Гороскоп на 4 октября

Овен

Вы быстро справитесь со сложными делами. Браться за них стоит как можно раньше, ведь именно утром поддержка звезд будет особенно заметной. Наверняка найдутся люди, готовые помочь вам, поделиться опытом или подсказать, как лучше действовать. Вероятны предложения о сотрудничестве. Если их сделают те, с кем вы прежде уже работали, можно ответить согласием без долгих раздумий.

День обещает приятные знакомства. Будет возможность увидеться с теми, о ком вы раньше много слышали. Легко будет произвести хорошее впечатление: просто ведите себя естественно. Едва ли кто-то сможет противостоять вашему обаянию.

Телец

Сохраняйте спокойствие, что бы ни происходило вокруг. Этого будет достаточно, чтобы избежать трудностей и неприятностей, а также горячих споров, которые могли бы испортить отношения с окружающими. Действуйте осторожно, старайтесь не спешить. Позже вы не раз похвалите себя за предусмотрительность, проявленную сегодня.

Важна разборчивость в контактах. Не доверяйте всем подряд. Делиться важной информацией стоит только с самыми близкими людьми. Именно они поддержат вас и придут на помощь, если потребуется.

Близнецы

Не стоит принимать всерьез мелкие недоразумения, которые могут возникнуть в начале дня. Ладить с окружающими в это время будет непросто, но вы не поддадитесь на провокации и найдете способ разрядить обстановку. Появятся неплохие идеи, касающиеся работы. Уже во второй половине дня вы сможете приступить к их реализации.

Будет возможность исправить ошибки, допущенные раньше. Справившись с этим, вы почувствуете себя гораздо увереннее и свободнее. Вечер обещает приятное знакомство, которое может получить романтическое продолжение.

Рак

День будет насыщенным. Вам, скорее всего, захочется действовать быстро. Но ситуация требует совсем другого – осторожных, тщательно продуманных шагов. Решения, принятые в спешке, едва ли окажутся верными. Если вы постараетесь сразу реализовать все появившиеся идеи, то можете позже пожалеть об этом.

Поддержка близких будет радовать. Благодаря ей вы не растеряетесь в сложный момент, сохраните оптимизм и уверенность в себе. Возможны удачные совпадения, неожиданные подарки, а также романтические сюрпризы, которые запомнятся вам надолго.

Лев

День хорошо подойдет для делового общения, встреч с людьми, которых вы хотели бы видеть своими союзниками. Нетрудно будет произвести нужное впечатление. Ваши идеи могут поддержать даже те, от кого вы этого совсем не ожидали. Вероятны предложения, касающиеся сотрудничества, новой работы или перспективных бизнес-проектов.

Личные отношения не всегда будут складываться гладко. Иногда близкие будут понимать вас неправильно, из-за этого вы можете рассердиться. Но серьезного конфликта не возникнет. Вы найдете способ сгладить острые углы и поднять всем настроение.

Дева

День будет очень насыщенным и плодотворным. Вы возьметесь за дела, которые долго откладывали, и быстро добьетесь в них успеха. Порой придется решать несколько вопросов сразу, но вы ничего не забудете, не перепутаете и не упустите из виду. Если потребуется помощь, получить ее будет нетрудно: многие встанут на вашу сторону.

Удастся не только хорошо проработать, но и отлично провести свободное время. Вечер отлично подойдет для встречи с друзьями или любимым человеком. Некоторых Дев ждут интересные поездки.

Весы

День отлично подойдет для того, чтобы взяться за что-то новое, проявить инициативу в делах. У вас многое будет получаться хорошо, и не потребуется много времени, чтобы решить какие-то сложные вопросы. Можно начинать учиться: вы быстро добьетесь первых успехов, разберетесь в том, что казалось сложным.

Вероятны перемены к лучшему в личных отношениях. Станет заметно проще ладить с теми, кто вам дорог, а самых близких людей вы будете понимать с полуслова. Вечер отлично подойдет для того, чтобы строить планы.

Скорпион

День хорошо подойдет для того, чтобы взяться за серьезные дела. Возможно, вы не сможете завершить их сегодня, но все же успеете многое. Важно не тратить время на пустяки и не отвлекаться. Прислушивайтесь к интуиции: она подскажет, как лучше действовать. Стоит быть внимательнее во всем, что связано с деньгами. Не спешите с покупками и сделками.

Во второй половине дня будет возможность отдохнуть немного, отвлечься от забот, побывать на каких-то интересных мероприятиях. Это хорошее время для новых знакомств. Вы встретите людей, общение с которыми подарит массу позитивных эмоций.

Стрелец

Будьте внимательны. Это не самый простой день, но вы не допустите серьезных ошибок, если не станете торопиться. Старайтесь быть особенно внимательными там, где дело касается денег. Лучше избегать любых необязательных расходов, не покупать вещи, которые вам не особенно нужны.

Возможны необычные встречи, знакомства, которые произведут на вас сильное впечатление. Некоторые Стрельцы смогут пообщаться с теми, о ком прежде много слышали. Легко будет подружиться с теми, кого вы встретили сегодня. Но отношения не всегда будут складываться гладко.

Козерог

День будет очень благоприятным для общения. Вы легко поладите с самыми разными людьми, произведете хорошее впечатление на тех, с кем встретитесь впервые. Многим Козерогам сегодня удастся помириться с теми, с кем они раньше были в ссоре. Личные отношения, прежде складывавшиеся напряженно, станут более гармоничными.

Вероятны важные новости, касающиеся работы, – они вас обрадуют. Не исключены выгодные сделки, денежные поступления из неожиданных источников. Самые настойчивые представители знака смогут подняться по карьерной лестнице.

Водолей

День будет насыщенным и интересным. Вы не станете тратить время напрасно, сделаете много полезного и для себя, и для других. Удастся найти общий язык с теми, с кем вы раньше не ладили. Не исключено, что у вас появятся новые помощники и союзники. Вскоре они станут вашими настоящими друзьями.

Ваши лидерские качества сегодня будут проявляться особенно ярко. Легко будет собрать команду единомышленников, убедить людей следовать за вами. Благодаря поддержке новых знакомых вы быстро реализуете какие-то отличные идеи.

Рыбы

Вы проявите настойчивость и добьетесь того, к чему давно стремились. Удастся решить сложные задачи, справиться с тем, что другим оказалось не по силам. Деловые переговоры могут пройти напряженнее, чем вы ожидали, но все же завершатся самым благоприятным образом. Некоторые Рыбы найдут очень влиятельных союзников.

Стоит быть осторожнее во всем, что связано с деньгами. Не спешите с покупками и сделками. И держитесь подальше от тех, кто обещает золотые горы: сегодня вы можете показаться легкой добычей разнообразным мошенникам.

По материалам horo.mail.ru.