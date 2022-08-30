Гороскоп на 30 августа

Овен

Вас ждет насыщенный и беспокойный день. Скорее всего, придется заниматься несколькими делами сразу, и среди них могут оказаться весьма сложными. Не со всем вы сможете справиться самостоятельно. Важна разборчивость в общении. Вам может быть непросто составить верное впечатление о новых знакомых, понять, чего от них ожидать. Не спешите с выводами, будьте осторожнее, это позволит избежать досадных ошибок.

Влияние позитивных тенденций станет особенно сильным вечером. Вы почувствуете поддержку звезд. Некоторые Овны проявят инициативу в личных отношениях и останутся довольны результатом.

Телец

День будет полным дел, и вам это понравится. Благодаря настойчивости и изобретательности вы добьетесь даже больших успехов, чем ожидали, получите отличные результаты там, где на них никто не рассчитывал. Не останутся незамеченными ваши профессиональные победы. Легко будет найти партнеров и союзников, если они потребуются.

Порадуют встречи с давними друзьями, знакомыми, от которых вы в последнее время не получали известий. Будет возможность восстановить какие-то старые связи. Вы поведете себя правильно, все разногласия и споры останутся в прошлом.

Близнецы

День сложится удачно, даже если действовать по плану не удастся из-за каких-то неожиданных событий. Вы почувствуете себя гораздо бодрее и энергичнее, чем раньше, с энтузиазмом возьметесь за дела, прежде казавшиеся сложными. Быстро добившись первых успехов, вы поймете, куда двигаться дальше.

Хорошо пройдут важные встречи. Удастся спокойно обсудить вопросы, из-за которых прежде было много разногласий. Наверняка найдется решение, устраивающее всех. Вечер обещает хорошие новости, касающиеся кого-то из ваших близких.

Рак

Отличный день. Многим вашим начинаниям будет сопутствовать удача. Вы хорошо справитесь с тем, что прежде не получалось, во многих сложных делах добьетесь успеха. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Некоторые Раки получат интересные предложения, касающиеся новой работы.

Заметным будет влияние позитивных тенденций и в сфере личных отношений. Вы станете гораздо лучше понимать тех, кто вам дорог. Станет ясно, как решить семейные проблемы и какие-то бытовые вопросы, в последнее время тревожившие близких.

Лев

Подходящий день для того, чтобы проявить инициативу в делах. Можно взяться за что-то новое: вы быстро поймете, как добиться нужного результата, не допустите даже незначительных ошибок. Окружающие поддержат многие ваши начинания. Вы найдете не только союзников, но и друзей.

Вероятны неожиданные встречи, которым вы будете очень рады. Не исключено, что в гости придут именно те люди, общения с которыми вам не хватало. Возможны удачные поездки. Смена обстановки определенно пойдет вам на пользу. Не исключено начало романтической истории.

Дева

День наверняка принесет какие-то приятные события и хорошие новости. Возможны и интересные предложения, на которые вам захочется немедленно согласиться. Дел окажется больше, чем вы ожидали, но переживать из-за этого вы не станете. Интуиция подскажет, как со всем справиться.

Вы отлично поладите и с давними знакомыми, и с теми, с кем впервые встретились совсем недавно. Станет ясно, чего ожидать от окружающих. Возможно, вы найдете новых союзников или восстановите отношения с теми, кто прежде не раз вас поддерживал.

Весы

День вряд ли обойдется без мелких недоразумений и трудностей, но серьезных проблем не принесет. Он хорошо подойдет для знакомых дел, решения привычных задач. Тут не возникнет трудностей, вы со всем отлично справитесь. Собственные новые идеи сегодня у Весов едва ли появятся, но некоторые представители знака с энтузиазмом примут участие в осуществлении чужих замыслов.

Возможны хорошие новости, касающиеся кого-то из особенно дорогих вам людей. Будет шанс решить какую-то семейную проблему, в последнее время огорчавшую всех.

Скорпион

День принесет много новых идей, и вам захочется немедленно сосредоточиться на их реализации. Вы не захотите следовать чужому примеру, предпочтете найти собственный пути к цели, и это окажется верным решением. Вероятны удачные совпадения, неожиданные события, которые натолкнут вас на интересные мысли.

Первая половина дня будет насыщена событиями, вторая пройдет гораздо спокойнее, даст вам возможность отдохнуть и отвлечься от забот. Вероятны какие-то приятные события в семье. Не исключено, что появится повод для домашнего праздника.

Стрелец

Готовьтесь заниматься несколькими делами сразу. Сегодня вам едва ли удастся сосредоточиться на какой-то одной, пусть и очень важной, задаче. Окружающие могут чаще, чем обычно, вмешиваться в ваши дела, просить, а порой и требовать, внимания и поддержки. Вы постараетесь реагировать на это максимально спокойно, и ни с кем не поссоритесь.

Следите за своим эмоциональным состоянием. Стоит запланировать на этот день какие-то приятные занятия, так что подумайте, что могло бы поднять вам настроение. Покупки лучше делать во второй половине дня. Скорее всего, в этом случае они будут удачными.

Козерог

Серьезных проблем день не принесет, однако обстановка порой будет довольно напряженной. Вы можете острее, чем обычно, реагировать на любые события, и многое принимать слишком близко к сердцу. Вероятны мелкие разногласия с коллегами, споры с руководством. Однако до серьезных конфликтов дело не дойдет, все удастся уладить довольно быстро.

Для общения будет благоприятной вторая половина дня. В это время вам будет особенно легко ладить с близкими, понять, чего они ждут от вас. Вероятны приятные сюрпризы, в том числе романтические, и хорошие новости.

Водолей

Начало дня порадует. В это время возможны и хорошие новости, и удачные совпадения, благодаря которым вы добьетесь заметного прогресса в каком-то сложном деле. Хорошо пройдут встречи – как запланированные, так и совершенно неожиданные. Вероятны небольшие денежные поступления, которые окажутся очень кстати.

Вторая половина недели тоже не разочарует. Вы получите ответы на вопросы, над которыми много размышляли в последнее время, и останетесь ими довольны. Возможны приятные события в семье, удачные совпадения, интересные предложения.

Рыбы

Начало дня может быть не слишком удачным. Могут неожиданно возникнуть трудности на работе, не исключены какие-то досадные недоразумения, ошибки, которые повлекут за собой потери. Но влияние позитивных тенденций будет быстро усиливаться, уже в середине дня вы почувствуете себя гораздо увереннее.

Вторая половина дня подойдет для важных разговоров. Неважно, пойдет ли речь о работе или каких-то личных делах. Удастся обойтись без споров, найти решения, которые понравятся всем. Вечер – отличное время для того, чтобы навестить друзей или пригласить их к себе.

По материалам horo.mail.ru.