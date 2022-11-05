Гороскоп на 5 ноября

Овен

Не торопитесь. Начало дня едва ли обойдется без каких-то мелких трудностей, да и настроиться на мало-мальски серьезный лад в это время будет нелегко. Постарайтесь воздержаться от двусмысленных шуток и критических замечаний хотя бы до полудня: окружающим они могут показаться бестактными и неуместными.

Вторая половина дня будет благоприятной для общения, да и в целом вас порадует. Она подойдет для того, чтобы приступить к реализации каких-то масштабных планов. Вы быстро добьетесь первых успехов, соблазна бросить начатое не будет.

Телец

Что бы вы ни планировали на этот день, старайтесь не торопиться. Даже если нужно сделать очень многое, лучше избегать суеты и не стараться решить несколько задач сразу. Такой подход позволит избежать переживаний и волнений, которые сегодня особенно плохо могут сказаться и на настроении, и на самочувствии. Если обстоятельства позволяют, отдохните немного, займитесь чем-то не слишком утомительным, но приятным. Вы сразу почувствуете себя лучше.

Это не самый простой день с точки зрения общения. Порой не просто будет ладить с людьми, которые хорошо понимают вас: может показаться, что они специально задевают ваши чувства. Но серьезных конфликтов удастся избежать, а к вечеру гармония в отношениях восстановится.

Близнецы

Отличный плодотворный день. Если в последнее время у вас не доходили руки до каких-то скучных, но требующих внимания дел, сегодня вы с ними разберетесь. Можно наводить порядок и избавляться от ненужных вещей, составлять списки будущих покупок и планировать бюджет – все это будет даваться легко. Удачно сложатся поездки, особенно те, в которые вы отправитесь с определенной и хорошо понятной целью.

Вероятны необычные встречи, знакомства, которые произведут на вас сильное впечатление. Не исключено начало романтической истории.

Рак

День едва ли обойдется без мелких недоразумений. Постарайтесь не переживать из-за них, ведь в целом дела будут идти весьма неплохо. Вероятны денежные поступления, которые окажутся очень кстати, а также подарки и приятные сюрпризы. Можно решать вопросы, связанные с недвижимостью, планировать ремонт, покупать все, что для него необходимо.

Вероятны успехи в учебе. Смело беритесь за то, что еще недавно казалось очень сложным: сегодня вы способны на многое. Вторая половина дня подойдет для разговоров с людьми, с которыми вы тщетно старались найти общий язык. Поладить окажется гораздо проще, чем вы думали.

Лев

День, когда важно особенно внимательно прислушиваться к интуиции. Ее подсказки будут гораздо полезнее, чем советы, которые дадут окружающие. Можно вернуться к старым планам, давно начатым делам. Сегодня у вас будет шанс хорошо справиться с тем, что раньше не получалось.

С точки зрения общения это не самый простой и приятный день. Окружающие могут гораздо чаще, чем обычно, вмешиваться в ваши дела, а порой как будто специально испытывать ваше терпение. Но вы сохраните доброжелательный настрой и ни с кем не поссоритесь.

Дева

Появится много отличных идей, будет шанс найти ответы на вопросы, над которыми вы много размышляли. Сегодня вы будете особенно наблюдательны, поэтому наверняка заметите то, что ускользнуло от других. Опыт поможет избежать ошибок, быстро сориентироваться в новой ситуации, найти подход к человеку, с которым вы познакомились совсем недавно.

Вероятны приятные события в семье, хорошие новости, касающиеся кого-то из близких. Не исключено, что появится повод позвать гостей, устроить домашний праздник. Вероятны подарки и денежные поступления.

Весы

День отлично подойдет для непростого серьезного разговора, обсуждения вопроса, который вас волновал в последнее время. Вы найдете нужные слова и верный тон, не обидите даже самого впечатлительного и ранимого собеседника. Благоприятным будет день и для встречи с человеком, на которого вы хотели бы произвести хорошее впечатление.

Вы быстро разберетесь с какими-то накопившимися мелкими делами, одинаково хорошо справитесь и с уже знакомыми задачами, и с совершенно новыми. Вечер принесет неожиданные идеи, планы, за реализацию которых захочется взяться в ближайшее время.

Скорпион

Будьте внимательны. Это один из тех дней, когда очень легко выдать желаемое за действительное, запутаться в собственных фантазиях. Хорошо, если рядом будет человек, который хорошо вас знает и не боится указать на ошибки или дать совет. Лучше не спешить с решением серьезных вопросов: подождите немного, соберите побольше информации.

Лучше не переутомляться. Подумайте, что могло бы вас порадовать, запланируйте на этот день что-нибудь приятное. Многим Скорпионам поднимет настроение прогулка по новому маршруту, экскурсия по интересным местам. Компанию искать необязательно: вы и наедине с собой отлично проведете время.

Стрелец

Старайтесь избегать споров. Сегодня это будет не так-то просто. Даже люди, которые прежде поддерживали вас во всем, могут критиковать ваши идеи, отстаивать собственную точку зрения, забывая даже о здравом смысле. Запаситесь терпением. Оно наверняка вам пригодится, когда придется несколько раз объяснять то, что кажется очевидным.

Лучше не спешить с решениями, касающимися финансов, особенно если речь идет о крупных покупках и серьезных инвестициях. А вот в любви может повезти, и это касается даже Стрельцов, которые давно в нее не верят.

Козерог

День может показаться непростым. Но дело тут не в каких-то серьезных проблемах, а в том, что действовать по плану сегодня едва ли удастся. Будьте готовы импровизировать, на ходу принимать решения, поступать так, как подсказывает интуиция. Поволноваться придется, но сложится все неплохо, и вы все же осуществите то, что задумали.

Старайтесь больше времени проводить с близкими: они будут рады вашему вниманию, наверняка предложат что-то интересное или поделятся хорошими идеями. День подойдет для семейных мероприятий. Можно навестить родственников или пригласить их в гости.

Водолей

Не поддавайтесь на провокации. Это будет непросто: сегодня рядом могут оказаться люди, которым доставляет удовольствие манипулировать другими, испытывать их терпение. Подумайте, стоит ли делиться секретами или важными для вас планами. К сожалению, есть риск, что вместо слов поддержки вы услышите лишь довольно обидные критические замечания.

День отлично подойдет для полезных дел, особенно тех, с которыми вы можете справиться самостоятельно. Займитесь тем, до чего долго не доходили руки, попробуйте решить какие-то давние проблемы. Справившись с этим, вы почувствуете себя гораздо увереннее и свободнее.

Рыбы

Сегодня вам многое по силам. Можно взяться за что-то важное и сложное с самого утра: вы наверняка быстро добьетесь отличных результатов. Помощь предложат люди, от которых вы не ожидали ничего подобного, например те, с кем вы были в ссоре. Общие дела сблизят вас, помогут оставить обиды в прошлом.

Вероятны удачные покупки и сделки. Интуиция подскажет вам, как лучше распорядиться деньгами. Это касается даже тех Рыб, которые считают себя расточительными и порой ругают за легкомыслие в финансовых вопросах.

По материалам horo.mail.ru.