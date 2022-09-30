Гороскоп на 30 сентября

Овен

День потребует осторожности в делах. Не спешите с решениями, подумайте дважды, прежде чем предпринимать что-то важное. Лучше не давать обещаний, если есть хотя бы малейшие сомнения в том, что вы сможете их выполнить. Если вы не будете торопиться и будете внимательны, то успешно завершите то, чему прежде отдали много сил.

Первая половина дня едва ли обойдется без волнений, а вот вторая принесет новые возможности и поводы для радости. Вероятны перемены к лучшему и в деловых, и в личных отношениях. Вы станете гораздо лучше понимать окружающих, а они – вас.

Телец

Дел окажется больше, чем вы ожидали. Не исключено, что из-за домашних забот придется отменить запланированные на вторую половину дня встречи или какие-то развлечения. Однако вы не станете особенно расстраиваться, и правильно сделаете: все сложится достаточно удачно, да и время вы в любом случае проведете приятно.

Стоит прислушаться к советам знакомых, опыт которых уже не раз выручал вас. Подсказки таких людей окажутся очень полезными, и получите вы их вовремя. Вечером вероятны небольшие денежные поступления.

Близнецы

Вы успеете сделать много полезного, если не станете тратить время напрасно. Будет возможность заняться каким-то особенно интересным и многообещающим делом. Благодаря ему вы не только многому научитесь, но и познакомитесь с необычными людьми. Не исключено начало романтических или дружеских отношений – все будет зависеть от того, проявите ли вы инициативу.

Вторая половина дня будет благоприятной для решения любых вопросов, связанных с деньгами. Можно заключать сделки, покупать нужные вещи. Вы не ошибетесь с выбором, не потратите деньги на пустяки.

Рак

Подходящий день для деловых встреч. Вероятны полезные знакомства, благодаря которым перед вами откроются новые профессиональные перспективы. Некоторые Раки получат очень заманчивые предложения, связанные с работой. Забот станет больше, но и доходы заметно возрастут.

Радовать будет и общение с близкими. Вы будете понимать друг друга с полуслова, не возникнет даже мелких разногласий. Вечер обещает приятные сюрпризы, подарки, а также очень хорошие новости. Порадуют встречи со старыми друзьями, найдется масса интересных тем для разговора.

Лев

День будет легким и вдохновляющим, необыкновенно щедрым на приятные сюрпризы и новости, поднимающие настроение. Вы отлично справитесь с самыми сложными делами, добьетесь успеха там, где другие отступили и остались ни с чем. Особенно хорошо день подойдет для решения финансовых вопросов. Тут можно положиться на интуицию: следуйте ее подсказкам, и у вас все получится.

Порадует общение с близкими. Не исключено, что появится повод для домашнего праздника, вечеринки для друзей. Вечер подойдет для романтического свидания. Не бойтесь признаться в своих чувствах!

Дева

Деловые переговоры сегодня могут пройти даже лучше, чем вы ожидали. Будет шанс найти новых союзников, партнеров, готовых поддержать вас в любой сложной ситуации. Не последнюю роль тут сыграет ваше обаяние. Вы понравитесь даже тем, кто обычно очень требователен к окружающим.

Лучше не откладывать дела, постараться справиться с ними в первой половине дня. Позже вам может потребоваться отдых. Захочется отвлечься от рутины. И тут очень кстати друзья предложат что-то необычное и интересное. Вы отлично проведете время в их компании.

Весы

День отлично подойдет для работы и учебы. Будет шанс решить какие-то сложные задачи, справиться с тем, что долго не получалось. Действовать в одиночку не обязательно: рядом будут люди, готовые помочь вам, поделиться опытом, поддержать, если что-то пойдет не так.

От давних и новых знакомых вы сегодня узнаете много интересного. Информация, полученная вовремя, позволит избежать ошибок, принять правильное решение. Можно вернуться к каким-то старым идеям: сегодня у вас будет шанс воплотить их в жизнь. Близкие могут поддержать те предложения, к которым прежде относились скептически.

Скорпион

Решительность и настойчивость вам сегодня очень пригодятся. Именно благодаря этим качествам вы добьетесь успеха в сложных делах, справитесь с тем, что долго не получалось. Вероятны удачные совпадения, полезные знакомства. День отлично подойдет для того, чтобы поделиться своими идеями с людьми, которые могут помочь в их осуществлении.

Первая половина дня будет благоприятной для общения, во второй же, скорее всего, вам захочется побыть наедине с собой, спокойно обдумать недавние события и планы на ближайшее будущее. Не исключено, что именно в это время вы найдете ответы на вопросы, надо которыми долго размышляли.

Стрелец

Не спешите. Сегодня не стоит поддаваться мимолетным порывам, принимать решения под влиянием эмоций. Вам нужно время, чтобы разобраться в ситуации, понять, что вы будете делать сейчас, а что отложите на потом. Стоит прислушаться к советам людей, подсказки которых уже не раз были вам полезны.

Важна осторожность в финансовых делах. Лучше не заключать сомнительных сделок, не участвовать в каких-то авантюрах: они могут обернуться серьезными потерями. С точки зрения личных отношений день будет благоприятным. Он подойдет и для дружеской встречи, и для романтического свидания.

Козерог

Будьте внимательны. Сегодня многое кажется возможным, и уверенность в успехе любых начинаний может толкнуть вас на опрометчивые поступки. Лучше не спешить с важными решениями и не брать на себя серьезных обязательств, не обдумав все как следует. В первую очередь это касается финансовых вопросов, но важно и для деловой сферы в целом.

День будет благоприятным для общения с новыми знакомыми. Вам легко будет завоевать их симпатию, произвести хорошее впечатление. Кто-то может даже влюбиться с первого взгляда.

Водолей

Начало дня пройдет неплохо, если вы будете внимательны, постараетесь ничего не упустить из виду. Мало понимать, какова ситуация в целом; важно вовремя заметить все детали. То, что другим кажется мелочью, может повлиять на ваше решение. Не исключено, что вы захотите изменить планы, отложить дела и сосредоточиться на других.

Во второй половине дня неожиданно появится много мелких дел. Справиться с ними будет нетрудно, но некоторое время для этого все же потребуется. Старайтесь действовать последовательно, не пытайтесь заниматься всем сразу.

Рыбы

Помните: стоит особенно тщательно проверять любую информацию, которую вы получите сегодня. К сожалению, есть риск, что кто-то попытается запутать вас или ввести в заблуждение. Убедитесь, что принимаете решения, опираясь на факты, а не на чьи-то домыслы.

День хорошо подойдет для самостоятельной работы. Вы можете добиться отличных результатов, действуя в одиночку. Не возникнет проблем, с которыми вы не смогли бы справиться. Лучшее время для общения – вечер. Именно он подойдет для общения с близкими людьми, а также с теми, кому вы хотели бы понравиться.

По материалам horo.mail.ru.