Гороскоп на 5 августа

Овен

Не расстраивайтесь, если в начале дня что-то пойдет не так. Это время действительно может быть непростым, однако со временем влияние позитивных тенденций наберет силу, и вы почувствуете себя гораздо лучше. Не спешите с решением финансовых вопросов; все, что касается денег, лучше отложить до второй половины дня.

Прислушайтесь к интуиции: ее подсказки будут очень полезными во второй половине дня. Благодаря им вы раньше других догадаетесь о чем-то важном или получите информацию, которая вскоре пригодится. Вечер подойдет для семейного мероприятия, встречи с друзьями или романтического свидания.

Телец

В начале дня будет трудно избежать споров. Желание доказать свою правоту будет таким сильным, что может заглушить голос здравого смысла. Старайтесь не говорить лишнего сгоряча и не переходить на личности. Этого будет достаточно, чтобы избежать серьезных проблем.

Влияние позитивных тенденций будет усиливаться с каждым часом. Вторая половина дня наверняка порадует: в это время возможны и удивительные открытия, и удачные совпадения, и какие-то долгожданные события. Особенно хорошо это время подойдет для творческих занятий. Они подарят массу позитивных эмоций.

Близнецы

День будет насыщенным и плодотворным. Захочется успеть многое, появится возможность взяться за какое-то интересное и перспективное дело. Однако важно помнить о договоренностях, достигнутых раньше. Если вы нарушите их сегодня, могут возникнуть нешуточные проблемы.

В первой половине дня проще будет действовать самостоятельно, а вот во второй вы без труда найдете союзников и помощников, многих заразите своими идеями. Возможны неожиданные визиты, встречи, которым вы будете очень рады. День подойдет для поездок, в том числе незапланированных.

Рак

Это не самый простой день, особенно для тех, кто привык быстро добиваться своего и идти к важной цели, не обращая внимания на мелочи. События могут развиваться быстрее, чем вы ожидали, поэтому придется корректировать планы, быстро разбираться в новой ситуации. Все получится, если вы будете внимательны и не станете доверять первому впечатлению.

Многим Ракам сегодня пригодится умение реально смотреть на вещи и не идти на поводу у чужих иллюзий. Правда, ваши суждения сначала могут не понравиться окружающим. Но вскоре всем станет ясно, что вы были правы.

Лев

День будет довольно беспокойным и не самым простым для общения. Даже с хорошими знакомыми будет сложнее поладить, чем обычно: они едва ли сразу поймут вас правильно, придется не один раз объяснять то, что кажется очевидным. Важные вопросы лучше решать самостоятельно, потому что чужие советы будут только мешать и сбивать с толку.

Удачно сложатся поездки, особенно если они будут связаны с работой, решением финансовых или имущественных вопросов. Вторая половина дня обещает удачные сделки и неожиданные денежные поступления.

Дева

Приложите усилия, и вы добьетесь больших успехов. Сегодня едва ли удастся одержать легкие победы или просто так получить то, что давно хотелось бы. В деловой сфере откроются новые возможности. Если сегодня вы поведете себя правильно, то вскоре сможете подняться по карьерной лестнице или заметно увеличить доходы.

Едва ли все будет идти по плану, так что готовьтесь импровизировать и на ходу придумывать что-то новое. Проблем с этим не возникнет, идеи окажутся просто отличными. Вечер обещает новые знакомства и встречи с людьми, по которым вы в последнее время скучали.

Весы

На этот день стоит назначить важные встречи: они пройдут именно так, как вам хотелось бы. Новые возможности откроются там, где их никто не ожидал, и вы обязательно ими воспользуетесь. Вероятно заключение выгодных сделок, не исключено начало очень выгодного сотрудничества.

Вряд ли день совершенно обойдется без трудностей и недоразумений, но серьезных проблем не возникнет. Небольшие разногласия не испортят отношений с близкими, к вечеру гармония восстановится, и вы вновь станете понимать друг друга с полуслова.

Скорпион

Не торопитесь браться за что-то важное, прежде убедитесь, что вы все продумали и точно знаете, чего и как собираетесь добиться. Это не лучший день для начала сотрудничества: от новых союзников может быть больше вреда, чем пользы. Но самостоятельная работа будет эффективной, особенно если вы сосредоточитесь на ней и постараетесь не отвлекаться.

Нежелательно отправляться в далекие поездки, а вот дома можно отлично провести время. Близкие с удовольствием помогут вам справиться с делами, до которых долго не доходили руки.

Стрелец

День подойдет для любых встреч. Хотите кому-то понравиться? Можно даже не стараться, вы и так произведете самое лучшее впечатление. Нетрудно будет и найти новых помощников, договориться о совместных действиях с теми, с кем вы раньше не ладили. Вероятны небольшие денежные поступления, деловые предложения, сулящие скорую прибыль.

Благоприятным будет день и для учебы. Вы быстро разберетесь в том, что казалось сложным, запомните все, что может пригодиться. Знания, полученные сейчас, наверняка пригодятся вам в ближайшее время.

Козерог

Попробуйте добиться того, что долго казалось невозможным: сегодня звезды будут на вашей стороне, обстоятельства сложатся удачно, многое получится. Какие-то трудности могут возникнуть, но они точно не напугают вас. Там, где другие растерялись бы, вы сохраните уверенность и проявите настойчивость, это позволит добиться успеха.

День будет насыщенным, и не всем Козерогам удастся избежать пустой суеты. Но нервничать представители знака не станут, а их самообладание и настойчивость на многих произведут неотразимое впечатление.

Водолей

Сохраняйте доброжелательность и спокойствие, как бы ни вели себя окружающие. Это не самый простой день для общения: может быть непросто ладить даже с давними знакомыми. Но в ваших силах избежать серьезных конфликтов и постараться сохранить хорошие отношения со всеми. Тут пригодится жизненный опыт. Благодаря ему вы не поддадитесь на провокации и не скажете лишнего.

День подойдет для занятий, требующих сосредоточенности, внимания к деталям. Тут вы отлично справитесь, не допустите даже мелких ошибок. Несколько сложнее будет с делами, требующими творческого подхода.

Рыбы

День будет насыщенным и принесет немало забот. Не исключено, что запланированные дела придется отложить, чтобы сосредоточиться на решении каких-то новых задач. Вы быстро поймете, что действительно важно и срочно, а что может подождать. Руководствуйтесь собственным здравым смыслом. Советы окружающих едва ли будут полезны.

Личные отношения сегодня будут складываться гармонично, поэтому общение с близкими подарит особенно много ярких эмоций. Вечер отлично подойдет для романтического свидания: вы найдете способ сделать его незабываемым.

По материалам horo.mail.ru.