Гороскоп на 5 октября

Овен

Не спешите делиться своими идеями или делать критические замечания, о которых вас не просили. Сегодня особенно важно не говорить лишнего, ведь сказанное может быть использовано против вас. В остальном же день благоприятен. Он обещает приятные сюрпризы и новые возможности. Будет шанс осуществить то, что еще недавно казалось чрезвычайно сложным.

Как бы ни были вы заняты сегодня, постарайтесь найти время для общения с близкими. Участвуйте в семейных делах, старайтесь поддерживать родственников, которые в этом нуждаются.

Телец

Вас ждет беспокойный день. Лучше не рассчитывать на легкие успехи. Скорее всего, вам придется приложить усилия, чтобы достичь нужных результатов. Настойчивость будет особенно важна для тех, кто сегодня возьмется за что-то новое. Таким Тельцам придется не только преодолевать преграды, но и учиться на ходу. Будет непросто, но все получится.

Хорошо пройдут деловые встречи, вы быстро поладите с потенциальными партнерами. Нетрудно будет и найти общий язык с близкими. Перемены к лучшему в романтических отношениях станут возможными, если вы проявите инициативу.

Близнецы

День может показаться довольно утомительным. Вам придется заниматься и своими, и чужими делами, решать проблемы, возникшие по вине других людей. Нелегко придется Близнецам, которые привыкли действовать по-своему, ничего не объясняя и ни с кем не советуясь. Таким представителям знака нужно быть особенно терпеливыми с окружающими. Только так они смогут избежать конфликтов и споров.

Первая половина дня будет довольно напряженной, вторая принесет хорошие новости. Скорее всего, они будут связаны с вашей личной жизнью.

Рак

Сегодня придется заниматься несколькими делами сразу, и это едва ли вас обрадует. Хотелось бы сосредоточиться на решении самой важной задачи, но это станет возможным лишь к концу дня. А до того времени старайтесь быть особенно внимательными, чтобы ничего не забыть и не перепутать.

День будет благоприятным для общения. Вам будет легко ладить с самыми разными людьми. Некоторые Раки смогут подружиться с теми, кто прежде не испытывал к ним симпатии. Не исключено начало головокружительной романтической истории.

Лев

Проявите настойчивость, и у вас все получится. Сегодня вам стоит рассчитывать на собственные силы, а не поддержку звезд или помощь кого-то из знакомых. Не отказывайтесь от своих планов, даже если окружающие будут критиковать их. Вы добьетесь даже большего, чем ожидали, если сохраните уверенность в успехе.

Вероятны небольшие семейные разногласия, не исключены и споры с друзьями. В первой половине дня сложно будет не пойти на поводу у эмоций. Вторая же будет гораздо спокойнее, и вам это понравится. Удастся исправить все ошибки, допущенные раньше, сгладить все острые углы.

Дева

День будет удачным с деловой точки зрения. Он не принесет таких проблем, с которыми вы не смогли бы справиться. Пригодятся находчивость и изобретательность, полезной окажется информация, полученные давным-давно. Люди, прежде сомневавшиеся в ваших талантах, поймут, как сильно ошибались.

Вероятны приятные знакомства. Вам нетрудно будет произвести хорошее впечатление, понравиться. А вот верно оценить тех, с кем вы сегодня впервые встретитесь, едва ли сразу удастся. Так что не спешите доверять таким людям.

Весы

Сосредоточьтесь на решении сложных и важных вопросов: для этого день отлично подойдет. Вам удастся собрать немало полезной информации, причем получите вы ее раньше других. Вряд ли кто-то сможет вас сбить с толку или запутать, да и стоять у вас на пути не захочется никому.

Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Не спешите тратить полученное: вскоре эти средства пригодятся для какого-то серьезного дела. С точки зрения личных отношений день будет благоприятным. Общение с близкими подарит массу позитивных эмоций. Хорошо пройдут семейные поездки.

Скорпион

День будет беспокойным. Возможны напряженные моменты, какие-то мелкие неприятности и досадные недоразумения. Старайтесь не волноваться из-за пустяков, сохранять позитивный настрой. Это будет особенно важным в начале дня. Если удастся справиться с эмоциями, то вскоре вы поймете, как изменить ситуацию к лучшему.

Вторая половина дня будет благоприятной для работы и учебы. Подойдет это время и для того, чтобы принимать серьезные решения. Вы разберетесь в том, что прежде казалось сложным, не растеряетесь, даже если что-то пойдет не по плану.

Стрелец

Далеко не все будет складываться так, как хотелось бы, но вы останетесь довольны тем, как сложится день. Появятся хорошие идеи, новые планы, вы сразу приступите к реализации задуманного. Возможны необычные предложения о сотрудничестве. Интуиция подскажет, что на них можно согласиться, и не ошибется.

В первой половине дня будет непросто ладить с коллегами – они не всегда будут понимать вас правильно. Пройдет немного времени, и вы все же найдете способ с ними договориться. Личные отношения будут складываться гармонично в течение всего дня.

Козерог

День будет насыщенным. Не захочется сидеть без дела, вы с энтузиазмом возьметесь за решение сложных задач. Волноваться по пустякам вы не станете, сосредоточитесь на том, что действительно важно. На окружающих это произведет наилучшее впечатление. Многие захотят с вами сотрудничать, предложат помощь в реализации ваших идей.

Удачно решатся финансовые вопросы. День сложится особенно хорошо для Козерогов, работа которых связана с деньгами, расчетами, планированием бюджета. Но и к остальным представителям знака звезды будут благосклонны.

Водолей

Ладить с окружающими не всегда будет просто. Разногласия будут возникать чаще, чем обычно, возможны споры из-за пустяков, да и просто напряженных моментов будет достаточно. Постарайтесь не раздражаться. Вы найдете способ изменить ситуацию к лучшему, если сохраните спокойствие.

Вы добьетесь многого, если будете действовать самостоятельно. Не бойтесь сложных дел: сегодня вы наверняка справитесь с ними. Вторая половина дня подойдет для учебы и творчества, занятий, позволяющих дать волю фантазии. Появятся хорошие идеи, в реализации которых помогут близкие.

Рыбы

В начале дня будет непросто ладить с окружающими, да и с собой вы не всегда будете в ладу. Эмоциональный фон дня порой будет довольно напряженным. Постарайтесь настроиться на позитивный лад, ищите поводы для радости: их будет достаточно.

Вторая половина дня обещает интересные встречи, знакомства, которые запомнятся вам надолго. Вы узнаете много полезного. Новая информация натолкнет на интересные мысли, подскажет, на чем сосредоточиться в первую очередь. Вечер будет особенно благоприятным для влюбленных Рыб.

По материалам horo.mail.ru.