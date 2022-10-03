Гороскоп на 3 октября

Овен

День будет насыщенным, непростым и интересным. Появится много новых дел, и для того, чтобы с ними справиться, вам придется потрудиться. Но никакие преграды не заставят вас бросить начатое, отказаться от задуманного. Настойчивость, которую вы будете проявлять в течение всего дня, привлечет внимание окружающим и очень им понравится. Не исключено, что в конце дня вам предложат что-то интересное.

Старайтесь не переутомляться. На вечер лучше не планировать ничего особенно сложного. Отвлекитесь от забот, отдохните немного. Вы сразу почувствуете себя лучше.

Телец

День подойдет для новых знакомств, встреч с людьми, на которых вы хотели бы произвести хорошее впечатление. Вы наверняка понравитесь даже тем, кто обычно очень требователен к окружающим, замечает только чужие недостатки. Интуиция подскажет, как правильно провести деловые переговоры, заручиться поддержкой влиятельных людей.

Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Не исключены и дорогие подарки. Вечер будет особенно благоприятным для учебы. Вы мгновенно запомните все, что может пригодиться.

Близнецы

Будет возможность взяться за интересное дело, к которому долго не получалось приступить. Сегодня обстоятельства сложатся удачно, у вас будет достаточно времени, не возникнет непреодолимых преград, никто не станет вам мешать. Заметных успехов добьются Близнецы, которые занимаются коммерческой деятельностью: вероятны выгодные покупки и сделки.

В первой половине дня стоит действовать быстро, а вот во второй лучше не горячиться и не спешить. Это время хорошо подойдет для семейных дел, общения с близкими. Можно принимать гостей.

Рак

Сегодня вам предстоит заниматься чем-то новым и необычным. Учиться придется на ходу, причем совершенно самостоятельно: едва ли кто-то направит вас на верный путь, даст полезный совет или подскажет, как лучше действовать.

Первая половина дня обещает интересное знакомство, встречу с человеком, который вскоре станет вашим другом. Вторая половина дня подойдет для того, чтобы вернуться к каким-то старым делам. На этот раз ничто не помешает вам успешно завершить их, а результат окажется даже лучше, чем можно было ожидать.

Лев

День отлично подойдет для того, чтобы разобраться со старыми проблемами, решить вопросы, долгое время не дававшие покоя и вам, и окружающим. Уже утром вы почувствуете, что способны на многое, и тут интуиция вас не обманет. Лучше начинать с самых важных задач – справиться с ними окажется проще, чем вы думали.

Во второй половине дня нужно будет уделить внимание близким, поддержать того, кто оказался в сложной ситуации. Не исключены небольшие разногласия с теми, кто вам дорог. К вечеру все наладится, но несколько напряженных моментов пережить придется.

Дева

Забот будет больше, чем обычно. Могут появиться совершенно новые задачи, требующие немедленного решения, и дела, которые нельзя ни отложить, ни поручить кому-то другому. Вы не растеряетесь и не станете волноваться, отлично справитесь со всем. Наверняка пригодится опыт, полученный давным-давно. Окружающие будут благодарны вам за хорошие советы и подсказки.

Вторая половина дня принесет совершенно новые идеи. Взяться за реализацию задуманного захочется немедленно. Вы быстро добьетесь успеха благодаря поддержке друзей и других близких людей.

Весы

Подходящий день для того, чтобы учиться чему-то новому, собирать и анализировать информацию, общаться с людьми, чей опыт уже не раз был вам полезен. Не исключены необычные предложения, касающиеся работы или бизнеса. У Весов, которые давно размышляли о том, чтобы сменить сферу деятельности, будет шанс это сделать.

Вам будет легко догадаться о желаниях и намерениях окружающих, понять, что у них на уме. Благодаря своей наблюдательности вы можете даже случайно раскрыть чьи-то секреты. Не спешите рассказывать о том, что узнали.

Скорпион

Благоприятный день. Благодаря своей энергии и настойчивости вы добьетесь того, к чему давно стремились. Удача будет сопутствовать самым смелым вашим начинаниям. Воспользуйтесь подходящим моментом и возьмитесь за что-то действительно важное. Возможно, даже проверенные союзники не сразу захотят к вам присоединиться. Но это не беда: вы и в одиночку добьетесь многого.

Вероятны небольшие недоразумения, какие-то мелкие потери. Все это не испортит вам настроения. Как бы ни складывались обстоятельства, вы постараетесь сохранить жизнерадостность и оптимизм.

Стрелец

Подходящий день для важных разговоров, встреч с людьми, поддержка которых вам очень важна. Удастся не только произвести хорошее впечатление, но и рассказать о своих идеях так, что вам немедленно захотят помочь в их осуществлении. Новое знакомство может открыть перед вами заманчивые профессиональные перспективы. Воспользуйтесь моментом и покажите себя с лучшей стороны.

Во второй половине захочется отдохнуть. Позвольте себе небольшую паузу, отвлекитесь от забот, найдите дело, которое будет интересно и вам, и вашим близким.

Козерог

Напряженных моментов сегодня едва ли удастся избежать, но вы преодолеете все трудности. Жизненный опыт наверняка пригодится, но еще важнее будет интуиция. Именно благодаря ей вы поймете, как стоит вести себя с новыми знакомыми и что предпринять, чтобы поддержать близких. Пригодится умение предвидеть поступки других и правильно оценивать возможные последствия собственных действий.

Удачно сложатся поездки, особенно деловые. Вдали от дома будет шанс заключить выгодные сделки. Не исключены и интересные предложения о работе.

Водолей

Забот сегодня наверняка будет значительно больше, чем вы ожидали. Не исключено, что придется исправлять чужие ошибки или доделывать то, что другие начали и бросили на полпути. Это едва ли покажется вам особенно интересным. Но вы постараетесь справиться как можно лучше, и это удастся.

Возможны хорошие новости. Скорее всего, они окажутся важными и для вас, и для ваших близких. Вторая половина дня будет особенно щедрой на приятные сюрпризы, неожиданные события, поднимающие настроение. Много поводов для радости будет у влюбленных Водолеев.

Рыбы

В начале дня будет возможность сосредоточиться именно на тех делах, которые вас особенно интересовали в последнее время. Никто не станет отвлекать вас, поэтому нужных результатов вы добьетесь быстро. Поднимет настроение встреча со старыми друзьями, они наверняка поделятся хорошими новостями.

Позже наступит подходящее время для учебы, сбора и анализа информации. Вы найдете ответы на вопросы, над которыми много размышляли, и настроение сразу улучшится. Вечер подойдет для общения с самыми близкими людьми.

По материалам horo.mail.ru.