Гороскоп на 3 ноября

Овен

Будьте готовы к неожиданностям в начале дня. В это время многое может пойти не по плану. Не исключено, что нужно будет взяться за совершенно новое дело, отложив все остальное. Придется многому учиться на ходу. Многим Овнам пригодится опыт старых знакомых. Полезно будет прислушаться к советам.

Вторая половина дня пройдет спокойнее. Не нужно будет спешить с решениями, у вас будет достаточно времени для того, чтобы собрать побольше информации, разобраться в ситуации. Легко будет даваться учеба, вы разберетесь в том, что прежде казалось очень сложным.

Телец

Начало дня будет ярким и вдохновляющим. Это время хорошо подойдет для работы: вы быстро справитесь с привычными делами и поймете, как добиться успеха в решении совершенно новых задач. Можно действовать самостоятельно, не ожидая помощи или поддержки окружающих: вы и в одиночку будете способны на многое.

Вторая половина дня принесет новые заботы. Возможны какие-то бытовые трудности, домашние проблемы, ради решения которых нужно будет отложить запланированные встречи или дела, которыми вы рассчитывали заняться. Вечер подойдет для покупок.

Близнецы

Начало дня будет беспокойным. Старайтесь не переживать из-за недоразумений, которые могут возникнуть в это время. Серьезные проблемы едва ли появятся, а со всем остальным вы отлично справитесь. Без споров утро едва ли обойдется: не исключено, что даже с близкими сложно будет поладить. Но серьезных конфликтов не возникнет, вы найдете способ сгладить все острые углы.

Вторая половина дня будет благоприятной для общения, подойдет для дружеских встреч и романтических свиданий. Хорошо сложатся поездки, и неважно, были или они запланированы раньше.

Рак

День подойдет для полезных дел: справиться с ними будет легко, вы добьетесь отличных результатов, если будете внимательны и настойчивы. Можно браться за какие-то важные проекты. Окружающие охотно помогут в осуществлении задуманного. Вероятно начало долгосрочного сотрудничества, которое откроет вам новые профессиональные перспективы.

Любые серьезные вопросы стоит обсуждать во второй половине дня. Вы сможете договориться даже с теми, с кем прежде не находили общего языка. Подойдет это время и для решения финансовых вопросов, тут никто не сможет сбить вас с толку.

Лев

Непростой день с точки зрения делового общения. Вероятны разногласия с коллегами и руководством. Споры могут отнять много времени, помешать плодотворной работе. Самыми серьезными делами лучше заниматься самостоятельно: так будет проще добиться нужного результата.

Личные отношения будут складываться гармонично. Близкие наверняка порадуют вас, поддержат, если будет нужно. Вторая половина дня подойдет для того, чтобы навестить родственников или устроить домашний праздник для самых близких.

Дева

Запаситесь терпением: сегодня оно вам наверняка потребуется. В первой половине дня возможны задержки в делах, неудачные совпадения, досадные ошибки. Старайтесь быть особенно внимательными к мелочам, особенно если занимаетесь чем-то совершенно новым. Детали, которые сначала кажутся незначительными, позже могут сыграть важную роль.

Вторая половина дня подойдет для общения с людьми, разделяющими ваши увлечения и интересы. Вы узнаете много интересного, получите какие-то полезные подсказки. Вечер будет благоприятным для романтического свидания.

Весы

Отличный день для того, чтобы взяться за новые дела, начать работу над масштабными проектами. Вы серьезно отнесетесь к решению любых задач, поэтому не допустите ошибок, быстро добьетесь нужного результата. Середина дня подойдет для деловых переговоров. Вам удастся заручиться поддержкой влиятельных людей, найти новых союзников.

Вечером наверняка захочется отдохнуть, отвлечься от забот. Многие Весы почувствуют: нужно побыть наедине с собой, чтобы обдумать недавние события, определиться с планами. Советы знакомых едва ли будут полезными, а вот к подсказкам интуиции стоит прислушаться.

Скорпион

Лучше не откладывать на потом ни важные дела, ни серьезные разговоры. Именно первая половина дня подойдет для них лучше всего. Благодаря поддержке звезд вы сможете осуществить то, что задумали раньше, добиться давно поставленной цели. Не исключены полезные знакомства, встречи с людьми, которые вскоре станут самыми надежными вашими союзниками.

Во второй половине дня едва ли удастся избежать суеты и неразберихи. Будьте готовы заниматься несколькими делами сразу, решать не только свои, но и чужие проблемы. Вы с этим справитесь, но усилия придется приложить нешуточные.

Стрелец

День будет не самым простым и довольно утомительным. Вам предстоит многое сделать. Не сразу удастся правильно расставить приоритеты, в начале дня вы рискуете массу сил и времени потратить на ерунду. Обстановка может быть довольно напряженной, но вам все же удастся справиться с эмоциями, принять взвешенные решения.

Нежелательно принимать важные решения, касающиеся денег и имущества. Вы можете упустить что-то из виду, допустить ошибку, которая приведет к расходам. В романтических отношениях будет преобладать влияние позитивных тенденций, общение с любимым человеком подарит яркие эмоции.

Козерог

Отличный день для работы, учебы и других полезных дел. Появятся необычные идеи, вскоре вы сможете воплотить их в жизнь. Рядом будут люди, готовые поддержать самые смелые начинания. Вы найдете не только союзников, но и настоящих друзей. Не исключено и начало романтической истории.

Старайтесь не переутомляться. Сегодня вы можете уставать быстрее, чем обычно, из-за этого становиться нервными и раздражительными. Во второй половине дня будет особенно полезно отвлечься от повседневных дел, немного погулять, посвятить некоторое время своему хобби.

Водолей

Не тратьте время на пустяки. Начало дня будет подходящим для важных дел, решения сложных вопросов. Вероятны удачные совпадения, неожиданные события, которые откроют перед вами новые возможности. Будет шанс восстановить давние деловые связи, напомнить о себе людям, сотрудничество с которыми когда-то было вам очень полезно.

Вторая половина дня будет менее плодотворной. Она подойдет для отдыха. Будет возможность пообщаться с давними друзьями, навестить родственников. Близкие поделятся хорошими новостями, предложат что-то интересное.

Рыбы

День будет беспокойным, насыщенным и очень интересным. Он подойдет для делового общения, встреч с людьми, которых вы хотели бы видеть своими союзниками. Не стесняйтесь рассказывать о своих успехах: это действительно будет многим интересно. Благоприятным день будет и для того, чтобы делиться идеями и планами.

Возможны мелкие недоразумения, совпадения, которые заставят вас изменить планы. Старайтесь не нервничать из-за пустяков. Сохраняя здравомыслие и оптимизм, вы наверняка найдете способ изменить ситуацию к лучшему.

По материалам horo.mail.ru.