете, как можно увеличить доходы. День подходит для того, чтобы покупать полезную технику, инструменты и книги.

Рак

Вероятны мелкие недоразумения и досадные происшествия. Однако серьезных последствий они иметь не будут и вскоре забудутся. Поэтому не переживайте, сохраняйте оптимизм и не бросайте начатое, если что-то не получается. Если вы будете настойчивы, то добьетесь отличных результатов даже в самых сложных делах.

Нежелательно обсуждать финансовые вопросы: из-за них сегодня может быть много споров. В остальном же день будет вполне благоприятным для общения. Вы быстро поладите с очень разными людьми.

Лев

День пройдет довольно беспокойно. Он может даже принести какие-то трудности, но справляться с ними в одиночку вам не придется. Рядом будут люди, на которых можно положиться, и благодаря их поддержке вы быстро разберетесь с возникшими проблемами. Вероятны небольшие денежные поступления из неожиданных источников, удачные сделки и покупки.

Хорошо наводить порядок, избавляться от ненужных вещей. Многим Львам это поможет настроиться на позитивный лад, а некоторым к тому же подарит новые идеи. Вечер обещает неожиданные визиты, приятные встречи с давними знакомыми.

Дева

Осторожнее с деньгами. Сегодня вы можете быть склонны к некоторому легкомыслию в финансовых вопросах, поэтому рискуете потратить значительную сумму на пустяки или сделать какие-то бестолковые покупки. В остальном же день будет благоприятным. Он подойдет для того, чтобы вернуться к старым делам, разобраться с тем, до чего долго не доходили руки.

Ладить с окружающими будет легко. Вы найдете общий язык даже с теми, кого раньше совсем не понимали. Вероятны приятные знакомства. Одно из них может положить начало долгой дружбе или красивой романтической истории.

Весы

Настроение будет отличным и это поможет вам в решении многих проблем. Не захочется отказываться от задуманного, если что-то пойдет не так. Вы вовремя проявите настойчивость, и добьетесь даже лучших результатов, чем могли ожидать. То, как вы справляетесь с трудностями, произведет хорошее впечатление на окружающих. Многие захотят познакомиться с вами поближе, подружиться.

День подойдет для покупок. Вы не упустите шанса приобрести нужные вещи и не заплатите за них больше, чем следовало бы.

Скорпион

Прислушивайтесь к интуиции: ее подсказки сегодня будут особенно точными и полезными. Благодаря им вы быстро разберетесь в неоднозначных ситуациях и найдете общий язык с новыми знакомыми. Удачное совпадение натолкнет вас на интересные мысли. Появятся планы, на реализации которых захочется сосредоточиться немедленно.

Первая половина дня будет особенно благоприятной для творчества. Скорее всего, в это время найдется неожиданное применение многим вашим талантам. Позже наступит отличный период для развлечений, встреч с друзьями, поездок и прогулок.

Стрелец

Непросто будет сохранять самообладание. Сегодня вы будете более вспыльчивы, чем обычно, и реагировать на все происходящее станете гораздо острее. Поддавшись мимолетному порыву, вы можете наговорить лишнего или сделать то, о чем потом придется пожалеть. Будьте сдержаннее – позже вы не раз похвалите себя за то, что не пошли на поводу у эмоций.

Старайтесь не переутомляться. На этот день лучше не строить грандиозных планов: позвольте себе небольшую паузу, отвлекитесь от забот. Друзья постараются развеселить вас, и это у них наверняка получится.

Козерог

День порадует приятными событиями и вдохновляющими новостями. Он хорошо подойдет для того, чтобы взяться за что-то новое, сосредоточиться на непростом и важном деле. Если вам потребуется помощь, вы быстро ее получите. Людей, готовых поддержать вас, рядом будет немало.

Вероятны удачные покупки и сделки. Во всем, что касается денег, вы можете положиться на интуицию: ее подсказки помогут быстро принять правильные решения. Советы друзей лучше не оставлять без внимания, если речь идет о личных отношениях.

Водолей

Утро едва ли подойдет для важных и сложных дел. Во-первых, сосредоточиться будет непросто, во-вторых, вы, скорее всего, устанете гораздо раньше, чем доведете начатое до конца. К тому же есть риск, что вам придется совершенно неожиданно переключиться на решение чужих проблем, и это спутает ваши планы.

Пройдет немного времени, и влияние позитивных тенденций усилится. Вторая половина дня порадует. Некоторых Водолеев в это время ждут настоящие открытия. Да и предложения, от которых не захочется отказываться, не исключены.

Рыбы

События этого дня помогут вам на многое взглянуть по-новому. Вы сможете заметить то, на что прежде не обращали внимания, и сделать из увиденного правильные выводы. Информация, полученная в течение дня, позволить избежать ошибок, пустых волнения и лишней суеты.

Окружающие могут чаще, чем обычно, вмешиваться в ваши дела. Это не всегда будет кстати, но вы не станете сердиться, сохраните спокойствие. Многие острые углы удастся сгладить благодаря вашему умению не поддаваться на провокации. Вечер пройдет спокойно. Его стоит провести с самыми близкими – это всем поднимет настроение.

По материалам horo.mail.ru.