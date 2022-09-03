Гороскоп на 3 сентября

Овен

День порадует хорошими новостями. Они могут касаться как вас лично, так и кого-то из самых важных для вас людей. Ладить с близкими сегодня будет особенно легко: вы быстро найдете общий язык, без споров обо всем договоритесь. Вероятны какие-то приятные события в семье. Не исключено, что появится повод для домашнего праздника.

Даже со сложными делами вы сегодня справитесь быстро, потому что действовать будете по-своему, а не так, как советуют другие. Многим Овнам интуиция подскажет, как достичь давно поставленных целей.

Телец

Осторожнее с деньгами. День определенно не подходит для того, чтобы заключать сделки, не подумав, или покупать все, что попадется вам на глаза. В остальном же день будет благоприятным. Многим Тельцам он обещает приятные сюрпризы, неожиданные подарки и знаки внимания.

Благосклонны звезды будут и к влюбленным представителям знака. Хорошо пройдут романтические свидания. Не появится поводов для разногласий и споров с любимым человеком. Вторая половина дня подойдет для поездок, они подарят массу ярких эмоций.

Близнецы

Обращайте внимание на любые идеи, которые появятся сегодня: скорее всего, они будут почти гениальными, а уж полезными окажутся точно. Правда, вы вряд ли сможете сразу осуществить задуманное, скорее всего, придется немного подождать. Но это не беда, ведь у вас будет время для того, чтобы составить план действий.

Не всегда просто будет ладить с окружающими, едва ли удастся избежать мелких разногласий и споров. Но вы будете тактичны и деликатны, поэтому сохраните хорошие отношения со всеми. Вечер обещает особенно приятные встречи.

Рак

Нет нужды справляться со всеми трудностями самостоятельно: день отлично подходит для сотрудничества и объединения усилий. Если вам потребуются союзники, вы без труда их найдете. Некоторые Раки получат очень заманчивые предложения и без долгих раздумий ответят на них согласием. День подойдет для поездок и небольших путешествий. Смена обстановки пойдет вам на пользу.

Решение каких-то важных вопросов лучше отложить до второй половины дня. Именно в это время вам удастся разобраться, как стоит действовать, чтобы быстрее достичь поставленной цели.

Лев

День вряд ли принесет какие-то значительные события, но поводов для радости у вас все же будет достаточно. Вероятны удачные совпадения, необычные происшествия, которые натолкнут на интересные мысли, подскажут, как лучше действовать. Информация, полученная сегодня, многим Львам позволит избежать ошибок в будущем.

Дома будет больше забот, чем обычно. Не исключено, что нужно будет сделать какие-то незапланированные покупки. Однако больших расходов можно не опасаться. Финансовая ситуация в целом будет благоприятной.

Дева

День едва ли подойдет для новых важных дел, зато даст возможность спокойно и без спешки завершить начатое раньше. Лучше действовать самостоятельно, чем ждать от кого-то одобрения и поддержки; вы и в одиночку сможете добиться многого.

Серьезные разговоры лучше вести во второй половине дня. Поладить с окружающими в это время будет проще. Благоприятным данный период будет и для покупок, да и для решения финансовых вопросов в целом. Если во всем, что касается денег, вы станете полагаться на интуицию, то не допустите ошибок.

Весы

Подходящий день для того, чтобы импровизировать, экспериментировать, пробовать что-то новое. Ваши идеи многим понравятся, именно благодаря им вы познакомитесь с людьми, которые вскоре станут вашими самыми надежными союзниками. Не исключено и начало долгой дружбы.

Если вы давно собирались начать учиться чему-то новому, знайте – наступил подходящий момент для того, чтобы сделать первый шаг. Сегодня вам будет легко разобраться в сложных вопросах, запомнить все, что нужно. Во второй половине дня вероятны небольшие денежные поступления, которые окажутся очень кстати.

Скорпион

День будет насыщенным, беспокойным и очень плодотворным. Не исключено, что вам придется отправиться в поездки, отложив запланированные дела, или просто заняться совсем не тем, чем вы рассчитывали. Все это окажется полезным, и в целом вы останетесь довольны тем, как сложится суббота.

Вам легко будет найти общий язык с окружающими и произвести впечатление на тех, кому хотелось бы понравиться. Возможно, кто-то влюбится в вас с первого взгляда. Вполне вероятно и начало вдохновляющей романтической истории, которая сыграет важную роль в вашей жизни.

Стрелец

Если на этот день большие планы, начинайте действовать с самого утра. Всего за несколько часов вы успеете добиться многого, решите какие-то сложные вопросы, поможете тем, кто оказался в сложной ситуации. Будет возможность наладить отношения с людьми, с которыми прежде не удавалось поладить. Вы поведете себя правильно, и все разногласия останутся в прошлом.

Вторая половина дня подойдет для встреч с друзьями и другими близкими людьми, совместных поездок и развлечений, активного отдыха. Не упустите возможность побывать в интересных местах и научиться чему-то новому.

Козерог

Действуйте быстро и решительно: сегодня вы многого добьетесь, если не станете тратить время напрасно. Возможны неожиданные открытия, важные известия, которые повлияют на ваши планы. Также вероятны необычные встречи, приятные знакомства. Вы легко поладите с людьми, которых сегодня встретите впервые.

День будет благоприятным для домашних дел. Можно покупать мебель и бытовую технику, заниматься каким-то мелким ремонтом, переезжать. С близкими нетрудно будет найти общий язык, они охотно помогут вам во всем.

Водолей

Вряд ли сегодня удастся избежать суеты. Скорее всего, вам придется заниматься несколькими делами сразу, исправлять чужие ошибки. Кто-то из близких захочет прийти на помощь, но с самыми важными задачами вам предстоит справиться самостоятельно.

Вы добьетесь нужных результатов, но потрудиться придется. Неудивительно, что во второй половине дня захочется отдохнуть и отвлечься. Тут помогут друзья: они наверняка предложат что-то новое и интересное. Вечер подойдет для романтической поездки, она подарит массу ярких эмоций.

Рыбы

День едва ли обойдется без волнений. Впрочем, поводы для них будут незначительными, и вы быстро поймете, что отвлечься от переживаний помогают интересные дела. Можно завершить начатое раньше или взяться за что-то совершенно новое, в любом случае справитесь вы отлично.

Стоит руководствоваться собственным здравым смыслом и прислушиваться к подсказкам интуиции. Советы знакомых, к сожалению, сегодня едва ли будут полезным, а вот сбить с толку могут. Вторая половина дня обещает денежные поступления, подарки и приятные сюрпризы.

По материалам horo.mail.ru.