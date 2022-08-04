Гороскоп на 4 августа

Овен

Вы проявите завидную настойчивость и добьетесь того, что раньше казалось почти невозможным. Найдутся ответы на вопросы, которые прежде всех ставили в тупик. Утром сложно будет найти общий язык с окружающими. Ваши слова могут кому-то показаться слишком резкими, а иронические замечания – обидными. Постарайтесь сгладить острые углы, избежать конфликтов.

Важные разговоры стоит отложить до второй половины дня. В это время влияние позитивных тенденций усилится, вы станете лучше понимать тех, кто рядом, а они – вас. Вероятны приятные события в семье, хорошие новости, касающиеся кого-то из ваших близких.

Телец

День будет беспокойным. Серьезными покажутся события, на которые вы прежде не обратили бы внимания, какие-то мелкие происшествия могут заставить вас переживать не на шутку. Но рядом будут люди, которые поддержат вас в такие моменты, поднимут настроение.

Вы легко найдете общий язык и с давними знакомыми, и с теми, с кем впервые встретились совсем недавно. Некоторые Тельцы смогут подружиться с людьми, с которыми прежде не ладили. Хорошо сложатся поездки – и деловые, и развлекательные. Вы отлично проведете время, узнаете много интересного.

Близнецы

Не тратьте время напрасно. Начало дня пройдет очень приятно и плодотворно. Вы добьетесь успеха в непростых делах, завершите начатое раньше. Вероятны полезные знакомства. Не исключены предложения, касающиеся работы, а также удачные сделки.

Вторая половина дня будет хоть и не столь насыщенной, но тоже по-своему приятной. Она подойдет для отдыха, даст возможность вменить обстановку, побывать в каких-то интересных местах. Появятся новые профессиональные планы, найдутся люди, которые захотят помочь в их осуществлении.

Рак

Сложно будет сосредоточиться на чем-то одном в начале дня. Скорее всего, вам придется решать несколько вопросов сразу, исправлять чужие ошибки, в спешке доделывать то, что было начато другими. Поначалу все это заставит понервничать, но вскоре вы поймете, как со всем справиться. Середина дня принесет какие-то важные открытия, информацию, которою вы давно ждали.

Влияние позитивных тенденций будет усиливаться с каждым часом. Во второй половине дня звезды поддержат вас во всем, и этим стоит воспользоваться, чтобы взяться за что-то важное. Полезно будет и проявить инициативу в личных отношениях.

Лев

Не все будет складываться хорошо, но вы добьетесь успеха, если не станете нервничать и переживать из-за пустяков. Не сдавайтесь, если что-то не сразу получается. Проявив настойчивость, вы сможете преодолеть любые преграды.

В начале дня лучше действовать самостоятельно: трудно будет договориться с кем-то о сотрудничестве, объединении усилий. Но со временем ситуация изменится к лучшему, наступит более подходящее время для деловых переговоров, обсуждения важных вопросов. Вечер обещает приятные события в семье, перемены к лучшему в отношениях, которые важны для вас.

Дева

День едва ли обойдется без переживаний и волнений. Многие Девы с головой погрузятся в работу, чтобы справиться с эмоциями, и добьются в ней больших успехов. Удастся справиться со старыми делами и быстро разобраться в новых. Ваши идеи, оригинальность которых прежде смущала многих, сегодня придутся всем по вкусу.

Вероятны необычные знакомства, встречи, которые произведут на вас большое впечатление. Некоторые Девы сегодня найдут новых друзей. Не исключено и начало романтических отношений, которые будут развиваться стремительно.

Весы

Ищите необычные решения, не довольствуйтесь ответами, лежащими на поверхности. День хорошо подойдет для того, чтобы взяться за новое дело: тут пригодится ваше умение быстро найти кратчайший путь к цели. Вероятно удачное решение финансовых вопросов, да и денежные поступления не исключены.

Этот день будет не самым простым с точки зрения личных отношений. Найти общий язык с близкими не всегда будет легко, возможны разногласия из-за пустяков. Но вы постараетесь не допустить серьезной ссоры, и это удастся. А вскоре все наладится.

Скорпион

Неожиданные трудности могут возникнуть в начале дня. Что-то пойдет не по плану, а вы не сразу сориентируетесь в ситуации: будет трудно решить, как лучше действовать. Стоит прислушаться к советам давних знакомых. Их опыт наверняка будет вам полезен. Лучше отложить обсуждение финансовых и имущественных вопросов: сегодня его трудно будет провести так, как вам надо.

Влияние позитивных тенденций будет усиливаться со временем, и во второй половине дня вас ждет много хорошего. Это время хорошо подойдет для семейных мероприятий, встреч с друзьями и романтических свиданий.

Стрелец

Старайтесь сохранять спокойствие, как бы ни складывались обстоятельства. Это не самый простой день, однако вы сможете справиться со всеми возникающими трудностями, если не пойдете на поводу у мимолетных эмоций и не поддадитесь на провокации. Взвешенные решения окажутся верными. Именно благодаря им вы добьетесь того, к чему давно стремились.

Будьте терпеливы с теми, кто вам дорог, постарайтесь отнестись снисходительно к слабостям таких людей. День точно не подходит для того, чтобы выяснять отношения и предъявлять претензии.

Козерог

Начало дня подойдет для важных встреч, решения рабочих вопросов. В это время вам легко будет произвести хорошее впечатление на новых знакомых, завоевать симпатию и доверие тех, кто обычно ко всем находится настороженно. Будет шанс договориться о сотрудничестве с людьми, от которых многое зависит.

Вторая половина дня подойдет для творческих занятий, любых дел, требующих изобретательности и фантазии. Тут вы отлично справитесь, и многое получится даже лучше, чем можно было ожидать. А еще это время будет очень благоприятным для общения. Вы легко поладите со всеми.

Водолей

Вас ждет спокойный приятный день. Он хорошо подойдет для того, чтобы вернуться к старым делам, решить давно знакомые задачи. У многих Водолеев хорошо получится то, с чем не удавалось справиться раньше. Не исключены полезные знакомства, которые откроют перед вами новые профессиональные горизонты.

Вероятны небольшие семейные разногласия, однако вы найдете компромиссы и сохраните хорошие отношения со всеми, кто вам дорог. Вечер подойдет для маленького домашнего праздника, встреч с друзьями и родственниками.

Рыбы

Едва ли быстро удастся добиться успеха в делах. Трудности могут неожиданно возникнуть там, где вы их совсем не ожидали. Не исключено и нарушение каких-то давних договоренностей. Однако вы добьетесь своего, если проявите настойчивость и будете действовать последовательно. В начале дня лучше рассчитывать на свои силы, а вот во второй его половине вы сможете найти надежных союзников.

Важно не переживать из-за мелочей, стараться искать поводы для радости, а не причины для волнений. Многим Рыбам сегодня пригодится умение быстро находить подход к людям, быстро понимать, чего ждут и на что надеются новые знакомые.

По материалам horo.mail.ru.