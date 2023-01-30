Гороскоп на 30 января

Овен

Дел будет больше, чем вы ожидали. Могут возникнуть вопросы, требующие срочного решения, и для того, чтобы сосредоточиться на них, придется отложить все остальное. Непросто будет сохранять спокойствие. Однако если вам это удастся, вы наверняка найдете возможность справиться с ситуацией, добиться нужного результата.

Хорошие новости ждут вас во второй половине дня. Станет ясно, что проблемы, приносившие немало беспокойства вам и вашим близким, уже решены. Влюбленных Овнов вечер порадует романтическими сюрпризами.

Телец

Сегодня вы будете особенно обаятельны и привлекательны. Поэтому завоевать симпатию новых знакомых и расположить их к себе будет нетрудно. Вам охотно помогут те, кто прежде не спешил на выручку другим. У некоторых Тельцов появятся деловые связи, которые в ближайшее время будут им очень полезны.

Заметным будет влияние позитивных тенденций в сфере финансов. Вероятны удачные покупки и сделки. А вот в работе стоит быть внимательнее. Вы рискуете слишком увлечься идеей, которая не принесет ничего, кроме лишних забот.

Близнецы

Сегодня вам пригодятся настойчивость и уверенность в себе. Именно благодаря этим качествам вы не попадете под дурное влияние, сохраните верность своим принципам, ни на минуту не забудете о тех важных целях, которые поставили раньше. Не будет лишним и самообладание: вы не дадите воли эмоциям, не пойдете ни у кого на поводу.

Вероятны незапланированные расходы и даже временные финансовые трудности. Особенно беспокоиться из-за них не стоит: разумной экономии будет достаточно, чтобы с ними справиться. А новые денежные поступления ждут вас в ближайшее время.

Рак

Даже если вы сегодня решите заниматься лишь самыми простыми и хорошо знакомыми делами, не рассчитывайте на то, что справиться с ними удастся легко и быстро. Затруднения могут возникнуть там, где вы их никак не ожидали. Правда, непреодолимых преград на вашем пути не появится. Однако для того, чтобы достичь цели, нужно будет решиться на какие-то необычные поступки.

День будет благоприятным для общения. Рядом окажется много людей, готовых поддержать вас, помочь в делах, развеселить. Вероятны интересные предложения, а также признания, которых вы втайне ждали.

Лев

Сегодня вы будете более вспыльчивы и импульсивны, чем обычно. Из-за этого могут возникнуть неловкие ситуации, если вы вовремя не прислушаетесь к голосу здравого смысла. Лучше не спешить с решениями, особенно в первой половине дня. Дело в том, что она принесет массу событий, которые не сразу удастся оценить правильно.

Вторая половина тоже не будет лишена сюрпризов, но все же она пройдет гораздо спокойнее. Звезды будут благосклонны к влюбленным Львам, а также к семейным представителям знака. У таких представителей знака появится масса поводов для радости.

Дева

День пройдет очень плодотворно. Неважно, предпочтете ли вы действовать самостоятельно или работать в команде, в любом случае будет шанс добиться большого успеха. Вероятен прогресс в профессиональной сфере, не исключены предложения о новой работе или долгосрочном сотрудничестве. Будет шанс заключить выгодные сделки.

Единственное, что может испортить день – ваша раздражительность. Даже на мелкие происшествия вы будете реагировать остро. Возможны разногласия с близкими. Следите за тем, чтобы они не выливались в долгие горячие споры.

Весы

Благоприятный день для важных деловых встреч, серьезных переговоров на самом высоком уровне. Вы быстро поймете, как найти новых союзников, заручиться поддержкой влиятельных людей. Могут складываться непростые ситуации. Вы не растеряетесь, проявите себя с лучшей стороны, найдете выход из положения, которое другим будет казаться почти безнадежным.

Влияние позитивных тенденций будет преобладать и в личных отношениях. С близкими людьми вы поладите без труда, да и с теми, с кем недавно познакомились совсем недавно, быстро договоритесь.

Скорпион

День будет беспокойным и довольно утомительным. Скорее всего, у вас не будет возможности сосредоточиться на чем-то одном. Придется заниматься несколькими делами сразу, исправлять ошибки, допущенные другими людьми, выяснять, что можно сделать, чтобы быстрее разобраться с возникшими проблемами.

Справиться с трудностями вам помогут настойчивость и умение находить необычные решения. Вы не захотите следовать чужому примеру, найдете собственный путь к цели. Во второй половине дня будет шанс найти новых союзников.

Стрелец

День подойдет для того, чтобы проявить инициативу в делах. Даже если вы возьметесь за что-то очень сложное, добиться первых успехов удастся быстро, и в дальнейшем обстоятельства будут складываться удачно – на вашем пути не возникнет преград. Вероятны удачные сделки, успешные переговоры.

Вы справитесь с решением многих задач, но настроены все же будете довольно мрачно. Подумайте, чем вы могли бы себя порадовать. Важно не погружаться в неприятные мысли и воспоминания. Постарайтесь сосредоточиться на хорошем.

Козерог

Вероятны хорошие новости. Скорее всего, их принесут люди, которые и раньше не раз радовали вас приятными известиями. Не исключены и заманчивые деловые предложения. Тут лучше не спешить с ответом, а сначала собрать всю доступную информацию, поговорить со знающими людьми, посоветоваться со знакомыми, опыту которых вы доверяете.

Вторая половина дня подойдет для общения. Можно обсуждать и рабочие вопросы, и личные дела. В любом случае это будет полезно, а серьезных разногласий не возникнет. Вечер обещает небольшие денежные поступления.

Водолей

Подходящий день для того, чтобы обсудить планы с деловыми партнерами, коллегами и руководством. Делать это можно и в неформальной обстановке, вы быстро обо всем договоритесь. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Некоторые Водолеи заключат выгодные сделки.

Вероятны какие-то неожиданные события, странные совпадения, происшествия, из-за которых вы захотите изменить планы. Вторая половина дня будет благоприятной для романтических свиданий, общения с любимым человеком.

Рыбы

Сохранить душевное равновесие вам сегодня будет сложнее, чем обычно. Вы можете переживать из-за незначительных происшествий, злиться или огорчаться, когда хоть что-то идет не по-вашему. Не стоит принимать важные решения, руководствуясь эмоциями. Лучше дождаться более спокойного момента. Да и посоветоваться с людьми, которым вы доверяете, будет полезно.

Любым делам, требующим сосредоточенности и внимания к деталям, следует посвятить первую половину дня. Позже вам станет сложнее настроиться на нужный лад, к тому же окружающие будут часто отвлекать вас.

По материалам horo.mail.ru.