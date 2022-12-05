Гороскоп на 5 декабря

Овен

Утро принесет неожиданности. Возможны какие-то домашние недоразумения, разногласия с близкими. Потребуется некоторое время, чтобы со всем разобраться. К середине дня влияние позитивных тенденций усилится. Удастся сосредоточиться на делах, успешно завершить то, что было начато давным-давно.

На вечер лучше не планировать ничего сложного: скорее всего, вам захочется отдохнуть, отвлечься от забот. Давние друзья охотно составят вам компанию, если вы займетесь чем-то интересным, откликнутся на любые предложения.

Телец

День начнется с неожиданных событий. Действовать нужно будет быстро и у вас, скорее всего, будет совсем мало времени на размышления. Старайтесь не нервничать. Опыт и интуиция помогут вам сориентироваться в ситуации, найти кратчайший путь к цели, не наделать ошибок.

Влияние позитивных тенденций будет быстро усиливаться. Вторая половина дня порадует новыми возможностями, подойдет для того, чтобы проявить инициативу и в делах, и в личных отношениях. Хорошо пройдут семейные мероприятия, встречи с друзьями. Не разочарует и романтическое свидание.

Близнецы

Не спешите с решением финансовых вопросов. Утром легко будет допустить ошибки, которые приведут к напрасным расходам. Не исключены в это время и неудачные покупки. В остальном же это время будет благоприятным. Оно обещает профессиональные успехи, перемены к лучшему в отношениях с самыми близкими.

Вторая половина дня пройдет особенно плодотворно. Вы решите непростые задачи, поймете, как добиться успеха в делах, которые кому-то кажутся почти безнадежными. Как бы ни складывались обстоятельства, старайтесь сохранять уверенность в успехе – это правда поможет.

Рак

Начало дня принесет немало переживаний и волнений. Вам придется заниматься несколькими делами сразу, исправлять чужие ошибки, решать проблемы, возникшие не по вашей вине. Все это будет довольно утомительно, но справитесь вы неплохо. А вскоре усилится влияние позитивных тенденций, и все трудности останутся в прошлом.

Вторая половина дня – подходящее время для учебы и интеллектуального труда, для решения сложных вопросов, сбора и анализа информации. Вы ничего не упустите, обратите внимание на важные детали. Окружающим понравится ваш серьезный подход к делам.

Лев

Утром лучше не принимать важных решений, не совершать поступков, которые могут помешать осуществлению ваших планов. Это время потребует особенно серьезного отношения к делам. Не полагайтесь на удачу, старайтесь обращать внимание на мелкие детали, ничего не упускать из виду.

Влияние позитивных тенденций будет усиливаться, вторая половина дня сложится удачнее первой. Настроение заметно улучшится, появятся основания для оптимизма. Вероятны предложения, от которых не захочется отказываться. Не исключены перемены к лучшему в личных отношениях.

Дева

День подойдет для важных встреч, обсуждения серьезных вопросов. Будет шанс пообщаться с людьми, о которых вы прежде много слышали, и даже подружиться с ними. Не исключены предложения о сотрудничестве. Они откроют новые

возможности перед Девами, которые давно размышляли о том, чтобы сменить работу.

В личных отношениях будет преобладать влияние позитивных тенденций. Легко будет ладить и с близкими, и с теми, с кем вы познакомились совсем недавно. Вероятны романтические сюрпризы, знаки внимания и подарки.

Весы

Обратите внимание на то, как складываются деловые отношения. Если вы поведете себя правильно, то сможете превратить недавних соперников в союзников, заручиться поддержкой влиятельных особ. Некоторые Весы найдут людей, поддержка которых позволит быстро осуществить самые смелые планы.

Первая половина дня будет посвящена делам, вторая обещает приятные сюрпризы и важные события личного характера. Хорошо сложатся поездки, вы не упустите возможность побывать в местах, о которых прежде много слышали.

Скорпион

Один из тех дней, когда многое получается хорошо, не нужно прикладывать серьезных усилий, чтобы достичь цели. Благодаря поддержке звезд некоторые Скорпионы добьются того, к чему давно стремились. Возможным станет осуществление давнего плана, который всем, кроме вас, казался сомнительным.

Вероятны успехи в учебе. Сегодня вы многое будете схватывать на лету, быстро разберетесь в том, что раньше казалось сложным. Вечер подойдет для встречи с друзьями: вы отлично проведете время. Не исключено, что у вас появятся какие-то новые увлечения.

Стрелец

Напряженные моменты возможны в начале дня. Особенно трудно в это время придется Стрельцам, которые отправятся на деловые встречи. Придется приложить усилия, чтобы заинтересовать собеседников, убедить их в своей правоте. Ваш внешний вид может сыграть решающую роль, так что постарайтесь выглядеть безупречно.

Вторая половина дня будет совсем другой: удачной, плодотворной и приятной. Она подойдет для встречи с человеком, которому вы хотели бы понравиться. А еще это время подойдет для покупок, в том числе крупных.

Козерог

Начало дня едва ли принесет какие-то важные события. Но ваше настроение будет хорошим, и вы с энтузиазмом возьметесь за дела, которые прежде казались скучными или сложными. С ними удастся справиться, хоть и не сразу. Но вы проявите достаточно терпения и настойчивости, доведете начатое до конца.

Вторая половина дня – подходящее время для того, чтобы взяться за что-то совершенно новое, проявить инициативу. Вы приятно удивитесь тому, сколько людей поддержит вас, предложит помощь. Желающих познакомиться поближе тоже будет немало. Вероятно начало дружеских или романтических отношений.

Водолей

Постарайтесь не переживать из-за пустяков, не нервничать, если что-то идет не по плану. Это будет особенно важно в первой половине дня. Умение сохранять спокойствие, принимать взвешенные решения вам очень пригодится. Помните, что советы окружающих не всегда будут полезны, а вот подсказкам собственной интуиции можно доверять.

День подойдет для того, чтобы вернуться к старым планам, попробовать осуществить то, что вы задумали давным-давно. Удачным он будет и для покупок. Вы не станете тратить вещи на пустяки, выберете действительно нужные вещи.

Рыбы

Постарайтесь не обижаться и не сердиться на тех, кто будет испытывать ваше терпение в начале дня. Это непростое время с точки зрения общения; может показаться, что окружающие специально пытаются вывести вас из равновесия. Но вскоре разногласия останутся в прошлом, а взаимопонимание восстановится.

Вторая половина дня будет благоприятной для деловых переговоров и обсуждения важных вопросов личного характера. А еще это время подойдет для решения старых проблем – вы справитесь с ними гораздо быстрее, чем ожидали.

По материалам horo.mail.ru.