Гороскоп на 4 января

Овен

Сегодня вы будете гораздо острее, чем обычно, реагировать на мелочи, и порой можете сердиться или огорчаться из-за того, чего в другое время просто не заметили бы. Это будет особенно заметно в первой половине дня. Лучше не планировать на нее важных дел: поддавшись эмоциям, вы можете допустить ошибки.

Влияние позитивных тенденций будет постепенно усиливаться. Улучшится настроение, вы почувствуете себя гораздо спокойнее. Появятся интересные идеи, вечером вы сможете обсудить их с людьми, опыту которых доверяете.

Телец

Подходящий день для того, чтобы навести порядок в делах, разобраться с тем, до чего долго не доходили руки. Некоторые Тельцы поймут, как завершить начатое давным-давно, не потратив на это слишком много времени и сил. Вероятны удачные покупки. При этом в финансовых делах вы будете осторожны и наверняка не потратите больше, чем нужно.

Порой будет непросто ладить с окружающими. Не всем будут понятны ваши идеи, могут некстати вспоминаться старые обиды. Но вы сделаете все возможное, чтобы сгладить острые углы и сохранить хорошие отношения с людьми, которые вам дороги.

Близнецы

День будет довольно беспокойным, но хлопоты, которые он принесет, окажутся приятными. Возможно, вас пригласят в какие-то интересные места или необычные мероприятия. Некоторые Близнецы познакомятся с людьми, о которых прежде много слышали, и вскоре подружатся с ними.

Лучше не планировать на этот день каких-то особенно сложных и утомительных дел. Вам полезно будет спокойно отдохнуть. Когда вы отвлечетесь от забот и восстановите силы, настроение заметно улучшится. А еще – станет ясно, на чем нужно будет сосредоточиться в ближайшее время.

Рак

Сегодня вам предстоит чаще, чем обычно, быть в центре внимания. Некоторым Ракам нужно будет отправиться на какие-то важные мероприятия или познакомиться с людьми, которые могут помочь в достижении профессиональных целей. Постарайтесь произвести хорошее впечатление; это потребует некоторых усилий.

День подойдет для поездок, прогулок по новым маршрутам, экскурсий. Друзья охотно составят вам компанию, вы отлично проведете время вместе. Вечер будет благоприятным для романтического свидания, общения с самым близким человеком.

Лев

День будет ярким и вдохновляющим. Он подойдет для того, чтобы повидаться с давними знакомыми, обсудить с ними дела, важные для всех. Не исключено, что появятся какие-то новые общие планы, на реализации которых вы сосредоточитесь в ближайшее время. Некоторые Львы примут участие в общественных мероприятиях и благодаря им завяжут очень полезные знакомства.

Вы отлично справитесь с делами, которые прежде казались сложными и запутанными, решите вопросы, раньше всех ставившие в тупик. Прислушивайтесь к интуиции особенно внимательно: именно ее подсказки помогут достичь цели.

Дева

День подойдет для полезных дел: вы отлично с ними справитесь, разберетесь с тем, что раньше казалось сложным. Ладить с окружающими будет гораздо проще, чем обычно. Многие Девы будут с полуслова понимать тех, с кем прежде не находили общего языка.

Однако важно планировать день так, чтобы у вас оставалось достаточно времени для отдыха. Переутомление может плохо сказаться и на самочувствии, и на настроении. Лучше не планировать важных встреч на вторую половину дня. Скорее всего, в это время вам захочется побыть наедине с собой или ограничиться легкими, ни к чему не обязывающими разговорами.

Весы

День вас наверняка порадует. Он будет щедрым на удачные совпадения и хорошие новости. А еще он даст возможность разобраться с мелкими делами, накопившимися за последнее время. Справившись с этим, вы почувствуете себя гораздо увереннее и свободнее.

Друзья и просто хорошие знакомые поделятся с вами отличными идеями; реализовать их удастся в ближайшее время. Сегодня у вас будет возможность узнать у окружающих нечто важное, использовать чужой опыт с пользой для себя. Возможны знакомства, которые откроют перед вами заманчивые профессиональные перспективы.

Скорпион

Этот день вы едва ли проведете особенно плодотворно, однако он наверняка будет приятным. Найдутся какие-то интересные занятия, друзья охотно проведут с вами время, близкие могут пригласить вас на необычные мероприятия. Удачное совпадение поднимет вам настроение.

Вторая половина дня подойдет для того, чтобы строить планы. Не исключено, что вы задумаете что-то совершенно новое. Будет возможность обсудить такие идеи с людьми, знаниям и опыту которых вы доверяете. Вам дадут отличные советы, подскажут, как быстрее достичь цели.

Стрелец

Сегодня вам будет непросто избежать разногласий с окружающими, найти общий язык с теми, с кем вы прежде отлично ладили. Лучше отложить обсуждение важных вопросов, особенно если они и раньше вызывали споры. Но вы проведете день очень приятно, если решите посвятить его интересным делам, отправитесь в поездку или посетите развлекательное мероприятие.

Стоит быть осторожнее в финансовых делах, лучше не спешить с решениями о покупках и сделках. Возможны подарки, очень приятные сюрпризы, в том числе романтические.

Козерог

День будет насыщенным. Скорее всего, сегодня вам предстоит заниматься несколькими делами сразу, решать мелкие, но многочисленные вопросы. Для этого потребуется немало сил, но справитесь вы просто отлично. Некоторые Козероги добьются успеха там, где его никто не ожидал.

Друзья и другие близкие люди охотно помогут, если вы к ним обратитесь. Поддержку предложат даже те, кто прежде не одобрял ваших идей и планов. Вторая половина дня будет благоприятной для семейных мероприятий, общения с родственниками.

Водолей

Этот день порадует вас, подарит много ярких эмоций. Будет возможность заняться тем, что давно вас привлекало и интересовало. Первых успехов вы добьетесь быстро, двигаться дальше будет легко. Вероятны удачные совпадения, которые помогут по-новому взглянуть на привычные вещи, догадаться, что нужно предпринять, чтобы ваши желания сбылись.

Но возможны и мелкие трудности. Старайтесь не переживать из-за них слишком сильно: вскоре они останутся в прошлом. Даже если сегодня вы допустите какие-то ошибки, они не будут иметь серьезных последствий.

Рыбы

В первой половине дня не исключены мелкие недоразумения, досадные происшествия. Они не будут иметь серьезных последствий, но могут испортить вам настроение. Старайтесь не переживать из-за пустяков. Ищите поводы для радости и новые возможности; их сегодня будет достаточно.

Вторая половина дня подойдет для каких-то полезных дел, решения важных вопросов. Вы отлично справитесь с тем, что прежде казалось возможным, добьетесь нужного результата быстро. Вечер подойдет для встречи с друзьями, вы отлично проведете время вместе.

По материалам horo.mail.ru.