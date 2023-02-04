Гороскоп на 4 февраля

Овен

Подходящий день для того, чтобы взяться за что-то новое. Можно начинать учебу: вы многое будете схватывать на лету, разберетесь в том, что другим кажется сложным. Появятся отличные идеи, реализовать которые окажется неожиданно просто. Полагайтесь на интуицию, ее подсказки окажутся точными и полезными.

Близкие люди во многом вас поддержат, но им не сразу станет понятно, почему вы действуете так, а не иначе. Будьте готовы к долгим объяснениям: они потребуют терпения, но напрасными не будут. Вечер подойдет для общения с любимым человеком, романтического свидания.

Телец

Начало дня подойдет для важных дел, решения непростых вопросов. Многое будет складываться удачно, вы извлечете максимум пользы из случайного совпадения, благоприятного стечения обстоятельств. Вряд ли удастся совершенно избежать суеты и неразберихи, но они не помешают вам вовремя завершить начатое.

Вторая половина дня будет особенно благоприятной для общения. Вы быстро найдете общий язык с новыми знакомыми, а близких и вовсе будете понимать с полуслова. Не возникнет разногласий, которые вы не смогли бы преодолеть.

Близнецы

Незначительные происшествия сегодня могут показаться важными, а мелкие разногласия огорчат не на шутку. Эмоциональный фон будет особенно напряженным в первой половине дня: на это время лучше не планировать важных дел и серьезных разговоров. Вскоре вы почувствуете себя гораздо спокойнее и увереннее, а общаться с окружающими станет гораздо проще.

Вторая половина дня обещает успехи тем, кто в это время возьмется за что-то новое. Некоторые Близнецы обнаружат у себя таланты, о которых прежде не догадывались. Не исключены и приятные знакомства, необычные встречи. Они произведут на вас сильное впечатление.

Рак

Подходящий день для того, чтобы взяться за реализацию давнего плана. Неважно, готовы ли окружающие поддержать вас. Добиться успеха можно и в одиночку. Просто не бросайте начатое, если на пути возникнут преграды, и доверяйте интуиции: она поможет найти верный путь к успеху.

Ладить с окружающими окажется проще, чем обычно. Вы найдете общий язык даже с теми, с кем прежде спорили из-за любого пустяка. День порадует влюбленных Раков: их ждут приятные сюрпризы, незабываемые моменты в общении с близкими человеком. Вечер подойдет для поездок и прогулок.

Лев

Сегодня вам будет особенно легко ладить с окружающими. Можно воспользоваться этим, чтобы найти союзников и помощников, заручиться поддержкой тех, от кого многое зависит. Обсуждение деловых вопросов в неформальной обстановке окажется очень плодотворным. Не исключено, что вы получите вполне конкретные предложения о сотрудничестве.

Сложности же могут возникнуть там, где требуется высокая концентрация внимания. Сосредоточиться окажется сложнее, чем обычно. Из-за этого возможны досадные ошибки. К счастью, рядом будут люди, которые вовремя на них укажут.

Дева

Собираетесь заняться чем-то важным? Будьте готовы действовать решительно и брать на себя ответственность. Вы отлично справитесь с решением непростых задач, если не станете рассчитывать на благоприятное стечение обстоятельств или помощь со стороны. Пригодится опыт, полученный давным-давно. Благодаря ему вы не допустите ошибок.

А вот отдыхать стоит в компании близких людей: они поднимут вам настроение, предложат что-то-интересное, поделятся хорошими новостями. Вторая половина дня подойдет для небольшой романтической поездки.

Весы

Вас ждет насыщенный день, который наверняка принесет немало ярких событий. Можно взяться за что-то совершенно новое или вернуться к уже знакомым делам. Звезды в любом случае поддержат вас. Окружающие охотно помогут, поддержат многие ваши начинания. Некоторые Весы благодаря своим лидерским качествам найдут новых друзей.

Какими бы интересными ни были дела, которыми вы займетесь сегодня, не забывайте и об отдыхе. Это особенно важно во второй половине дня, когда из-за переутомления могут испортиться настроение и самочувствие.

Скорпион

Не требуйте от себя невозможного. Этот день едва ли ознаменуется какими-то важными победами, большими успехами. Зато у вас будет возможность отлично провести время с друзьями или другими близкими людьми, а также познакомиться с теми, о ком вы прежде слышали много хорошего.

Стоит запастись терпением Скорпионам, которые заняты учебой. Далеко не сразу удастся разобрать в том, что на первый взгляд покажется простым. А для того чтобы запомнить новую информацию, придется приложить усилия. Но вы обязательно справитесь.

Стрелец

В первой половине дня трудно будет избежать разногласий. Вы проявите упорство, отстаивая свою точку зрения, и не сразу выслушаете тех, кто с вами не согласен. А чуть позже откроются новые обстоятельства, и вы измените свое мнение. После этого общаться с окружающими станет гораздо проще.

Вторая половина дня подойдет для сложных дел, в особенности таких, которые требуют не только знаний и опыта, но и творческого подхода. Вам легко будет придумать что-то новое, найти кратчайший путь к цели.

Козерог

День принесет приятные знакомства, необычные встречи, которым вы будете очень рады. Не исключено, что удастся пообщаться с теми, о ком вы прежде слышали много хорошего. Удастся произвести хорошее впечатление, некоторые будут совершенно очарованы.

Подойдет день и для того, чтобы решать финансовые вопросы, заключать сделки, покупать какие-то полезные вещи. Во всем, что касается денег, вы будете осторожны и внимательны, поэтому напрасные расходы маловероятны. Вечер подойдет для того, чтобы составлять какие-то важные документы, официальные запросы, посещать государственные организации.

Водолей

День может принести неожиданные события, но ни одно из них не собьет вас с толку. Вы быстро сориентируетесь в новой ситуации, поймете, как стоит действовать, чтобы достичь успеха. Стоит прислушаться к советам, которые дают давние знакомые. Чужой опыт может оказаться очень полезным; благодаря ему вы не допустите ошибок.

Можно добиться заметного успеха в работе, укрепить деловые связи, заручиться поддержкой людей, от которых многое зависит. В личных отношениях влияние позитивных тенденций будет не столь значительным, но серьезных проблем не возникнет и здесь.

Рыбы

День сложится удачно, хорошо подойдет для многих непростых дел. Вы найдете ответы на вопросы, которые прежде всех ставили в тупик, справитесь с тем, что долго не получалось. Вы быстро сориентируетесь в новой ситуации, поймете, как стоит действовать сейчас. Некоторые Рыбы благодаря подсказкам интуиции добьются того, к чему давно стремились.

Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников, а также подарки, приятные сюрпризы. Вторая половина дня будет благоприятной для романтического свидания или встречи с человеком, которому вы хотели бы понравиться.

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