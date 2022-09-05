Гороскоп на 5 сентября

Овен

Настройтесь на философский лад и постарайтесь не раздражаться из-за пустяков: этого будет достаточно, чтобы день сложился неплохо. Серьезные проблемы едва ли возникнут, а с мелкими трудностями вы быстро справитесь, если не дадите воли негативным эмоциям. В делах охотно помогут давние знакомые, проверенные союзники.

Дома может быть больше забот, чем обычно, а для близких сегодня будут особенно важными ваши внимание и поддержка. На вечер можно запланировать какое-то семейное мероприятие, оно наверняка пройдет удачно.

Телец

Подходящий день для общения с людьми, на которых хотелось бы произвести хорошее впечатление. Нетрудно будет понравиться даже тем, кто настроен критически и замечает только недостатки окружающих. О своих идеях вы расскажете так, что вряд ли кто-то сможет остаться к ним равнодушным. А вот желающих помочь в осуществлении задуманного будет много.

Настойчивость, которую вы проявите сегодня, позволит добиться успеха даже там, где никто на него не рассчитывал. Будет и шанс неплохо заработать, особенно у Тельцов, которые постараются найти новое применение своим знаниям и талантам.

Близнецы

Ничего не откладывайте надолго. Начало дня будет очень благоприятным, и если вы возьметесь за важные дела именно в это время, то справитесь с ними быстро. Возможны какие-то удачные совпадения, неожиданные события, которые натолкнут вас на новые идеи. Многие смелые эксперименты окажутся удачными.

Вторая половина дня не будет такой плодотворной, как первая, зато даст возможность отлично отдохнуть, восстановить силы и просто приятно провести время. Подойдет она и для общения с близкими: найти общий язык будет легко, вы быстро договоритесь о каких-то совместных делах.

Рак

Настройтесь на серьезный лад. Сегодня это будет не так-то просто, но совершенно необходимо, потому что наверняка найдутся дела, требующие внимания. Могут появиться совершенно новые задачи, однако придется вспомнить и о том, чем вы занимались раньше: выяснится, что и тут до нужного результата еще далеко.

Все получится, если вы не станете отвлекаться на пустяки и не будете тратить время на споры с людьми, которые почему-то с вами не согласны. К концу дня ваша правота станет очевидной всем, а соперники себя побежденными.

Лев

Нужно будет поторопиться. Влияние позитивных тенденций будет особенно заметным в первой половине дня, и этим стоит воспользоваться, чтобы решить какие-то сложные задачи или завершить, наконец, дела, уже отнявшие немало сил. Подойдет данный период и обсуждения рабочих планов. Вы будете приятно удивлены тем, сколько людей поддержит ваши идеи.

Вторая половина дня тоже сложится неплохо. Однако в это время будет немало домашних забот, к тому же вам потребуется отвлечься от собственных дел, чтобы заняться чужими. Вероятны неожиданные визиты, незапланированные встречи с людьми, по которым вы скучали.

Дева

День порадует какими-то неожиданно хорошими новостями, удачными совпадениями. К тому же будет возможность сосредоточиться на интересном деле, познакомиться с необычными людьми. Некоторые Девы найдут не только союзников, но и настоящих друзей. А другие представители знака поймут, как положить конец долгой и бессмысленной борьбе, превратить соперника в помощника.

Важно проявлять инициативу, не ждать, пока все удачно сложится само собой. Не исключено, что вам придется взять на себя ответственность за других, помочь кому-то из близких принять правильное решение.

Весы

Если у вас на этот день большие планы, будьте готовы воплощать их в жизнь самостоятельно. Едва ли кто-то предложит вам помощь или поддержит ваши начинания. Но это не беда, вы и в одиночку многого добьетесь, если не будете сомневаться в успехе. Стоит быть осторожнее с деньгами. Лучше не спешить с покупками и сделками.

Дома возможны какие-то приятные события, вероятны заметные перемены к лучшему в отношениях с близкими. Вторая половина дня подойдет семейных мероприятий, встреч с родственниками.

Скорпион

Не спешите тратить деньги. Прежде, чем заключать какую-то сделку, убедитесь, что она вам действительно выгодна. К сожалению, сегодня вы склонны несколько легкомысленно подходить к решению финансовых вопросов, из-за чего позже могут возникнуть трудности.

В остальном день будет благоприятным. Он порадует многих Скорпионов приятными сюрпризами, удачными совпадениями. Вероятны необычные знакомства, встречи с людьми, общение с которыми подарит массу позитивных эмоций. Хорошо сложатся поездки, и неважно, были ли они запланированы раньше.

Стрелец

Начало дня порадует. Влияние позитивных тенденций в это время будет сильным, у вас многое получится хорошо. Благодаря удачному стечению обстоятельств вы завершите дело, прежде казавшееся почти безнадежным, и сможете взяться за что-то новое, более интересное, перспективное и многообещающее.

Во второй половине дня захочется снизить деловую активность и отвлечься от забот. Что ж, момент для этого будет вполне подходящим. Если вы решите отдохнуть, кто-то из близких с удовольствием составит вам компанию. Хорошо сложатся поездки.

Козерог

Вы добьетесь заметного успеха в делах, если будете решительны и настойчивы. Не стоит отказываться от помощи, если ее предлагают давние или новые знакомые: поддержка вам не помешает. Первая половина дня обещает необычные встречи, которые могут положить начало и деловым, и дружеским отношениям.

Очень плодотворно пройдет вторая половина дня. Возможно, придется заниматься несколькими делами сразу, но вы ничего не забудете, не перепутаете, не упустите из виду. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников.

Водолей

Сегодня вас многие будут внимательно слушать. Постарайтесь не сказать ничего лишнего: есть опасность, что кто-то постарается использовать ваши слова против вас. Непросто могут складываться отношения с коллегами и руководством, но серьезных конфликтов не возникнет, если вы будет тактичны, не станете никого провоцировать.

Хорошо сложатся поездки – и деловые, и развлекательные. Вдали от дома можно сделать удачные покупки. Некоторые Водолеи приобретут именно те вещи, которыми давно хотели обладать.

Рыбы

Не спешите принимать решения, будьте внимательны к мелочам и старайтесь полагаться на собственный здравый смысл, а не на чужие советы. Это не самый легкий день, но и он может сложиться неплохо, если вы сами не станете создавать проблемы.

Стоит держаться подальше от людей, которые часто критикуют вас, ведут себя недружелюбно. Общение с такими особами сегодня может быстро вывести вас из равновесия. А вот поддержка близких будет очень кстати, благодаря ей вы и трудности преодолеете, и хорошее настроение сохраните.

По материалам horo.mail.ru.