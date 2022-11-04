Гороскоп на 4 ноября

Овен

День будет довольно беспокойным. Придется заниматься несколькими делами сразу, иначе едва ли удастся успеть все, что вы запланировали. Неожиданно и срочно потребуется помощь тем, кому вы просто не в силах отказать. Придется отложить назначенные встречи, чтобы прийти на выручку.

Но как бы ни складывались обстоятельства, вы сохраните дружелюбие и оптимизм. День будет очень благоприятным для общения. Вы на многих произведете хорошее впечатление, легко подружитесь с новыми знакомыми. Не исключено и начало романтической истории, которая подарит много ярких эмоций.

Телец

День начнется очень удачно. Всего несколько часов вам потребуется для того, чтобы справиться с накопившимися делами, найти ответы на вопросы, из-за которых в последнее время было немало споров. Хорошо сложатся поездки, и неважно, были ли они запланированы раньше. Могут появиться задачи, требующие немедленного решения. Вы не растеряетесь, отлично справитесь с ними.

На вторую половину дня лучше не планировать ничего особенно сложного и утомительного. Отдохните – вам это точно не повредит. Вечер подойдет для романтического свидания, порадует влюбленных Тельцов.

Близнецы

Уже утром станет ясно: сегодня стоит быть разборчивее в общении и не говорить лишнего. Лучше избегать контактов с людьми, которые легко выводят вас из равновесия критическими замечаниями или непрошенными советами. Для обсуждения каких-то серьезных вопросов первая половина дня не подойдет, ведь споров будет много, а хорошее решение едва ли найдется.

Вторая половина дня – отличное время для того, чтобы вернуться к делам, до которых долго не доходили руки. Вы завершите начатое давным-давно и останетесь довольны результатом. Подойдет это время и для встреч со старыми друзьями.

Рак

День едва ли будет спокойным и безоблачным. Куда вероятнее, что он принесет новые заботы и задачи, требующие немедленного решения. Некоторым Ракам к тому же придется вмешаться в чужие дела, хотя представители знака определенно предпочли бы избежать этого. Впрочем, окружающие будут благодарны вам за помощь и поддержку. Это, конечно, порадует.

Будет возможность повидаться с давними друзьями, провести время с теми, кто хорошо понимает вас, разделяет ваши интересы. Вечер подойдет для творческих занятий: у вас появится много хороших идей.

Лев

Благоприятный день для общения. Будет возможность спокойно обсудить с близкими дела, поговорить с людьми, которые могут помочь в решении ваших проблем. Вероятны приятные знакомства. Вы на многих произведете хорошее впечатление, а своими идеями сможете заинтересовать даже тех, кто обычно настроен скептически.

Подойдет день для покупок, решения вопросов, связанных с деньгами и имуществом. Тут вы не допустите даже незначительных ошибок, будете внимательны к деталям, заметите то, что ускользнуло от других.

Дева

День подойдет для того, чтобы взяться за новое дело. Вы быстро разберетесь, как добиться нужного результата. Не придется прикладывать больших усилий, ведь звезды будут на вашей стороне, благодаря их поддержке многое будет даваться легко. Вероятны подарки, а также денежные поступления из неожиданных источников.

Обратите внимание на идеи, которые появятся у вас сегодня. Они могут показаться очень смелыми, почти фантастическими. Но вскоре сложатся обстоятельства, позволяющие воплотить задуманное в жизни.

Весы

Сложно будет сосредоточиться на чем-то одном. Могут появиться совершенно новые задачи, ради решения которых придется отложить то, что вы запланировали раньше. К тому же будет соблазн просто отложить все на потом или поручить кому-нибудь другому. Но с самыми важными делами все же стоит разобраться немедленно и самостоятельно. Справившись с ними, вы сразу почувствуете себя лучше.

Возможны неожиданные, но очень приятные новости издалека. Некоторым Весам предложат что-то интересное давние знакомые, другие представители знака получат приглашения, которым будут очень рады.

Скорпион

Нелегко будет справиться с эмоциями. Особенно напряженной окажется первая половина дня: вы можете волноваться из-за пустяков, всерьез переживать из-за того, на что в другое время не обратили бы внимания. Старайтесь не переутомляться, избегать чрезмерных нагрузок. Усталость может плохо сказаться на самочувствии.

Вторая половина дня порадует удачными совпадениями и хорошими новостями. Поднимет настроение и встреча с человеком, с которым вы давно не виделись. Будет возможность восстановить отношения, о разрыве которых вы сожалели.

Стрелец

День подойдет для встреч с новыми знакомыми, а также общения с людьми, с которыми вы прежде не ладили. Интуиция подскажет, что на уме у окружающих, вам будет нетрудно найти подход даже к тем, кого вы раньше совсем не понимали. Недавние соперники постараются стать вашими союзниками, а те, кто когда-то вас обидел, постараются наладить отношения.

Вероятны небольшие задержки в делах. Не все, что вы задумали раньше, сегодня удастся довести до конца. Но в целом день сложится неплохо, и с самыми важными задачами вы отлично справитесь.

Козерог

День будет утомительным, но плодотворным. Он подойдет для того, чтобы завершить дела, начатые давным-давно, разобраться с мелкими проблемами, накопившимися за последнее время. Скорее всего, действовать вам придется самостоятельно, но так будет даже проще: вы сможете избежать долгих споров и обсуждений.

Стоит быть осторожнее с деньгами. Сегодня вы склонны к некоторому легкомыслию во всем, что касается покупок и расходов, поэтому можете значительную сумму потратить на пустяки. А вот во всем, что касается личных отношений, полагайтесь на интуицию – она не подведет.

Водолей

Старайтесь быть особенно деликатными с близкими: именно это позволит избежать многих неприятных моментов, переживаний и волнений. Лучше не планировать на первую половину дня каких-то особенно сложных дел или утомительных поездок. Отдохните немного: вы сразу почувствуете себя бодрее и энергичнее.

Вечер обещает быть интересным. Он подойдет для встречи с друзьями, посещения какого-то необычного мероприятия. Будет шанс познакомиться с людьми, о которых вы слышали много хорошего. Не упустите возможность поделиться своими идеями: они наверняка получат поддержку.

Рыбы

Подходящий день для встреч с людьми, которым вы хотели бы понравиться. Несложно будет найти с ними общий язык, произвести хорошее впечатление. Найдется применение тем вашим талантам, о которым прежде мало кому было известно. Некоторые Рыбы обретут новый источник доходов благодаря своему хобби.

Можно говорить о делах, обсуждать финансовые вопросы. Не исключено, что вы найдете способ решить какие-то проблемы, в последнее время огорчавшие и вас, и ваших близких. Вечер порадует приятными событиями в семье, хорошими новостями, касающимися кого-то из ваших родственников.

По материалам horo.mail.ru.