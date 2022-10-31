Гороскоп на 31 октября

Овен

Сегодня вы будете более чувствительны, впечатлительны и ранимы, чем обычно. Даже невинные шутки окружающих могут показаться обидными и на время испортить настроение. Деловые отношения будут складываться напряженнее, чем обычно: может показаться, что вас не по делу критикуют, недооценивают, в чем-то подозревают. Не спешите с выводами. Вскоре все прояснится и окажется, что ситуация не так уж плоха.

Решение любых финансовых вопросов потребует осторожности. Тут легко ошибиться, неправильно оценить ситуацию. А вот с точки зрения личных отношений день будет очень благоприятным.

Телец

День вряд ли обойдется без трудностей, но вы быстро решите все проблемы, которые могут возникнуть. В этом наверняка поможет опыт, полученный раньше. Благодаря ему вы найдете кратчайший путь к цели, не допустите ошибок. Это будет особенно заметно в деловой сфере – тут вам удастся оставить соперников далеко позади.

Можно проявить инициативу в личных отношениях: она окажется очень кстати. Вечер подойдет для романтического свидания. Оно будет необычными и запоминающимся, подарит много ярких эмоций. Приятные сюрпризы ждут Тельцов, которые отправятся на встречу со старыми друзьями.

Близнецы

Настройтесь на миролюбивый лад и старайтесь избегать пустых споров. Это один из тех редких дней, когда вам может быть сложно ладить даже с самыми близкими. Не всегда вас будут понимать правильно, так что будьте готовы снова и снова объяснять то, что кажется очевидным.

Прежде чем принимать какие-то важные решения, постарайтесь разобраться в ситуации, собрать побольше информации. Сегодня особенно важно не торопиться – хорошие идеи не будут первыми приходить в голову. Полезно будет снизить нагрузки. Если обстоятельства позволяют отложить самые утомительные дела на потом, именно так и следует поступить.

Рак

Сегодня вы будете с особенным удовольствием заниматься полезными делами, так что день пройдет очень плодотворно. Вы успеете не только достичь собственных целей, но и помочь тем, кто оказался в сложной ситуации. И деловые, и личные отношения будут складываться гармонично. Вы поладите даже с теми, с кем прежде не находили общего языка.

Вы раньше других получите какую-то ценную информацию и сразу поймете, как использовать ее в своих интересах. День будет благоприятным для учебы: все, что нужно, вы запомните с первого раза. Вероятны денежные поступления, удачные сделки.

Лев

Отличный день для общения. Вероятны приятные знакомства, встречи с людьми, которые вскоре станут вашими надежными союзниками или настоящими друзьями. Вы легко будете ладить даже с теми, кто совсем на вас не похож. Останутся в прошлом разногласия, огорчавшие вас в последнее время. И деловые, и личные отношения станут более гармоничными.

Старайтесь не переутомляться во второй половине дня. Это время лучше всего подойдет для отдыха, каких-то неутомительных занятий и развлечений, а также оздоровительных процедур. Сложные разговоры тоже лучше отложить: они могут вывести вас из равновесия.

Дева

День подойдет для работы, особенно важной и сложной. Как бы ни складывались обстоятельства, вы будете сохранять спокойствие. Именно это позволит избежать ошибок, справиться с тем, что оказалось не по силам другим. Привычная работа будет требовать больше терпения, чем обычно. Особенно важно сохранять его Девам, которым сегодня предстоит общаться с новыми знакомыми, выступать на публике.

Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников, а также удачные сделки. Удачно сложатся деловые поездки.

Весы

Не зацикливайтесь на мелочах. Это будет не так-то просто: важным может казаться то, на что вы в другое время просто не обратили бы внимания. Стоит прислушаться к советам людей, которые хорошо вас знают. Благодаря им вы не станете тратить слишком много времени на пустяки.

Стоит быть осторожнее в финансовых делах. Лучше не спешить с покупками. Во всем, что касается личных отношений, можно положиться на интуицию. Именно благодаря ей вы поладите с близкими и быстро найдете общий язык с новыми знакомыми. Вечер подойдет для романтического свидания.

Скорпион

Ладить с окружающими может быть сложнее, чем обычно. Порой будет казаться, что они специально испытывают ваше терпение, стараются вывести вас из равновесия. Старайтесь не поддаваться на провокации. Если вы совладаете с эмоциями, не станете горячиться, то многие вопросы удастся спокойно обсудить и решить.

Едва ли стоит обращаться за советами к близким. Толковые рекомендации вы вряд ли получите, а вот услышать весьма неприятные (и столь же бесполезные) критические замечания можете. День подойдет для спокойных занятий, требующих сосредоточенности. Вероятны успехи в учебе, исследовательской деятельности, творчестве.

Стрелец

День подойдет для решения рабочих вопросов. Вам будет легко поладить с коллегами и руководством, найти общий язык с деловыми партнерами. Если сейчас вы поведете себя правильно, то вскоре получите предложения, обещающие стремительный карьерный рост.

Удачным день будет и с точки зрения финансов. Возможны денежные поступления, выгодные сделки. Некоторым Стрельцам вернут долги, о которых представители знака давно забыли. Отношения с близкими будут складываться гармонично и ровно, серьезные поводы для разногласий едва ли возникнут.

Козерог

Старайтесь чаще быть на виду, не стесняйтесь привлекать к себе внимание. Сегодня вы можете без ложной скромности рассказывать о своих победах и достижениях: окружающим будет действительно интересно вас послушать. Случайное знакомство может положить начало долгой дружбе или красивой романтической истории.

День подойдет для оформления документов, обращения в государственные организации. Вероятно удачное для вас решение юридических вопросов. Вечер – отличное время для встречи с друзьями. Вы получите массу ярких эмоций.

Водолей

День будет очень плодотворным. Благодаря решительности и настойчивости вы добьетесь того, к чему давно стремились, и даже большего. Вероятны удачные совпадения, а также известия, которые натолкнут вас на интересные идеи, помогут найти ответы на какие-то серьезные вопросы. Знания, полученные сегодня, вам пригодятся еще не раз.

Легко будет ладить с окружающими. Вы найдете общий язык даже с теми, кто совсем на вас не похож. Не исключено знакомство, которое получит романтическое продолжение. Сегодня вы на многих произведете неизгладимое впечатление, а кто-то наверняка влюбится с первого взгляда.

Рыбы

День будет довольно беспокойным, но очень интересным. События, которые он принесет, помогут вам по-новому взглянуть на привычные вещи, увидеть возможности, прежде остававшиеся незамеченными. Опыт, полученный сегодня, не раз пригодится в работе. Некоторые Рыбы благодаря ему одержат верх над давними соперниками.

Будет радовать общение с близкими: они расскажут много интересного, поддержат вас, если это потребуется, наверняка предложат что-то необычное. Вечер подойдет для разговоров о будущем, долгосрочного планирования.

По материалам horo.mail.ru.