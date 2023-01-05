Гороскоп на 5 января

Овен

День будет насыщенным. Вероятно, вам предстоит решать несколько вопросов одновременно, заниматься сразу всеми делами, до которых раньше не доходили руки. Поначалу будет непросто, но все обязательно получится. Многие Овны добьются гораздо лучших результатов, чем ожидали.

Можно сосредоточиться на решении финансовых вопросов: тут вы не допустите ошибок, быстро сориентируетесь, примете верные решения. Заметным будет влияние позитивных тенденций и в сфере личных отношений. Вы быстро найдете общий язык с близкими. Романтическое свидание пройдет хорошо и запомнится надолго.

Телец

Сегодня вам будет легко находить общий язык с очень разными людьми. Не возникнет разногласий даже с теми, с кем вы прежде спорили по любому поводу. Станет ясно, как решить проблемы, прежде тревожившие и вас, и ваших близких. Вероятны перемены к лучшему в отношениях с близким человеком, друзьями и родственниками.

Стоит быть осторожнее с деньгами. Определенно не стоит спешить с покупками, особенно если речь идет о каких-то вещах, без которых легко обойтись. Если вы собираетесь в поездку, не поленитесь лишний раз уточнить маршрут, это позволит избежать многих неприятных моментов.

Близнецы

День подойдет для встреч с друзьями, давними знакомыми, а также людьми, разделяющими ваши увлечения. Общение с такими людьми будут особенно приятным, оно поднимет вам настроение и вдохновит. К тому же вы наверняка узнаете что-то полезное.

Благоприятным будет день и для того, чтобы заняться домашними делами: они не покажутся вам утомительными и сложными. Можно делать небольшие покупки, тут вы не ошибетесь с выбором. А вот крупные приобретения стоит отложить, если они не были запланированы заранее.

Рак

Не откладывайте дела. В начале дня многое будет даваться вам легко, и этим стоит воспользоваться, чтобы осуществить задуманное раньше, справиться с тем, что долго не получалось. Если вам потребуются союзники, вы быстро их найдете. Помощь вам предложат даже люди, от которых вы не ожидали ничего подобного.

День подойдет для общения с новыми знакомыми: вы мгновенно поладите с ними, произведете хорошее впечатление и даже подружитесь, если захотите. Несколько сложнее будет с близкими, потому что могут вспоминаться давние обиды. Но отношения обязательно наладятся.

Лев

Ладить с окружающими утром будет несколько сложнее, чем обычно. Но вы не допустите серьезных конфликтов, найдете способ никого не обидеть, сохранить хорошие отношения со всеми. Во второй половине дня влияние позитивных тенденций заметно усилится, вы гораздо лучше будете понимать других людей, а они во многом пойдут вам навстречу.

Вероятны денежные поступления, подарки, приятные сюрпризы. Некоторые Львы получат именно те вещи, о которых давно мечтали. Небольшая поездка вас очень порадует, оставит самое приятное впечатление.

Дева

День будет очень плодотворным и сложится удачно. Вы справитесь с решением тех задач, которые прежде казались очень трудными, добьетесь успеха во многих делах. У многих Дев сегодня будет отлично получаться все, что они задумают. Важно не тратить время на мелочи, сосредоточиться на самом важном.

К сожалению, эмоциональный фон дня может быть довольно напряженным. Поэтому на какие-то мелкие происшествия и недоразумения вы можете реагировать гораздо острее, чем обычно. Но рядом будут люди, которые поддержат вас, найдут способ поднять вам настроение.

Весы

Этот день хорошо подойдет для встреч с давними знакомыми: общение с ними поднимет вам настроение, вдохновит, поможет многие вещи увидеть в новом свете. Многие Весы сегодня будут более храбрыми и решительными, чем обычно, и окружающие это заметят. Не исключено, что вам сделают очень необычные и потому особенно заманчивые предложения.

Стоит повидаться или поговорить с людьми, которым вы хотели бы понравиться. Сегодня легко будет произвести нужное впечатление. Вероятно начало дружеских отношений или романтической истории.

Скорпион

Вокруг могут царить суета и неразбериха, но вы сохраните спокойствие и добьетесь успеха во всех делах, за которые возьметесь. Не возникнет непреодолимых трудностей, вы хорошо справитесь с тем, что прежде не получалось. Многим Скорпионам в этом поможет опыт, полученный давным-давно.

Старайтесь не терять самообладания, если придется общаться с теми, кто вас не понимает. Это будет не так-то просто, ведь порой вас будут как будто специально выводить из равновесия. Однако вы справитесь с эмоциями, не поддадитесь на провокации и позже не раз похвалите себя за это.

Стрелец

День будет благоприятным для общения. Хорошо пройдут встречи с людьми, с которыми вы раньше не могли договориться. На этот раз вы сразу поймете друг друга и даже почувствуете взаимную симпатию. Не исключено начало романтических отношений, которые будут развиваться стремительно.

Легко будет добиться успеха в делах, требующих фантазии, изобретательности. Вы предпочтете не следовать чужому примеру, а идти собственным путем, поэтому быстро добьетесь цели. Вторая половина дня будет особенно щедрой на приятные сюрпризы и хорошие новости.

Козерог

Не спешите. Это благоприятный день, однако требующий осторожности в решениях. Не всегда можно доверять первому впечатлению; дайте себе время, чтобы разобраться в ситуации и составить мнение о людях, которых встретите. Особенно внимательными стоит быть Козерогам, которые планируют заняться решением рабочих задач.

Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Не спешите тратить полученное: спонтанные покупки едва ли будут удачными, есть риск потратить значительную сумму на пустяки.

Водолей

День сложится удачно. Он подойдет и для новых дел, и для того, чтобы завершить начатое раньше. Появятся необычные идеи, и рядом окажутся люди, готовые помочь вам в осуществлении задуманного. Не исключены приятные сюрпризы, неожиданные подарки, знаки внимания, которым вы будете очень рады.

Вторая половина дня будет более насыщенной, чем первая; скорее всего, в это время вам предстоит заниматься несколькими делами сразу. Не исключено, что ваша помощь потребуется кому-то из близких. Некоторым Водолеям нужно будет изменить планы, чтобы решить какие-то домашние проблемы.

Рыбы

Отличный день для полезных дел. Вы отлично справитесь с решением самых сложных задач, добьетесь даже большего, чем ожидали. Вам охотно помогут и давние знакомые, и те, с кем вы впервые встретились совсем недавно. Некоторые Рыбы получат предложения, от которых не захочется отказываться. Вы сможете побывать на необычных мероприятиях, познакомиться с интересными людьми.

Нежелательно решать серьезные вопросы, связанные с финансами. День не подойдет для крупных покупок и сделок; не исключены напрасные расходы.

По материалам horo.mail.ru.