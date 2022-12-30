Гороскоп на 30 декабря

Овен

Едва ли стоит ожидать от этого дня каких-то серьезных профессиональных побед. Скорее всего, сосредоточиться на делах будет трудно, к тому же могут возникнуть задержки по причинам, вовсе не зависящим от вас. Переживать не стоит: позже вы со всем разберетесь. А пока можно сделать небольшую паузу, чтобы отдохнуть, восстановить силы и спокойно подумать о том, чем вы займетесь дальше.

А вот с точки зрения личных отношений этот день будет очень удачным. Он обещает приятные сюрпризы и влюбленным Овнам, и тем, кто вовсе не ищет никакой романтики. Не исключено, что сбудется ваше очень давнее желание.

Телец

Вы успеете сделать много полезного и для себя, и для других. Не захочется сидеть сложа руки, вы с энтузиазмом возьметесь за решение самых сложных задач. Вероятны неожиданные предложения о работе или сотрудничестве. Не спешите с ответом: будет возможность все спокойно обдумать и взвесить.

Появится неожиданно много мелких задач, требующих внимания. Других раздражала бы необходимость заниматься несколькими делами сразу, а вы не только справитесь с этим, но и сохраните отличное настроение. Вторая половина дня будет особенно щедрой на приятные сюрпризы.

Близнецы

День будет очень беспокойным. Если вы планируете поездки и встречи, будьте готовы к тому, что придется торопиться, чтобы все успеть. Непредвиденные задержки весьма вероятны. Не исключено, что придется заниматься какими-то сложными делами, которые вы предпочли бы отложить или поручить кому-нибудь другому. Тут у вас будет шанс добиться просто отличных результатов, но для этого потребуется изобретательность.

Вероятны денежные поступления, не исключены и дорогие подарки. День подойдет для небольших покупок, а вот с крупными приобретениями лучше не спешить.

Рак

Сегодня вы будете действовать особенно энергично и решительно, поэтому добьетесь отличных результатов даже в самых сложных делах. Возможным станет то, что казалось почти невероятным. Ваши успехи произведут сильное впечатление на окружающих, многие захотят с вами подружиться, а недоброжелатели предпочтут на всякий случай держаться подальше.

Дома могут возникнуть какие-то мелкие проблемы, требующие внимания. Не исключено, что для их решения потребуются неожиданные расходы. Но речь пойдут о небольших суммах, так что о своем бюджете вы можете не беспокоиться.

Лев

День будет насыщенным, и вам это понравится. Особенно плодотворно пройдет первая его половина: всего за несколько часов вы справитесь с делами, на которые могло бы уйти гораздо больше времени. Удачно решатся вопросы, связанные с оформлением документов. Вероятны перемены к лучшему в сфере финансов, в том числе денежные поступления из неожиданных источников.

Не возникнет проблем в отношениях с близкими: вы будете понимать друг друга с полуслова. А вот на новых знакомых будет сложно произвести благоприятное впечатление. Старайтесь не говорить лишнего и не спешите делиться своими секретами.

Дева

Как бы ни складывался день и что бы он ни принес, вам удастся сохранить самообладание. Именно поэтому вы примете верные решения, правильно поведете себя в неоднозначных ситуациях, не поддадитесь на провокации, которые сегодня вполне возможны. Не всегда будет просто ладить с окружающими, но ваша природная деликатность позволит избежать конфликтов.

Старайтесь не переутомляться во второй половине дня. Это время гораздо лучше подойдет для отдыха, чем для каких-то серьезных и сложных дел. Позвольте себе небольшую паузу: вы сразу почувствуете себя лучше.

Весы

Не требуйте от себя невозможного. Этот день сложится удачно, если вы будете ставить перед собой реальные цели. Стоит разобраться с рабочими вопросами, накопившимися за последнее время. Вы поймете, почему прежде не удавалось добиться нужного результата и увидите, как можно сделать это сейчас.

Не всегда знакомые будут на вашей стороне, вероятны разногласия и споры. Однако удастся избежать обид и взаимных претензий, и даже непростые разговоры будут конструктивными. Вечер обещает приятные сюрпризы, неожиданные подарки.

Скорпион

Лучше не предпринимать ничего особенно важного и не торопиться. Этот день подойдет для того, чтобы отдохнуть и восстановить силы, заняться какими-то приятными мелочами. Можно вернуться к каким-то давним планам, подумать, не пришло ли время осуществить их. Полезно будет посоветоваться с друзьями и другими людьми, которые хорошо вас знают.

Не исключено, что удачно решатся финансовые вопросы, из-за которых в последнее время было много волнений и переживаний. Не исключены и неожиданные денежные поступления. Они окажутся очень кстати, вы сделаете удачные покупки.

Стрелец

Постарайтесь не давать воли эмоциям в начале дня. Не исключено, что в это время вы будете особенно раздражительными и нетерпеливыми. Ладить с окружающими окажется гораздо сложнее, чем обычно, и даже близкие порой будут понимать вас неправильно. Однако влияние позитивных тенденций будет быстро усиливаться, и вторая половина дня сложится гораздо удачнее.

Вероятны неожиданные встречи, незапланированные визиты. Некоторым Стрельцам предстоит посетить мероприятия, где соберется много не знакомых друг с другом людей. Тут-то и пригодится ваша общительность: благодаря ей все будут чувствовать себя непринужденно.

Козерог

Едва ли захочется посвящать весь день делам, но решение самых важных задач вы все же не станете откладывать. Удастся правильно расставить приоритеты, это позволит избежать многих неприятностей. Стоит повидаться с давними знакомыми, обсудить с ними планы. Неожиданно выяснится, что вы можете помочь друг другу в осуществлении задуманного.

Хорошо пройдут поездки, и неважно, планировались ли они заранее или решение отправиться в дорогу было принято в последнюю минуту. Вы не только получите массу ярких впечатлений, но и встретите очень интересных людей.

Водолей

День сложится удачно, если уже в первой его половине вы возьметесь за какие-то непростые дела. На пути не возникнет непреодолимых преград, и вы добьетесь даже лучших результатов, чем ожидали. Удивительное совпадение подскажет, как нужно действовать, чтобы добиться успеха.

Вторая половина дня пройдет спокойнее. Она будет благоприятной для общения с близкими. Останутся в прошлом семейные разногласия, вы сможете спокойно обсудить с родственниками то, из-за чего прежде было немало споров. А еще это время подойдет для того, чтобы навестить старых друзей.

Рыбы

День сложится исключительно удачно. Он подойдет для осуществления старых планов: сегодня звезды будут на вашей стороне, не придется выбиваться из сил, чтобы достичь нужного результата. Важные открытия ждут Рыб, которые возьмутся за новое дело. Такие представители знака научатся тому, что вскоре обязательно пригодится.

Если вечером вы решите посетить какие-то развлекательные мероприятия, то наверняка отлично проведете там время. Возможны необычные знакомства или встречи с людьми, о которых вам раньше рассказывали друзья.

По материалам horo.mail.ru.