Гороскоп на 31 августа

Овен

Если сегодня вы поведете себя правильно, то добьетесь успеха в деле, которое прежде казалось почти безнадежным. Важно не терять уверенности в успехе, даже если возникнут трудности. Поверьте, в ваших силах преодолеть любые преграды, которые сегодня могут появиться на пути.

В делах лучше полагаться на проверенных союзников, они не подведут. А вот перемены в личных отношениях будут связаны как раз с новыми знакомыми, которые мгновенно проникнутся к вам симпатией. Вероятно начало необыкновенной романтической истории.

Телец

Старайтесь не переживать из-за того, на что сейчас не можете повлиять. С самого начала дня лучше сосредоточиться на практических делах и задачах, именно сейчас требующих внимания. Это поможет избежать лишних переживаний. А с тем, за что возьметесь, вы наверняка справитесь отлично.

Стоит быть разборчивее в общении. Сегодня лучше держаться подальше от тех, кто огорчает вас, заставляет переживать и нервничать. А вот поддержка близких по духу людей точно не будет лишней. Вечер принесет хорошие новости влюбленным представителям знака.

Близнецы

Не все сразу сложится так, как вам хотелось бы. Но если вы проявите настойчивость, то справитесь с делами, добьетесь того, к чему стремитесь. В первой половине дня лучше действовать самостоятельно: так вам не придется тратить время на долгие обсуждения, объяснять то, что кажется очевидным. Позже находить общий язык с окружающими станет гораздо проще.

Можно сосредоточиться на работе с документами, решении организационных вопросов: тут серьезных затруднений не возникнет. Удачными будут и визиты в государственные организации.

Рак

Возьмитесь за трудные дела, вернитесь к тому, что долго не получалось. Сегодня обстоятельства сложатся удачно, вы быстро добьетесь нужного результата. Появятся необычные, смелые идеи. Окружающие едва ли сразу оценят их по достоинству, но чуть позже поймут, что вы действительно придумали нечто уникальное. Люди, которые раньше вас недооценивали, изменят свое мнение.

Первая половина дня принесет немало забот и вопросов, требующих решения. Вторая же сложится гораздо легче. Она многим Ракам принесет хорошие новости и приятные сюрпризы.

Лев

В начале дня будет особенно важно сосредоточиться на делах и ни на что не отвлекаться. Это время дает шанс добиться больших успехов тем, кто не испугается трудностей, проявит настойчивость, если что-то пойдет не так. Вероятны перемены в деловых отношениях. Может выясниться, что у вас гораздо больше союзников, чем вы думали.

Вторая половина дня пройдет спокойнее. Единственная сфера, где потребуется осторожность – финансы; не принимайте поспешных решений, связанных с деньгами. В личных отношениях будет преобладать влияние позитивных тенденций.

Дева

Первая половина дня будет очень благоприятной для общения. В это время вам будет легко поладить с самыми разными людьми, убедить их в своей правоте. Не исключено, что недавние соперники встанут на вашу сторону. Вероятны интересные предложения, касающиеся работы и долгосрочного сотрудничества.

Вторая половина дня может принести немало волнений. Эмоциональный фон станет более напряженным, поэтому настроение может часто меняться. Однако вы быстро поймете, как лучше себя вести, поэтому серьезных проблем не возникнет.

Весы

Это не лучший день для сложных и ответственных дел. Сложно будет сосредоточиться, поэтому вы можете что-то забыть, перепутать или упустить из виду. Не торопитесь. Если вы будете тщательно обдумывать каждый шаг, то не допустите ошибок.

Утром непросто будет ладить с окружающими. Даже близкие не всегда будут понимать вас правильно. Старайтесь сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. В ваших силах изменить ситуацию к лучшему. Вторая половина дня лучше подойдет для общения. Хорошо пройдут и деловые переговоры, и личные встречи.

Скорпион

День сложится даже удачнее, чем можно было ожидать. Благодаря поддержке звезд вы быстро справитесь со знакомыми делами и добьетесь успеха в чем-то совершенно новом. Вероятны хорошие новости издалека. Не исключено, что напомнят о себе люди, с которыми вы давно не виделись. Полезно будет восстановить старые деловые связи, поговорить с теми, с кем вы когда-то сотрудничали.

Однако возможны какие-то недоразумения, неудачные совпадения. Не переживайте: они не будут иметь серьезных последствий. Близкие будут рядом и поддержат вас в трудный момент.

Стрелец

Сосредоточьтесь на работе. В ней сегодня можно достичь заметных успехов. Действовать в одиночку не придется: рядом будут люди, готовые помочь вам. Не исключено начало сотрудничества, которое откроет перед вами новые профессиональные перспективы.

Стоит быть осторожнее с деньгами. Для сделок и покупок, которые не планировались заранее, это не самый лучший день. А вот в личных отношениях будет преобладать влияние позитивных тенденций. Общение с близкими будет приятным, вы легко договоритесь обо всем.

Козерог

Важно сохранять спокойствие в начале дня. Это неплохое время, однако совершенно избежать переживаний и забот вам едва ли удастся. Лучше сосредоточиться на полезных делах, решении тех задач, с которыми вы сможете справиться самостоятельно. Едва ли окажутся полезными советы, даже если окружающие будут давать их от души.

Вторая половина дня обещает удачные совпадения, хорошие новости, а некоторым представителям знака – еще и денежные поступления. Они окажутся очень кстати. Порадует общение с давними друзьями и другими людьми, которые вас знают и любят.

Водолей

Стоит вернуться к делам, с которыми когда-то не удалось справиться. На этот раз звезды будут на вашей стороне, многое сложится хорошо, и вы добьетесь нужного результата. Не исключено, что помогут в этом люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. Возможно начало деловых или дружеских отношений, которые вскоре станут очень важными для вас.

Будет шанс получить какую-то полезную информацию, раньше других узнать нечто важное. Но все нужно проверять! К сожалению, есть опасность, что кто-то постарается запутать вас, ввести в заблуждение.

Рыбы

Могут возникнуть трудности, но шанс добиться успеха у вас обязательно будет. Важно не растеряться и вовремя начать действовать. Многим Рыбам в это время пригодится опыт, полученный раньше. Благодаря ему представители знака одержат верх над давними соперниками и смогут заручиться поддержкой влиятельных людей.

Возможны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. День обещает удачные покупки, выгодные сделки. При решении любых финансовых вопросов стоит прислушаться к интуиции; она подскажет, как лучше действовать.

По материалам horo.mail.ru.