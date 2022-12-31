Гороскоп на 31 декабря

Овен

Хочется всего и сразу? Что ж, как раз сегодня вы можете себе это позволить. Сегодня звезды будут на вашей стороне, и благодаря их поддержке вы во многих делах добьетесь успеха. Охотно помогут и давние друзья, и новые знакомые, с которыми вы вскоре подружитесь.

Особенно приятно этот день проведут те, кто решит повидаться с давними друзьями или другими близкими людьми. Общение подарит массу ярких эмоций. Утро принесет хорошие новости, а вторая половина дня порадует приятными сюрпризами. Некоторые Овны получат информацию, которая поможет определиться с планами на будущее.

Телец

Может неожиданно повезти в каком-то сложном деле. Вероятно, вы добьетесь даже лучших результатов, чем ожидали: вашим смелым начинаниям будет сопутствовать удача, обстоятельства сложатся благоприятно. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Некоторые Тельцы сделают очень удачные покупки.

Приятно удивят давние знакомые, близкие люди обязательно порадуют. Этот день подойдет для того, чтобы напомнить о себе людям, с которыми вы в последнее время потеряли связь. Не упустите возможность восстановить отношения, дарившие массу ярких эмоций.

Близнецы

Благоприятный день для того, чтобы размышлять о важных делах и вести серьезные разговоры. Сегодня вам будет легко найти общий язык с другими людьми, понять тех, чьи взгляды отличны от ваших. Возможны удачные совпадения, благодаря которым успешно решатся вопросы, в последнее время вызывавшие немало споров.

Появятся отличные идеи. Они сразу понравятся вашим друзьям и другим близким людям. Вторая половина дня особенно хорошо подойдет для общения и встреч с теми, кто вам дорог. Будет много забавных моментов, позже вы не раз со смехом вспомните их.

Рак

Стоит прислушиваться к подсказкам интуиции особенно внимательно. Сегодня она поможет вам найти ответы на многие вопросы, понять, на чем стоит сосредоточиться сейчас, а что лучше отложить. Возможны хорошие новости, касающиеся каких-то важных семейных дел. Не исключены неожиданные визиты, встречи, которым вы будете очень рады.

Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Не спешите решать, как вы распорядитесь полученной суммой: хорошие идеи обязательно появятся несколько позже.

Лев

Едва ли этот день будет особенно плодотворным. Сосредоточиться на чем-то одном будет трудно, к тому же вас чаще, чем обычно, будут отвлекать давние и новые знакомые. Но особенно тревожиться не стоит, ведь вы все равно успеете все, что запланировали, и даже больше.

А вот для отдыха день будет очень благоприятным. Он подарит массу ярких впечатлений, вдохновит и подарит массу энергии. Вы не пожалеете, если проявите инициативу в личных отношениях, сделаете шаг навстречу человеку, который давно вам симпатичен. Хорошо пройдут семейные мероприятия.

Дева

Первая половина дня может пройти очень плодотворно. Вы разберетесь с делами, до которых долго не доходили руки, решите вопросы, давно требовавшие внимания. Стоит напомнить о себе давним знакомым: вы получите не только удовольствие от общения с ними, но и какие-то интересные предложения.

Позже наступит более легкое и беззаботное время. Появятся отличные идеи, рядом будут люди, готовые подхватить их на лету и немедленно помочь в реализации задуманного. Заметно легче станет ладить с теми, с кем вы в последнее время не находили общего языка.

Весы

День будет удачным. Кое-какие проблемы могут возникнуть, но нет сомнений в том, что вы отлично с ними справитесь. Творческий подход к делам позволит добиться отличных результатов там, где прежде ничего не получалось. Не исключено, что вам захотят помочь люди, с которыми вы еще совсем недавно были в непростых отношениях.

Хорошо пройдут небольшие поездки, смена обстановки поднимет настроение многим Весам. Много удивительных сюрпризов обещает вторая половина дня. Особенно благоприятным это время будет для влюбленных представителей знака.

Скорпион

Отличный день для общения с людьми, которым вы хотели бы понравиться. Произвести хорошее впечатление сегодня будет особенно легко: просто будьте собой, это наверняка оценят. Информация, полученная во время непринужденных приятных бесед, может позже оказаться полезной, так что старайтесь слушать всех внимательно.

Благоприятным день будет и для того, чтобы заниматься какими-то несложными и приятными делами, например, украшать дом. Вечер подойдет для того, чтобы навестить гостей или собрать друзей и близких у себя дома, в любом случае все отлично проведут время.

Стрелец

Утро этого дня принесет ответы на вопросы, которые беспокоили вас в последнее время. Настроение сразу улучшится, оснований для оптимизма станет больше. Возможны интересные открытия, некоторые Стрельцы получат важную информацию. Не исключены и небольшие денежные поступления, которые позволят сделать незапланированные покупки.

Порадует и вторая половина дня. В это время можно во всем проявлять инициативу: ее наверняка поддержат и ваши близкие, и новые знакомые. Человек, который вам особенно дорог, охотно откликнется на необычное предложение.

Козерог

Постарайтесь избежать споров в начале дня. Это определенно не лучшее время для обсуждения важных вопросов, а мелкие разногласия можно просто не принимать близко к сердцу. Приятным будет общение с людьми, которых вы давно не видели. Не исключено, что от них вы узнаете нечто очень важное и интересное.

Во второй половине дня сложно будет сосредоточиться на чем-то одном, но вам наверняка понравится заниматься несколькими делами сразу. Будет много веселой суеты, совпадений, которые удивят и обрадуют всех.

Водолей

День принесет массу интересных идей. Вы по-новому взглянете на многие привычные вещи, поймете, что хотели бы изменить, и сразу догадаетесь, как это можно сделать. Некоторые Водолеи на удивление быстро примут важные решения, о которых позже не придется жалеть.

Вероятны хорошие новости, касающиеся кого-то из близких, приятные события в семье. Неожиданные встречи ждут тех, кто вечером отправится на светские мероприятия. Будет возможность познакомиться с интересными людьми, найти новых друзей. Не исключено и начало романтической истории.

Рыбы

День едва ли совершенно обойдется без недоразумений, но все же сложится удачно и подарит массу ярких эмоций. Особенно понравится он Рыбам, которые решат взяться за что-то совершенно новое: нет сомнений, что у таких представителей знака все получится. Однако важно не спешить, ведь нужный результат вы наверняка получите не сразу.

Будет возможность помириться с теми, с кем вы были в ссоре, наладить отношения, прежде складывавшиеся непросто. Сегодня вам легко будет сделать первый шаг, проявить инициативу. Вероятны романтические сюрпризы, подарки, знаки внимания.

По материалам horo.mail.ru.